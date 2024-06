Resasta madžarska vižla (vižla)

Njene značilne lastnosti so izražen nos, izjemne sposobnosti prinašanja in prirojena sposobnost sledenja, celo med plavanjem.

Zaradi mirne narave so primerni tudi za bivanje v zaprtih prostorih. Resaste madžarske vižle ali preprosto vižle so nežno grajeni, sloki psi, ki v popolni harmoniji izražajo moč in lepoto.

