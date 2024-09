Splošni pogoji uporabe - Royal Canin Akademije

Royal Canin Ljubljana d.o.o., s sedežem na naslovu Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana ("Royal Canin") ponuja digitalno večstoritveno platformo, imenovano "Royal Canin Akademija«, zasnovano za strokovnjake in dostopno preko interneta (»platforma«).



Platforma je zasnovana tako, da nudi spletno ali osebno izobraževanje za podporo strokovnjakom v njihovi vsakodnevni praksi, s poudarkom na prehranskih priporočilih in znanstveni vsebini. Nekatera izobraževanja lahko vključujejo vsebino, povezano z izdelki Royal Canin.



Z USTVARITVIJO RAČUNA IN UPORABO PLATFORME SE IZRECNO STRINJATE Z NASLEDNJIMI POGOJI POSLOVANJA:

DEFINICIJE:



Račun pomeni posamezni račun, ki uporabniku omogoča dostop do platforme po sprejetju pogojev.

Vzreditelj pomeni osebo, ki selektivno vzreja skrbno izbrane samce oz. samice (pse ali mačke), z namenom da spolno razmnožuje potomce s specifičnimi, dosledno ponovljivimi kvalitetami in lastnostmi.

Splošni pogoji pomenijo te splošne pogoje, ki veljajo za celotno platformo. Splošni pogoji so namenjeni urejanju vseh izobraževanj, ki se izvajajo na platformi, razen kadar so izrecno spremenjeni ali nadomeščeni s posebnimi pogoji.

Dogodek višje sile pomeni vsa nepredvidljiva dejanja, dogodke ali okoliščine, ki niso pod nadzorom prizadete pogodbene stranke in zaradi tega ta pogodbena stranka ne more v celoti izpolnjevati svojih obveznosti iz tega sporazuma.

Lastnik hišnih ljubljenčkov je lastnik mačke in / ali psa, ki je stranka strokovnjaka.

Strokovnjak lahko pomeni vzreditelja, veterinarja, veterinarskega tehnika, prodajalca na drobno, delavca zavetišča ali vse naštete.

Registracijski zavezanec pomeni uporabnika, ki se je registriral za izobraževanje.

Prodajalec na drobno pomeni pooblaščenega distributerja izdelkov Royal Canin.

Delavec zavetišča se nanaša na vsako osebo, ki dela v zavetišču za živali.

Izobraževanje pomeni vsa usposabljanja, tečaje, bodisi na spletu ali osebno, ki jih zagotavlja Royal Canin in do katerih lahko uporabnik dostopa in se registrira na platformi.

Gradivo za izobraževanje pomeni dokumentacijo, tiskano ali dostopno preko spleta, ki jo v zvezi z izobraževanjem priskrbi Royal Canin.

Uporabnik pomeni strokovnjaka, ki je preko neposrednega dogovora z Royal Caninom upravičen do uporabe platforme . Po potrebi lahko uporabnik imenuje tudi študente veterine.

Veterinar pomeni fizično osebo, ki delo opravlja kot veterinar ali v sklopu veterinarske prakse, je ustrezno registriran in licenciran s strani pristojnega strokovnega regulativnega organa ter izvaja živalsko medicino in kirurgijo, kot je to določeno z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi.

Študent veterine pomeni študenta veterine, ki lahko uporablja platformo pod nadzorom svoje šole.

1. člen – Sprejem Pogojev



Uporabnik lahko uporablja platformo in izobraževanja na svojo lastno odgovornost.

Za registracijo in navigacijo na platformi uporabnik v celoti sprejema splošne pogoje.

Splošni pogoji tvorijo pogodbo med podjetjem Royal Canin in uporabnikom. Če uporabnik zavrne pogodbeno zavezanost k splošnim pogojem, uporabnik ne sme uporabljati platforme in izobraževanj.

Splošni pogoji so kadar koli dostopni na platformi.

2. člen – Registracija na platformi



2.1 Pogoji za registracijo uporabnika

Uporabniki, ki se lahko registrirajo na platformi, morajo biti strokovnjaki, ki se zavežejo, da bodo platformo uporabljali za strogo profesionalne namene.

