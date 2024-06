Švedski losovec

Poznan je tudi kot jamtlanski pes in je velik, močan pes. Kljub temu so ti psi mirni in družabni ter so odlični spremljevalci za izkušene lastnike.

Ti psi so vzgojeni tako, da so že po naravi samostojni, zato se morajo njihovi lastniki znati uveljaviti kot „alfa“ v hiši in to pasmo naučiti obvladovati svojo moč in zaščitniško naravo.

