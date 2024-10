<div>ROYAL CANIN® Mini Ageing Chunks In Gravy je prehransko popolna in uravnotežena mokra hrana, ki je posebej prilagojena za izpolnjevanje posebnih potreb majhnih psov in zagotavljanje podpore v starejših letih. Ta hrana je primerna za majhne pse, težke do 10 kg in starejše od 12 let. </div><div><br></div><div>Ta specializirana formula je zasnovana tako, da pomaga izpolnjevati potrebe vašega starajočega se psa po energiji in ohranjati njegovo idealno težo s prilagojeno vsebnostjo kalorij. </div><div><br></div><div>Majhni psi potrebujejo prehrano, ki podpira vse njihovo gibanje in kosti. Ta hrana vsebuje mešanico hranil, ki pomagajo vašemu starejšemu psu ohranjati močne in zdrave kosti. </div><div><br></div><div>Ne glede na pasmo vašega psa je njegova dlaka njegov ponos. Ta hrana, obogatena z mešanico hranil, pomaga ohranjati zdravo kožo vašega starajočega se psa ter sijočo in čudovito dlako. </div><div><br></div><div>Ta posebej izdelana formula je obogatena z esencialnimi vitamini in hranili, kot sta EPA in DHA, kot pomoč pri podpori vseživljenjski vitalnosti in dobremu zdravju v starejših letih. </div><div><br></div><div>ROYAL CANIN® Mini Ageing Chunks In Gravy je na voljo tudi v obliki suhih briketov: ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+. Zmožnost čutnega zaznavanja vašega psa se lahko z leti zmanjšuje, zato lahko kombiniranje mokre in suhe hrane pomaga izboljšati okus njegovega obroka.</div>