Strokovnjakom lahko dostop do platforme odobri le neposredno Royal Canin , do platforme pa lahko dostopajo samo preko aktivnega računa.

Z namenom, da bo imel strokovnjak račun, mu bo Royal Canin poslal povabilo po e-pošti in ga prosil, naj izpolni train in obrazec s svojimi podatki (polno ime, edinstven e-poštni naslov, poklic / vloga, država prebivališča, časovni pas in želeni jezik). Strokovnjak mora navesti resnične, točne in popolne podatke o svoji identiteti. Po preverjanju informacij s train Royal Canina, ta ustvari račun za strokovnjaka in mu pošlje e-pošto s povezavo do platforme, njegovo uporabniško ime in začasno geslo. Strokovnjak bo imel omejen rok, ki je naveden v e-pošti, za aktivacijo svojega računa s klikom na povezavo in določitvijo novega gesla. Če strokovnjak v danem roku ne aktivira svojega računa, mu bo Royal Canin poslal opomnik, da nadaljuje z aktiviranjem računa v roku, ki bo naveden v opomniku. Če strokovnjak v tem roku ne ukrepa, bo njegov račun izbrisan.

Študentom veterine se lahko dostop do platforme omogoči samo direktno preko Royal Canina ali na podlagi pooblastila, ki ga je izdal in je pod nadzorom skrbnika računa, tj. njihove šole. Študentje veterine imajo pravico do uporabe platforme izključno za svojo osebno uporabo ter za informativne in izobraževalne namene. Študent veterine je izključno odgovoren za kakršno koli lastno uporabo platforme. Royal Canin ne prevzema nobene odgovornosti za noben nasvet, ki ga da študent veterine v zvezi z uporabo platforme.

Uporabnik (a) jamči za resničnost, točnost in popolnost informacij, ki jih posreduje Royal Caninu, in bo izključno odgovoren za vsako napako, opustitev in posodobitev; (b) se zavezuje, da bo po potrebi takoj posodil posredovane podatke in informacije, in (c) mora, ko ne bo več strokovnjak, (i) po elektronski pošti obvestiti Royal Canin in (ii) nemudoma prenehati uporabljati platformo.

2.2 Dostop do platforme preko računa



Takoj, ko uporabnik sprejme splošne pogoje, uporabnik (a) lahko dostopa do platforme preko računa z uporabo uporabniškega imena in gesla, ki ju je posredoval Royal Canin, ki sta osebna in ostaneta v skrbništvu uporabnika; (b) mora sprejeti vse potrebne varnostne ukrepe za zagotovitev zaupnosti, varnosti in pravilne uporabe uporabnikovega uporabniškega imena in gesla, da se prepreči njihovo razkritje ali uporaba s strani nepooblaščenih tretjih oseb; in (c) je izključno odgovoren za uporabo njegovega uporabniškega imena in gesla s strani katere koli druge osebe ter za vse operacije, ki se izvajajo prek uporabnikovega računa. Domneva se, da je kakršno koli povezavo z računom in / ali prenos podatkov, ki se izvede z računom, opravil imetnik tega računa in da so bila takšna ravnanja izvedena na izključno odgovornost uporabnika. V primeru goljufive uporabe uporabnikovega gesla in / ali uporabniškega imena se uporabnik zavezuje, da bo o tem čim prej pisno obvestil Royal Canin.

Imetnik računa je v celoti odgovoren za vsako uporabo računa in jamči ter zagotavlja, da se uporabnik zavezuje, da bo platformo pravilno uporabljal in spoštoval pogoje.

Article 3 – Izobraževanja



3.1 Registracija

Uporabnik se lahko registrira na izobraževanje s klikom na ustrezno povezavo in z izpolnitvijo zahtevanih informacij.

3.2 Odpoved izobraževanja

3.2.1 Odpoved s strani uporabnika

Registracijski zavezanci lahko kadar koli prekličejo udeležbo na spletnem izobraževanju.

