Valižanski terier

V svoji domovini veljajo valižanski terierji za pripadnike ene od najstarejših pasem terierjev. Ti delovni psi imajo velik potencial v številnih različnih disciplinah, vključno z lovom, prinašanjem in bezanjem jazbecev iz brloga.

Doma potrebujejo trdno roko, saj imajo pogosto trmasto žilico terierja. Valižanski terierji so utelešenje besede „cobby“, kar pomeni kratek, kvadratast, mišičast in močan. Običajno so narejeni za delovno življenje, čeprav so znani kot dobri in prijazni družinski spremljevalci.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)