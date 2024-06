Zakaj moj pes potrebuje obnovitvene injekcije?

Ko so psi prvič cepljeni, prejmejo dva majhna odmerka bakterij in virusov, ki povzročajo nekatere pogoste ali hude nalezljive bolezni. To spodbuja njihovo zaščito in pomaga graditi moč imunskega sistema. V prvem letu bo to pripomoglo k njihovi zaščiti pred določenimi boleznimi.

Žal ta zaščita ne traja celo njihovo življenje in se sčasoma postopoma zmanjšuje.

Za ohranitev te zaščite do konca življenja vašega psa so zato potrebna obnovitvena cepljenja. Obnovitveni odmerek ni potreben pri vseh cepivih, zato bo vaš veterinar poskrbel za to, da bo vaš pes vsako leto dobil ustrezne injekcije.

Katere obnovitvene injekcije bo dobil moj pes?

Ko je vaš pasji mladič pri šestih do osmih tednih prvič cepljen, prejme obvezna cepiva. V tem času se bo vaš veterinar z vami dogovoril glede programa cepljenja, ki je najbolj primeren za vašega psa, odvisno od njihovega življenjskega sloga in okolja, in bo morda vključeval dodatna priporočena cepiva.

Vaš pes bo moral prejeti obnovitvene injekcije za vsa prejšnja cepiva v skladu z spodnjim razporedom:

11–13 tednov

Pasja kuga

Kužni hepatitis

Pasji parvovirus

15–17 tednov

Leptospiroza

Steklina

15 mesecev

Pasja kuga

Kužni hepatitis

Pasji parvovirus

Leptospiroza

Steklina

Letno

Pasja kuga

Kužni hepatitis

Pasji parvovirus

Leptospiroza

Steklina

Kaj se zgodi, če moj pes ne dobi obnovitvene injekcije?

Če vaš pes ne dobi obnovitvene injekcije, ne bo zagotovila, da je zaščiten pred kužnimi patogeni, kot so virusi in bakterije.

Prav tako teh psov pasji hoteli ali dnevna varstva najverjetneje ne bodo sprejela, dokler pri psu ne bodo spet izvedli primarnega cikla cepljenja.

Ali me bo veterinar opomnil, ko bodo potrebne obnovitvene injekcije?

Večina veterinarskih ambulant bo poslala opomnike, da ne boste pozabili psa naročiti na obnovitveno cepljenje. Vendar pa bi bilo dobro, da si datum zabeležite tudi v koledarju za primer, če opomnik zgrešite.

Pri svojem veterinarju boste dobili dodatne informacije glede cepljenja vašega psa in programa cepljenja.