3.2.2 Odpoved s strani Royal Canina

Royal Canin si pridržuje pravico, da prekliče izobraževanja, spremeni spletno platformo (vizualna postavitev, opisi, interaktivni pripomočki…), spremeni inštruktorje ali spremeni, posodobi oz. izbriše vsebino izobraževanja. V primeru, da je treba izobraževanje odpovedati, bodo registracijski zavezanci obveščeni najmanj sedem (7) dni pred njegovim začetkom. Registracijski zavezanci bodo obveščeni po e-pošti. Royal Canin se bo po svojih najboljših močeh trudil, da do odpovedi ne bo prišlo.

Royal Canin ne bo odgovoren za kakršno koli odpoved, spremembo ali odstranitev vseh ali dela izobraževanj.

3.3. Ustrezno sodelovanje na izobraževanjih

Uporabnik sodeluje na izobraževanjih samo iz strokovnih namenov, ob doslednem upoštevanju veljavnih zakonov, pravil in predpisov, ki urejajo opravljanje njegovega poklica (zlasti veljavnih pravil poklicne etike in odgovornosti).

se bo udeležil izobraževanja pod normalnimi in razumnimi pogoji.





ne bo izvajal dejanj ali vedenj kakršne koli narave (zlasti, vendar ne omejeno na, prenos, pošiljanje, razširjanje, izdaja, oddaja, objava), ki so v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi, kršijo lokalni javni red, pravice tretjih oseb, njegova pravila poklicne etike ali podobo oz. pravice Royal Canina.





ne bo: (a) namerno prenašal, nalagal, razširjal ali posredoval kakršnih koli informacij, podatkov, ki vključujejo ali tvorijo računalniški virus ali katero koli drugo kodo ali računalniški program, namenjen motenju, uničenju, izkrivljanju ali omejevanju funkcij katere koli programske opreme, računalnika, storitve ali spletnega komunikacijskega orodja; (b) namerno prenašal, nalagal, razširjal ali posredoval kakršne koli lažne podatke, nezakonite, neprimerne ali neustrezne vsebine; (c) motil, upočasnil, blokiral ali spremenil običajnega pretoka podatkov, ki se izmenjujejo prek platforme; in (d) razmnoževal, kopiral, prodajal, izmenjaval, preprodajal ali uporabljal v kakršne koli komercialne namene katerega koli dela platforme, izobraževanj.





bo upošteval vsa varnostna pravila in predpise ter vse druge razumne varnostne zahteve, ki veljajo v prostorih, kjer se izobraževanja izvajajo. Royal Canin si pridržuje pravico, da z izobraževanja odstrani vsakega registracijskega zavezanca, katerega vedenje Royal Canin ali njegovi trenerji ocenijo kot neprimerno.





Article 4 – Vsebina



Uporabnik se zavezuje, da:

4.1 Narava - Vsebina, predlagana uporabniku na platformi, bo odvisna od njegove stroke (t.j. veterinar, vzreditelj, prodajalec na drobno itd.). Vsebina bo izobraževalne narave in bo sestavljena iz dveh vrst:

- se bo udeležil izobraževanja pod normalnimi in razumnimi pogoji.

- ne bo izvajal dejanj ali vedenj kakršne koli narave (zlasti, vendar ne omejeno na, prenos, pošiljanje, razširjanje, izdaja, oddaja, objava), ki so v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi, kršijo lokalni javni red, pravice tretjih oseb, njegova pravila poklicne etike ali podobo oz. pravice Royal Canina.

- ne bo: (a) namerno prenašal, nalagal, razširjal ali posredoval kakršnih koli informacij, podatkov, ki vključujejo ali tvorijo računalniški virus ali katero koli drugo kodo ali računalniški program, namenjen motenju, uničenju, izkrivljanju ali omejevanju funkcij katere koli programske opreme, računalnika, storitve ali spletnega komunikacijskega orodja; (b) namerno prenašal, nalagal, razširjal ali posredoval kakršne koli lažne podatke, nezakonite, neprimerne ali neustrezne vsebine; (c) motil, upočasnil, blokiral ali spremenil običajnega pretoka podatkov, ki se izmenjujejo prek platforme; in (d) razmnoževal, kopiral, prodajal, izmenjaval, preprodajal ali uporabljal v kakršne koli komercialne namene katerega koli dela platforme, izobraževanj.

