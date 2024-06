Valižanski ovčar – Cardigan

Valižanski ovčarji – Cardigani so živahni, aktivni in inteligentni majhni psi stabilnega značaja. Zaradi svoje umirjene narave so idealni spremljevalci ali družinski psi.

Toda ker so v osnovi delovni psi, potrebujejo več aktivnosti in stimulacije, kot bi pričakovali od psa te velikosti, in se veliko bolje počutijo, če so lahko redno zunaj.

