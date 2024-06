Francoski ostrodlaki ptičar – grifon

Francoski ostrodlaki ptičarji – grifoni so odlični lovci, ki se zelo navežejo na lastnike in svoj prostor, ki ga budno čuvajo. Ti ponosni psi zelo nežni z otroki.

Ti živahni in srčni psi srednje velikosti in oglate oblike se ponašajo s temno rumenimi ali rjavimi očmi z močnimi obrvmi, toda tudi z brki in brado, ki jim dajeta samozavesten izraz.