- bo upošteval vsa varnostna pravila in predpise ter vse druge razumne varnostne zahteve, ki veljajo v prostorih, kjer se izobraževanja izvajajo. Royal Canin si pridržuje pravico, da z izobraževanja odstrani vsakega registracijskega zavezanca, katerega vedenje Royal Canin ali njegovi trenerji ocenijo kot neprimerno.

- Promocijska vsebina: vsebina povezana z izdelki Royal Canin

Nekatere vsebine so morda na voljo za omejeno časovno obdobje. Informacije o takšni omejeni razpoložljivosti bodo navedene na platformi zraven posamezne vsebine.

4.2 Razvrstitev - Vsebina (izobraževanje), ki se lahko predlaga uporabniku na platformi, se lahko razvrsti po naslednjih merilih:

- Datum nastanke vsebine in zadnje spremembe;

- Interesi uporabnika za določene vsebine ali informacije



4.3 Popusti - Royal Canin se lahko odloči, vendar se ne zaveže, da bo ponudil popuste na izdelke Royal Canin uporabnikom, ki se udeležijo izobraževanj, ki delno vključujejo promocijske vsebine. Za ugodnosti takšnih popustov veljajo pogoji, ki bodo navedeni v ustreznih pogojih promocije.



5. člen –Jamstvo Royal Canina in izjava o omejitvi odgovornosti





Royal Canin zagotavlja, da se vsa izobraževanja izvajajo skrbno in na dober, delaven, pravočasen in profesionalen način, skladen z industrijskimi standardi.

Izobraževanje se bo izvajalo, kot je opisano v dnevnem redu posameznih predmetov.

Royal Canin zagotovi trenerjem, da predstavijo tečaj izobraževanja, kot po lastni presoji menijo, da je primerno, in Royal Canin ima pravico trenerja kadar koli nadomestiti s katero koli drugo osebo, za katero po lastni presoji Royal Canin meni, da je ustrezno usposobljena za predstavitev ustreznega izobraževanja.

Royal Canin ne jamči, da bo katera koli vsebina na spletu vedno na voljo ali da bo neprekinjena, pravočasna ali brez napak, da se bodo napake odpravile ali da je taka vsebina varna ali brez napak, virusov, pomot in opustitev. Gradivo za izobraževanje in izobraževanje je zagotovljeno »kot je«. Ni nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev, na podlagi zakona ali kako drugače, za uporabo ali rezultate tečaja in gradiv, da bo uporabnik uspešno opravil tečaj ali da bo uporabnik dosegel določeno raven znanja.

Uporabnik je zato izključno odgovoren, da ugotovi, ali so ure izobraževanj, izvedene prek platforme, upravičene do uradnega priznanja s strani njegovih lokalnih organov v smislu stalnega izobraževanja.

Royal Canin zavrača vsakršna implicitna jamstva, vključno z implicitnimi jamstvi za prodajo in primernost za določen namen.



6. člen – Trajanje in prenehanje

Pogoji začnejo veljati za nedoločen čas od dneva, ko jih uporabnik sprejme. Vsaka stranka ima pravico do odpovedi pogojev iz kakršnega koli razloga (razen v primeru neskladnosti s pogoji) s pisnim obvestilom, kar vključuje e-sporočilo, in 30 dnevnim rokom. V primeru neskladnosti s splošnimi pogoji s strani uporabnika, se lahko Royal Canin odloči, da bo takoj odpovedal pogoje. V primeru odpovedi s strani katere koli stranke in iz kakršnega koli razloga, bo Royal Canin uporabniku prekinil dostop do platforme. 7. člen – Deaktivacija in izbris računa 7.1 Deaktivacija računa Uporabnik lahko kadar koli deaktivira svoj račun s tem da pošlje prošnjo Royal Canin-u. Deaktivacija računa ne vodi v njegov izbris. Uporabnik lahko zaprosi Royal Canin, da ponovno aktivira njegov račun. Če se uporabnik po obdobju 12 mesecev ne prijavi v svoj aktivirani račun, bo poslan opomnik, ki bo spodbudil aktivnost za obdržanje računa v naslednjih 30 dneh. Če v naslednjih 30 dneh ne bo prišlo do nadaljnje aktivnosti, bo račun postal neaktiven.

