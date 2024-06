Ostrodlaki italijanski ptičarji so naravno družabni, poslušni in potrpežljivi ter spretni lovci na vsakem terenu. So odlični prinašalci in ptičarji, ki se premikajo hitro s podaljšanim dirom.

V raziskavi ljubiteljev psov v Italiji se je ostrodlaki italijanski ptičar izkazal za idealnega spremljevalca, ki ne izgubi nobene svoje lovske veščine.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)