Kratkodlaki škotski ovčarji so grajeni tako, da izžarevajo moč in aktivnost. Kratkodlaki škotski ovčar so veseli in prijazni ter nikoli plašni ali agresivni.

Njihove oči so zelo pomembna značilnost, saj dajejo psu nežen izraz. So srednje velike z mandljevo obliko in nekoliko pod kotom.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)