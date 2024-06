So odporni, aktivni psi, znani kot odlični skakalci in tudi zelo zvesti spremljevalci. So srednje velikosti, z grebenom na hrbtu in dobro razvitimi mišicami.

Tajski grebenar je stara pasma, kar je razvidno iz arheoloških dokumentov na Tajskem, ki so bili napisani pred približno 360 leti. Uporabljali so jih predvsem za lov v vzhodnem delu Tajske. Ljudje so te pse uporabljali tudi za spremljanje svojih vozičkov in kot pse čuvaje.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)