ROYAL CANIN® ANALLERGENIC SMALL DOG suha hrana je popolna dietetična hrana za pse, formulirana z namenom zmanjšanja intolerance za sestavine in hranilne snovi. Viri hidroliziranih beljakovin in izbrani viri ogljikovih hidratov. PRIPOROČILA: Pred uporabo in pred podaljšanjem obdobja uporabe se je priporočljivo posvetovati z veterinarjem. Z ANALLERGENIC SMALL DOG suho hrano hranite od 3 do 8 tednov: če izginejo znaki intolerance, se ta hrana na začetku lahko uporablja do enega leta.

