Ko stoji, je resasti foksterier videti kot lovski konj s kratkim hrbtom. Ko se gibljejo, lahko zavzamejo veliko terena. Dokler se pasme mini terierjev niso uveljavile kot spremljevalni psi, so bili resasti foksterierji stoletja daleč najbolj priljubljen član družine.

So družabni in prijazni do svojih bližnjih družabnikov, hkrati pa so tudi pogumni in odločni, ko sledijo na površini ali pod zemljo.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)