7.2 Izbris računa Uporabnik se lahko odloči, da bo iz kakršnega koli razloga izbrisal svoj račun tako, da pošlje zahtevo na Royal Canin. - Royal Canin bo izbrisal uporabniški račun v naslednjih primerih: - Na zahtevo uporabnika; - pod pogoji iz člena 2.1, če uporabnik ne aktivira svojega računa, po tem ko s strani Royal Canina prejme opomnik preko e-pošte, - po 18 mesecih deaktivacije račun; - Neupoštevanje Splošnih pogojev ali zavrnitev sprejemanja posodobitev Splošnih pogojev

8. člen – Finančni pogoji



Royal Canin uporabniku ne zaračunava uporabnine za uporabo platforme ali registracijo na izobraževanja. Vendar lahko Royal Canin uporabnikom zaračuna določena obstoječa ali prihodnja izobraževanja.

9. člen – Odgovornost



9.1 Odgovornost Royal Canina

Royal Canin ne zagotavlja dostopnosti in trajnega, pravilnega delovanja platforme ali izobraževanj, kar uporabnik priznava in sprejema. Iz tehničnih razlogov je možna prekinitev platforme ali izobraževanj.

Royal Canin ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, da platforma in / ali celota ali del izobraževanj ni na voljo zaradi kakršnih koli tehničnih okvar, težav ali razlogov, vključno z (vendar ne omejeno na) preobremenjenostjo na internetu, odpovedjo ponudnikov internetnih storitev, človeške ali električne napake, zlonamerne intervencije, napake v programski ali strojni opremi in / ali dogodka višje sile.

Royal Canin ne prevzema odgovornosti za nikogar, ki deluje na podlagi informacij ali stališč, izraženih na njegovem izobraževanju. Royal Canin na izobraževanjih zagotavlja informacije, povezane predvsem s prehrano in zdravstvenim stanjem hišnih ljubljenčkov. Takšne informacije v nobenem primeru ne nadomestijo neodvisnega in strokovnega znanja strokovnjaka, njegove presoje in, če je primerno, diagnoze. Royal Canin ne odgovarja, če se podatki zdijo neustrezni ali če zdravstveno stanje hišnega ljubljenčka ni v skladu s podatki na platformi.

Royal Canin ne odgovarja za nobeno neposredno, posredno ali posebno škodo (izguba podatkov, finančna izguba, izguba dobička, izguba priložnosti), ki jo lahko uporabnik in lastniki hišnih ljubljenčkov utrpijo zaradi platforme in izobraževanj, iz kakršnega koli razloga, vključno z (vendar ne omejeno na) dostop ali nezmožnost dostopa do platforme in izobraževanj, uporabo ali nezmožnostjo uporabe platforme ali katerega koli individualnega izobraževanja ali delovanja oz. nedelovanja vseh ali dela izobraževanj. To velja zlasti za škodo, ki je lahko posledica napačne vsebine in predvsem napak, počasnosti ali prekinitve prenosa, izgube, izginotja ali spremembe podatkov, računalniškega virusa, ne glede na njen izvor, vdore tretjih oseb itd.

Royal Canin ne odgovarja za vsebino uporabnika, ki jo uporabnik zagotavlja na lastno odgovornost in ob popolnem poznavanju dejstev.

