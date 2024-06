Španski hrt ali galgo naj bi bil med predniki velikega angleškega hrta. Obstaja tudi različica z grobo in tršo dlako, ki je lahko različne dolžine in lahko oblikuje tudi brado in brke, kot tudi obrvi in pramen na vrhu glave.

To so resni in posebni psi, ki porabijo veliko energije in so izjemno živahni pri lovu. Kljub temu so v domačem okolju nežni, tihi psi, ki se dobro razumejo z otroki in drugimi hišnimi ljubljenčki.

