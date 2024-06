Španski gonič

Španski goniči so ljubeznive in mirne živali, ki so izredno spretne in pogumne pri lovu na veliko divjad. So izjemno dobri pri lovu na majhno divjad, a se izkažejo tudi pri lovu na veliko divjad, naj gre za merjasce, jelene, srne, lisice, volkove ali medvede.

Ti srednje veliki psi imajo čudovito glavo z dolgimi ušesi, dobro oblikovano skeletno strukturo in trdne noge. Španski goniči imajo mehak, žalosten in plemenit izraz.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)