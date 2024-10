<div>ROYAL CANIN® Medium Adult Chunks in Gravy je prehransko popolna in uravnotežena mokra hrana, ki je posebej prilagojena za izpolnjevanje posebnih potreb srednje velikih psov in zagotavljanje podpore v odrasli dobi. Ta hrana je primerna za srednje velike pse, težke od 11 do 25 kg in starejše od 10 mesecev. </div><div><br></div><div>Ta formula je skrbno izdelana tako, da jim pomaga ohranjati mišično maso, zahvaljujoč vsebnosti visokokakovostnih beljakovin. </div><div><br></div><div>Psi srednje rasti imajo pogosto aktiven življenjski slog, ki jih lahko izpostavi različnim okoljskim dejavnikom, ki bi lahko oslabili njihov imunski sistem. Ta formula je obogatena s prebiotiki in mešanico vitaminov, vključno z vitaminoma C in E, in pomaga podpirati naravni obrambni mehanizem vašega psa. </div><div><br></div><div>Ta posebej izdelana formula vsebuje tudi mešanico vitaminov in dobro prebavljivih hranil, ki pomagajo podpirati maksimalno absorpcijo in splošno zdravje. </div><div><br></div><div>Ne glede na pasmo vašega psa je njegova dlaka njegov ponos. Ta hrana, obogatena z mešanico hranil, pomaga ohranjati zdravo kožo vašega psa ter sijočo in čudovito dlako. </div><div><br></div><div>ROYAL CANIN® Medium Adult Chunks In Gravy je na voljo tudi v obliki suhih briketov: ROYAL CANIN® Medium Adult. Kombiniranje mokre in suhe hrane poskrbi za pestrost diete vašega psa ter zanimivejše in privlačnejše obroke.</div>