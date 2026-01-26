養貓一個月花費要多少？初期必要開銷＆每月支出細項總整理
養貓一個月花費要多少？準備迎接貓咪成為家人，除了滿滿的期待，更需理清現實的支出規劃。針對養貓花費常見問題，本文將帶您深入分析養貓一個月花費，並列出所有養貓費用細項，幫助您清楚掌握預算。
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一、養貓花費需要多少？初次接貓回家「一次性開銷」清單總整理
養一隻貓要多少錢？新手決定養貓時，最關心的問題之一可能就是養貓的費用。養一隻貓的費用可分為初期將貓咪接回家的一次性準備花費，以及養貓期間必須持續支付的常態開銷。
養貓初期費用大約需花費 $12,800～35,000，這筆費用是您決定迎接新貓咪進入家庭時，必須投入的一次性費用，開銷如下：
（※ 花費細項為 2025 年參考資訊，實際費用可能因時間、購買品牌、購買通路，以及所在地區不同，而有所變動。）
- 基本體檢：不管是領養還是從合法管道購買的貓咪，領回家的第一步就是要先帶去獸醫院進行寵物健檢。貓健康檢查包含聽診、觸診（檢查骨骼、腹部）、檢查耳朵（耳疥蟲）、皮膚（黴菌）以及糞便檢查與傳染病篩檢。基本體檢的花費大約為 $1,500～5,000。
- 疫苗接種／驅蟲：為了預防貓瘟、貓卡西里病毒等疾病，貓咪需完成三劑基礎疫苗接種。此外，不論是否出門，貓咪也需要進行驅蟲，預防跳蚤、心絲蟲與腸道寄生蟲的威脅，首年疫苗與驅蟲的花費大約為 $3,000～6,000。
- 絕育手術：帶貓咪結紮能預防生殖系統疾病（如子宮蓄膿、睪丸癌），並改善發情造成的噴尿或嚎叫行為，通常建議在 6 個月大左右進行。絕育手術的花費會依據性別、術前血檢及麻醉方式（液麻或氣麻）而有所不同，大約為 $3,000～8,000。
- 植入晶片： 依據《動物保護法》規定，飼主必須帶寵物打晶片並辦理寵物登記，晶片是貓咪不幸走失時得以尋回的重要保障，也是落實飼主責任的表現。植晶片費用約為 $300～1,000。
- 日常用品：基本用品應包含貓咪指甲剪、通風良好的外出籠、尺寸充足的貓砂盆、易清潔的貓碗與貓碗架等。此外，為了建立舒適的居家環境，提供安全感的貓窩、磨爪用的貓抓板以及滿足登高天性的貓跳台都是必不可少的。這些初期採買的花費大約在 $5,000～15,000之間，雖然整體費用看似較高，但若選擇得當，這些用品的使用壽命通常很長，因此在飼主們在思考養貓要準備什麼時，建議優先選購高品質且耐用的養貓用品。
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項目
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費用說明 (台幣)
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健康檢查
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$1,500～5,000
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疫苗接種／驅蟲
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$3,000～6,000
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絕育手術
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$3,000～8,000
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植晶片／寵物登記費
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$300～1,000
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日常用品
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$5,000～15,000
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總計
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$12,800～35,000
二、養一隻貓一個月要花多少錢？養貓一個月花費明細統整
至於「常態開銷」的部分，養貓一個月大約需花費$2,150～4,800，就像是一張需要每月持續繳費的帳單，長期的「食、醫、住、行」開銷，才是養貓真正的考驗。了解每月固定支出的細項，可以幫助飼主更好掌控每月花費。
（※花費細項為 2025 年參考資訊，實際費用可能因時間、購買品牌、購買通路，以及所在地區不同，而有所變動。）
（一）貓咪主食／零食
在每月養貓花費中，貓咪的食物是最主要的開銷，根據預算與貓咪營養需求，多數飼主會購買乾糧形式的貓飼料與含水量較高的貓罐頭/ 貓濕糧之間做搭配。為了增進互動，偶爾也會購買貓零食作為獎勵。通常每月食物費用約為 $1,000～2,500。
延伸閱讀：如何找到最適合自己愛貓的飲食？2025貓飼料推薦｜多款人氣貓糧、飼料選購要點不藏私分享！