9.2 Odgovornost uporabnika

Uporabnik je izključno odgovoren za (a) spoštovanje veljavnih in pravno zavezujočih pravil, ki urejajo njegov poklic; (b) odločitev o registraciji na platformi in udeležbi na izobraževanjih; (c) če je primerno, diagnozo in zdravljenje zdravstvenega stanja in zdravstveno stanje hišnih ljubljenčkov (izključno veterinarji lahko fizično pregledajo in zdravijo hišne ljubljenčke); (d) izbiro za izmenjavo določenih informacij ali priporočil, ki jih platforma ponuja v okviru izobraževanja, z lastniki hišnih ljubljenčkov; (e) vsako neposredno in / ali posredno škodo, ki jo je lastnik hišnih ljubljenčkov ali tretja oseba utrpela zaradi kakršnih koli informacij, ki so dostopne na platformi in izobraževanjih.

Uporabnik (a) povrne škodo in zaščiti Royal Canin pred kakršnimi koli dejanji, postopki, zahtevki, pritožbami ali zahtevami katere koli osebe (vključno z lastniki hišnih ljubljenčkov), ki izhaja ali je posledica dejavnosti uporabnika ali uporabe platforme in izobraževanj; in (b) se zavezuje, da bo nosil vse stroške, odvetniške in izvedenske honorarje ter vse odškodnine, ki so lahko v tem okviru s sklepom sodišča naložene v plačilo Royal Caninu in se nanašajo na oblikovanje, izvajanje in / ali odpoved pogodbe sklenjene med uporabnikom in lastnikom hišnih ljubljenčkov, brez poseganja v odškodnino, ki jo lahko Royal Canin zahteva od uporabnika.

10. člen – Intelektualna lastnina

Platforma Vse pravice intelektualne lastnine v zvezi s platformo in njeno vsebino (besedila, slike, videoposnetki, zbirke podatkov, zvoki, fotografije, imena podjetij, logotipi, blagovne znamke itd.), razen uporabnikove vsebine, so in ostajajo last Royal Canina in / ali njegove povezane družbe ali zanje veljajo licence in / ali dovoljenja, ki jih Royal Caninu podelijo tretje osebe. Uporabnik lahko uporablja platformo in njeno vsebino samo v skladu s pogoji. Uporabnik ne sme reproducirati, dajati na voljo javnosti, izvajati, objavljati ali spreminjati katerega koli dela platforme in njene vsebine brez predhodnega pisnega soglasja Royal Canina. Gradivo za izobraževanje

Gradiva za izobraževanje so v izključni lasti Royal Canina. Vse pravice intelektualne lastnine na vsem razpoložljivem gradivu za izobraževanje, vključno z oblikovanjem, grafiko in besedilom vseh tiskanih materialov ter avdio in video posnetkov vseh »webinarjev« in »podcastov« (poddaj), so v lasti Royal Canina ali za njih veljajo licence in / ali dovoljenja, ki jih Royal Caninu podelijo tretje osebe .

Ko je uporabniku omogočen dostop do gradiva za izobraževanje, se uporabniku podeli neizključna, neprenosljiva, preklicna licenca za uporabo gradiva za izobraževanje. Nobenega gradiva za izobraževanje ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, nalagati, objavljati, prikazovati ali povezati na kakršen koli način, v celoti ali delno, brez predhodnega dovoljenja Royal Canina. Vsaka taka uporaba je strogo prepovedana in bo pomenila kršitev pravic intelektualne lastnine Royal Canina.

Article 11. Personal Data Protection

Lahko zbiramo ali obdelujemo različne kategorije osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, naj bo to sodelovanje pri spletnih seminarjih ali uporaba naših storitev, vaše osebne podatke pa bomo zaščitili. Za več informacij glejte našo Izjavo o zasebnosti. V Izjavi o zasebnosti lahko izveste tudi, kako uveljavljati svoje pravice do zasebnosti.

12. člen – Zavarovanje





Naša spletna mesta lahko uporabljajo piškotke za različne namene glede na vaše želje in soglasje. Oglejte si naše obvestilo o piškotkih , če želite izvedeti več o tem, katere piškotke uporabljamo in kako jih uporabljamo.

