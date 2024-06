Kratkodlaki foksterier

Kratkodlaki foksterierji so aktivni in živahni psi, ki vedno z veseljem in pozorno sprejmejo vsak izziv. So prijazni, družabni in drzni.

Kot že ime pove, je bila njihova glavna naloga sledenje in plašenje lisic. Ne glede na to, ali se uporabljajo za lov ali ne, kratkodlaki foksterierji še vedno radi tečejo, kopljejo in raziskujejo in so kot taki najbolj primerni za aktivne družine.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)