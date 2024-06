Beli švicarski ovčar

Ti srednje veliki ovčarji so močni in mišičasti, s pokončnimi ušesi, dvojno srednje dolgo do dolgo dlako in podolgovatim telesom. Beli švicarski ovčarji so nežni družinski in družabni psi, ki večinoma obožujejo otroke.

So pozorni psi čuvaji in pridni delavci z veliko energije. Beli švicarski ovčarji so pozorni in pazljivi, umirjeni in nikakor ne nervozni. Medtem, ko so občasno malo zadržani do tujcev, niso nikoli nestrpni.

