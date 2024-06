Mehiški goli psi so tihi, mirni psi z veselo, pozorno osebnostjo. Ker so pozorni in nezaupljivi do neznancev, so dobri čuvaji in čudoviti spremljevalci.

Ta pasma je v svoji domovini priljubljena zaradi nenavadnega izgleda in mirne osebnosti. Pasma je znana predvsem po nagubanem čelu in značilni irokezi. Mehiški goli pes je primeren za vsako gospodinjstvo, saj obstajajo tri velikosti te pasme.

