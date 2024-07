Bichon Frise Adult

SESTAVA

Sestava: dehidrirane perutninske beljakovine, riž, koruza, pšenica, izolat rastlinskih beljakovin*, živalske maščobe, koruzni gluten, hidrolizirane živalske beljakovine, minerali, sojino olje, pulpa cikorije, ribje olje, kvasovke in njihovi deli, frukto-oligosaharidi, luščine in semena trpotca, boragovo olje (0,1%), hidrolizirani raki (vir glukozamina), izvleček ognjiča (vir luteina), hidroliziran hrustanec (vir hondroitina). Dodatki (na 1 kg): Prehranski dodatki: Vitamin A: 29000 IE, vitamin D3: 800 IE, E1 (železo): 43 mg, E2 (Jod): 4,2 mg, E4 (baker): 13 mg, E5 (mangan): 55 mg, E6 (cink): 139 mg, E8 (Selen): 0,09 mg – Klinoptilolit sedimentarnega izvora: 5 g – Senzorični aditivi: izvleček zelenega čaja (vir polifenolov): 150 mg - Konzervansi - Antioksidanti. Analitske sestavine: surove beljakovine: 29% - vsebnost maščobe: 15% - surovi pepel: 6,9 % - surova vlaknina: 1,6 % - na kg: Omega 3 maščobne kisline: 7,2 g vključno z EPA in DHA: 3 g – Pentanatrijev trifosfat: 3,5g. *L.I.P.: beljakovine izbrane zaradi visoke prebavljivosti.