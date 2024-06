Valižanski špringer španjel

Valižanski špringer španjeli so veliko manj razširjeni kot njihovi angleški bratranci, vendar mnogi strokovnjaki menijo, da je ta pasma popolna mešanica za lov in razstave. Hitro se premikajo in so usmerjeni v fazane in zajce v vodi, na kopnem, v podrasti in v grmovju.

Ta pasma ima vse lastnosti ljubečega družinskega hišnega ljubljenčka: pozorna in zvesta pasma z nadpovprečno pričakovano življenjsko dobo, odličnim zdravjem in dlako, ki se praktično sama očisti. Valižanski špringer španjeli so odlični spremljevalci za otroke in odrasle.

