Gastrointestinal Moderate Calorie

SESTAVA

Sestava: riž*, dehidrirane perutninske beljakovine*, koruza*, hidrolizirane živalske beljakovine*, živalske maščobe*, pulpa pese, jajce v prahu*, rastlinska vlakna, minerali, sojino olje*, proizvodi iz kvasa, ribje olje*, luščine in semena trpotca (vir sluznih snovi), frukto-oligosaharidi (0,5 %), mono- in digliceridi palmitinske in stearinske kisline esterificirani s citronsko kislino*, hidroliziran kvas (vir mano-oligosaharidov) (0,2 %), ekstrakt žametnice (vir luteina). *hitro prebavljive sestavine.