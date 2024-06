Mladiči različnih čistokrvnih pasem kot tudi mladiči psov mešancev imajo pri prehodu v odraslost zelo različne potrebe in značaje. Zato vam bo upoštevanje različnih možnosti že na začetku pomagalo zagotoviti, da boste dobro skrbeli za svojega psa in poskrbeli za njegovo zdravje in dobro počutje.

Kako se boste morali pripraviti na novega psa, bo odvisno od njegove predvidene velikosti in ravni energije, od vrste dlake in celo od pasjega značaja ter od tega, ali boste izbrali mladiča določene pasme ali psa mešanca.

Izbira pasjega mladiča čistokrvne pasme

Nakup čistokrvnega psa pomeni, da se morate zavedati, da bo mladič, ko bo postal odrasel, kazal fizične in vedenjske značilnosti, ki se pričakujejo glede na izbiro, ki jo je opravil njegov vzreditelj kot strokovnjak za pasmo.

Mnogi začetniki določeno pasmo pogosto izberejo na podlagi zunanjega videza psa. Vendar ima poleg videza vsaka pasma svoje vedenjske značilnosti, ki jih je treba poznati, preden sprejmete dokončno odločitev.

Obstaja več kot 300 priznanih pasem, za zbiranje informacij pa je najbolje, da se obrnete na pasemske klube in vzreditelje.

Prednosti izbire pasjega mladiča z rodovnikom