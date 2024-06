Španski vodni pes

Ti naravni športniki so odlični spremljevalci pastirjev, lovcev in ribičev. Španski vodni psi so zvesti, poslušni, razigrani in delavni.

Ti družabni psi uživajo v družbi ljudi, zato so izjemno primerni za družine, še toliko bolj zaradi svoje ljubeznive narave in potrpežljivosti do otrok.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)