Uporabnik potrjuje, da je pri zavarovalnici, za katero je znano, da je plačilna, sklenil zavarovalno polico in da uporabnik za celotno trajanje teh pogojev ostane imetnik zavarovalne police, ki pokriva njegova poklicna tveganja civilne odgovornosti do zadostnega zneska. Polica mora zajemati vse vrste škode (fizično, materialno, nematerialno, posledično ali ne).

Na zahtevo bo uporabnik Royal Caninu kadar koli predložil potrdilo o zavarovanju.

13. člen – Zaupnost



Uporabnik se zavezuje, da bo strogo zaupno hranil vse podatke, ki se nanašajo na Royal Canin in platformo, razen informacij, ki so pravilno v javni domeni, brez ravnanja ali krivde uporabnika. Uporabnik bo sprejel potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo vsaka oseba, ki je pooblaščena za dostop do takšnih zaupnih informacij, spoštovala to obveznost.

Uporabnikove obveznosti glede zaupnosti bodo veljale med uporabo platforme in še 5 let po prenehanju pogojev.

14. člen – Sprememba pogojev

Uporabnik priznava in sprejema, da je platforma, ki jo je razvil Royal Canin, inovativno orodje in se bo razvijala z namenom dodajanja, zamenjave ali odstranitve določenih funkcij, izobraževanj.

Royal Canin si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni pogoje in bo o tem obvestil aktivne uporabnike.

V primeru spremembe 8. Člena, ob prvi prijavi uporabnika na platformo po spremembi pogojev bo uporabnik lahko prebral in pregledal nove pogoje ter jih (i) sprejel; ali (ii) zavrnil. Če uporabnik zavrne nove pogoje, bo uporabnikov dostop do platforme deaktiviran po 30 dneh in uporabnik ne bo več mogel uporabljati izobraževanj.



15. člen – Končne določbe

15.1 Odpoved



Če Royal Canin ne izkoristi ali uveljavi katere koli določbe pogojev, tega uporabnik ne sme razlagati kot odpoved pravici do uveljavitve takšne določbe.



15.2 Celoten sporazum in neodvisnost določb



Ta sporazum je celoten sporazum med uporabnikom in Royal Caninom v zvezi z izobraževanjem in nadomešča vsa predhodna ali sočasna ustna ali pisna sporočila, predloge in zagotovila v zvezi z izobraževanjem ali katero koli drugo tematiko, zajeto v teh splošnih pogojih. Če se katera koli določba teh splošnih pogojev in / ali posebnih pogojev šteje za nično, neveljavno, neizvršljivo ali nezakonito, druge določbe še naprej učinkujejo in so veljavne.



15.3 Neodvisnost pogodbenih strank



Royal Canin in uporabnik sta neodvisna subjekta , ki delujeta v svojem imenu in na lastno odgovornost. Dogovorjeno je, da uporabnik svojo aktivnost na platformi izvaja v celoti samostojno in na lastno odgovornost.

Platforma nikakor ne bi smela nadomestiti individualnega in neodvisnega strokovnega znanja, pregleda, presoje in / ali iagnose strokovnjaka.

V zvezi z veterinarji se Royal Canin zavezuje, da bo uporabnikom omogočil, da bodo spoštovali pravila, ki urejajo veterinarsko obveznost glede veterinarske medicine in poklicne etike, zlasti pri ohranjanju neodvisne in objektivne strokovne presoje.

15.4 Pravo in pristojnost



Pogoje ureja in se razlagajo v skladu z zakoni Republike Slovenije obenem pa se uporabljajo tudi kogentne določbe zakonodaje države, v kateri ima strokovnjak dovoljenje za opravljanje svojega poklica in kadar licenca ni potrebna, kjer je strokovnjak lociran za opravljanje svojega poklica.

Vsak spor med Royal Caninom in uporabnikom, ki izhaja iz razlage, izvrševanja ali odpovedi pogojev, ki ga ni mogoče rešiti sporazumno, rešujejo pristojna sodišča v Ljubljani, ne glede na kakršne koli stranske zahtevke ali garancije ali v primeru več toženih strank.