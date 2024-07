Mini Coat Care

Omega-3 in Omega-6

Ta formula je bogata z maščobnimi kislinami omega 3 in 6, ki spodbujajo zdravo kožo ter polno in bogato rast dlak. Izdelek je zasnovan z optimalno količino tirozina in okrepi lepo barvo kožuha. Popolna prehrana za dolgoročno hranjenje z dodatno podporo za vitalnost in sijaj dlake.