（二）貓砂
貓砂是每月必須的消耗品，費用會根據貓砂的種類（如礦砂、豆腐砂）和具體頻率而有所不同，每月基本花費大約落在 $350～600。
（三）玩具／保健食品
定期更換或添購新奇的玩具，對於維持貓咪的活動量與心理健康具有幫助，避免貓咪因無聊產生的破壞行為。這部分預算包含像貓抓板、逗貓棒等的日常耗材，每月費用大約 $100～300，飼主可根據貓咪的活動力與喜好彈性調整。
除了娛樂與運動，許多飼主為了貓咪的長期健康，會額外準備貓草、益生菌、魚油或排毛粉等貓保健品，針對身體健康進行日常護理。這類營養補充支出，根據貓咪的健康需求不同，每月預算大約落在 $200～500。
（四） 緊急醫療預備金與保險
萬一貓生病，突發的醫療開銷往往讓人措手不及，一般貓看醫生的基本診療費會落在 $500～2,000 元不等。建議每月預留 $300～500 元作為緊急預備金，以應對不時之需。
（※文中所提及的費用為 2025 年之參考資訊，實際金額可能會因時間、地區或診所選擇等因素有所變動，請以獸醫院報價為準。）
為了分散高額的醫療風險，許多新手飼主會選擇投保寵物保險，透過每個月分攤少許費用在保險上，當貓咪面臨住院或手術時，便能獲得理賠。這部分的分攤預算通常為每月 $200～400。（※金額僅供參考，實際保費請依保險公司、保險方案，以及投保金額為準。）
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類別
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每月預估金額 (台幣)
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貓咪主食／零食
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$1,000～2,500
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貓砂
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$350～600
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玩具
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$100～300
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保健食品
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$200～500
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醫療預備金
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$300～500
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寵物保險
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$200～400
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總計
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$2,150～4,800
三、養貓花費常見問題 Q&A
Q1：養貓費用中有哪些容易忽略的「隱藏花費」？
除了食物與日常消耗品外，飼主最常忽略的隱藏花費為「空間維護費用」與「外出安置成本」。貓咪天生有磨爪需求，若貓抓板數量不足或位置不當，家具損壞（如沙發、窗簾、木櫃被抓爛）的修繕或更換費用相當驚人。此外，當飼主因旅遊或出差需要出遠門時，專門的貓旅館寄宿費用（每日約 $500～1,000 元以上）也會是一筆不小的開銷。
（※文中所提及的費用為 2025 年之參考資訊，實際金額可能會因時間、地區或寵物旅館業者選擇等因素有所變動，請以業者報價為準。）
Q2：養兩隻貓的費用會是兩倍嗎？
不一定，雖然食物、貓砂與醫療費用確實是雙倍，但許多用品仍是可以互相共用的，例如貓跳台、貓咪指甲剪等用品只需買一份，因此總體花費通常約為單隻貓的 1.6～1.8 倍。
Q3：老貓的每月開銷會更高嗎？
老貓的開銷常會隨年齡增長而提高。主要原因在於醫療需求的增加，以及老貓可能需要補充特殊貓保健品（如關節、心臟護理）或更昂貴的處方膳食。
Q4：如何節省養貓花費？
在日常耗材上，建議可以趁優惠期間囤購貓砂、貓飼料等用品，或是自己動手 DIY 貓玩具，可以省下一些基礎開銷。
不過，日常的花費從來都不是最可怕的，真正讓飼主感到壓力沉重的，往往是貓咪突發疾病時所帶來的巨額醫療開銷。因此想要減省醫療花費，最好的策略是從「日常飲食和照護」做起。
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另外，定期進行寵物健檢，及時察覺貓咪的潛在的健康風險，也是降低貓咪突發性疾病的機率。此外，市面上也有保險業者推出寵物保險專案，飼主可依照自己的需求投保寵物保險，將不可預期的醫療風險攤提成每月少少的月付金，往後即便面臨貓咪住院或手術，也能藉由保險理賠分攤部分費用，讓照護之路更加從容。
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