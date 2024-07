JUNIOR - GIANT

PODROBNOSTI IZDELKA

Hrana ROYAL CANIN® Giant Junior je zasnovana posebej za prehranske potrebe mladičev zelo velikih pasem v obdobju »najstništva«. Ta formula je primerna za od 8 do 18 ali 24 mesecev stare mladiče, ki bodo kot odrasli psi tehtali več kot 45 kg. Ta prilagojena prehrana vsebuje hranilne snovi, ki podpirajo drugo obdobje rasti mladega psa zelo velikih pasem. Hrana ROYAL CANIN® Giant Junior ima prilagojeno vsebnost beljakovin, ki podpira razvoj mišic v starosti od 8 do 18 ali 24 mesecev. Vsebuje tudi hranila, kot sta vitamina C in E, ki dokazano podpirata razvoj zdravega imunskega sistema mladiča. Zelo veliki psi imajo občutljiv prebavni sistem. Kombinacija koristnih prebiotikov (kot so FOS, MOS in kaša sladkorne pese) in visoko prebavljivih beljakovin prispeva k zdravemu ravnovesju črevesne mikrobiote (črevesne flore) za dobro prebavo. Poleg tega formula vsebuje natančno določeno količino mineralov, vključno s kalcijem in fosforjem, ki spodbujajo razvoj močnih in hitro rastočih kosti. Briketi ROYAL CANIN® Giant Junior so zasnovani, da pse upočasnijo pri jedi. To je pomembno, saj morajo psi zelo velikih pasem jesti počasi, da se zmanjša verjetnost za razširitev in zasuk želodca. Ko bo vaš mladič zelo velike pasme dopolnil 18 ali 24 mesecev, bo potreboval prehrano, ki bo posebej prilagojena prehranskim potrebam odraslega psa. V tej fazi lahko naredite prehod na prehrano ROYAL CANIN® Giant Adult.

