養貓一個月花費要多少？初期必要開銷＆每月支出細項總整理

（一）貓咪主食／零食

在每月養貓花費中，貓咪的食物是最主要的開銷，根據預算與貓咪營養需求，多數飼主會購買乾糧形式的貓飼料與含水量較高的貓罐頭/ 貓濕糧之間做搭配。為了增進互動，偶爾也會購買貓零食作為獎勵。通常每月食物費用約為 $1,000～2,500。

延伸閱讀：如何找到最適合自己愛貓的飲食？2025貓飼料推薦｜多款人氣貓糧、飼料選購要點不藏私分享！

（二）貓砂

貓砂是每月必須的消耗品，費用會根據貓砂的種類（如礦砂、豆腐砂）和具體頻率而有所不同，每月基本花費大約落在 $350～600。

（三）玩具／保健食品

定期更換或添購新奇的玩具，對於維持貓咪的活動量與心理健康具有幫助，避免貓咪因無聊產生的破壞行為。這部分預算包含像貓抓板、逗貓棒等的日常耗材，每月費用大約 $100～300，飼主可根據貓咪的活動力與喜好彈性調整。

除了娛樂與運動，許多飼主為了貓咪的長期健康，會額外準備貓草、益生菌、魚油或排毛粉等貓保健品，針對身體健康進行日常護理。這類營養補充支出，根據貓咪的健康需求不同，每月預算大約落在 $200～500。

（四） 緊急醫療預備金與保險

萬一貓生病，突發的醫療開銷往往讓人措手不及，一般貓看醫生的基本診療費會落在 $500～2,000 元不等。建議每月預留 $300～500 元作為緊急預備金，以應對不時之需。

（※文中所提及的費用為 2025 年之參考資訊，實際金額可能會因時間、地區或診所選擇等因素有所變動，請以獸醫院報價為準。）

為了分散高額的醫療風險，許多新手飼主會選擇投保寵物保險，透過每個月分攤少許費用在保險上，當貓咪面臨住院或手術時，便能獲得理賠。這部分的分攤預算通常為每月 $200～400。（※金額僅供參考，實際保費請依保險公司、保險方案，以及投保金額為準。）

類別 每月預估金額 (台幣) 貓咪主食／零食 $1,000～2,500 貓砂 $350～600 玩具 $100～300 保健食品 $200～500 醫療預備金 $300～500 寵物保險 $200～400 總計 $2,150～4,800

三、養貓花費常見問題 Q&A

Q1：養貓費用中有哪些容易忽略的「隱藏花費」？

除了食物與日常消耗品外，飼主最常忽略的隱藏花費為「空間維護費用」與「外出安置成本」。貓咪天生有磨爪需求，若貓抓板數量不足或位置不當，家具損壞（如沙發、窗簾、木櫃被抓爛）的修繕或更換費用相當驚人。此外，當飼主因旅遊或出差需要出遠門時，專門的貓旅館寄宿費用（每日約 $500～1,000 元以上）也會是一筆不小的開銷。

（※文中所提及的費用為 2025 年之參考資訊，實際金額可能會因時間、地區或寵物旅館業者選擇等因素有所變動，請以業者報價為準。）

Q2：養兩隻貓的費用會是兩倍嗎？

不一定，雖然食物、貓砂與醫療費用確實是雙倍，但許多用品仍是可以互相共用的，例如貓跳台、貓咪指甲剪等用品只需買一份，因此總體花費通常約為單隻貓的 1.6～1.8 倍。

Q3：老貓的每月開銷會更高嗎？

老貓的開銷常會隨年齡增長而提高。主要原因在於醫療需求的增加，以及老貓可能需要補充特殊貓保健品（如關節、心臟護理）或更昂貴的處方膳食。

Q4：如何節省養貓花費？

在日常耗材上，建議可以趁優惠期間囤購貓砂、貓飼料等用品，或是自己動手 DIY 貓玩具，可以省下一些基礎開銷。

不過，日常的花費從來都不是最可怕的，真正讓飼主感到壓力沉重的，往往是貓咪突發疾病時所帶來的巨額醫療開銷。因此想要減省醫療花費，最好的策略是從「日常飲食和照護」做起。

日常飲食方面，針對貓咪不同生命階段，提供適合牠們的精準營養，才能從日常顧好牠們的健康基礎。透過法國皇家的產品搜尋器，回答幾個有關您愛貓的體態、生活習慣等問題，即可獲得為您的愛貓量身訂製的飲食推薦。用精準且營養均衡的飲食，支持您愛貓一生的健康。

另外，定期進行寵物健檢，及時察覺貓咪的潛在的健康風險，也是降低貓咪突發性疾病的機率。此外，市面上也有保險業者推出寵物保險專案，飼主可依照自己的需求投保寵物保險，將不可預期的醫療風險攤提成每月少少的月付金，往後即便面臨貓咪住院或手術，也能藉由保險理賠分攤部分費用，讓照護之路更加從容。