Madžarska vižla

Madžarske vižle so navezane na svojega lastnika, zavedajo se svoje vrednosti, so dovzetne in enostavne za treniranje, vendar ne prenašajo dobro grobega ravnanja. Ostanejo v stiku s svojim lastnikom, s strastjo in vztrajnostjo raziskujejo, pri tem pa uporabljajo svoj odličen nos in popolne spretnosti za lov.

Madžarske vižle se zaradi svoje inteligence in potrpežljive narave običajno uporabljajo kot terapevtski psi. To pa pomeni, da zahtevajo veliko vadbe, ker imajo ogromno energije. Zaradi tega so zelo primerne za številne pasje športe.

