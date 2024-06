Mali angleški hrti so veseli kjerkoli. Na dirkališču se jim pospeši srčni utrip in zelo radi so doma v družbi ljudi. Ti nežni, ljubeznivi, umirjeni psi so idealni spremljevalci in odlični športniki.

Nekaj časa so bili poznani pod imenom „mali veliki angleški hrti“, danes pa je mali angleški hrt najbolj priljubljena vrsta med hrti. Kljub svojemu krhkemu videzu so mali angleški hrti močni, robustni psi z veliko energije.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)