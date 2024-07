PUPPY - MINI - Chunks in gravy

PODROBNOSTI IZDELKA

Hrana ROYAL CANIN® Mini Puppy in Gravy (v omaki) je zasnovana posebej za prehranske potrebe mladičev majhnih pasem. Ta formula je primerna za od 2 do 10 mesecev stare mladiče, ki kot odrasli psi tehtajo 4-10 kg. Prilagojena hrana vsebuje slastne koščke v omaki, katerih velikost, tekstura in okus so kot nalašč za rastoče pse majhnih pasem. S hranili, med katerimi sta tudi vitamina C in E, podpira naravno obrambo pasjih mladičev v obdobju, ko se njihov imunski sistem še razvija. Formula je obogatena z omega-3 maščobnimi kislinami (kot je DHA), ki pri pasjih mladičih znanstveno dokazano podpirajo zdrav razvoj možganov. S kombinacijo koristnih prebiotikov (kot so FOS, MOS in pulpa pese) in visoko prebavljivih beljakovin hrana ROYAL CANIN® Mini Puppy in Gravy (v omaki) prispeva tudi k zdravemu ravnovesju črevesne mikrobiote (črevesne flore) za dobro prebavo. ROYAL CANIN® Mini Puppy in Gravy (v omaki) je bil ustvarjen, da zadovolji tudi najbolj prefinjene pasje brbončice. Ta mokra hrana pasjemu mladiču nudi pozitivno senzorično izkušnjo in je odlična za mešano hranjenje v kombinaciji s suhimi briketi ROYAL CANIN® Mini Puppy. Ko bo vaš mladič dopolnil 10 mesecev, bo potreboval prehrano, ki bo posebej prilagojena prehranskim potrebam odraslega psa. Na tej stopnji lahko naredite prehod na hrano ROYAL CANIN® Mini Adult, ki je na voljo v obliki suhih briketov ali mokre hrane (koščki v omaki).

Preberi več