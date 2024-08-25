貓咪喝水教戰守則！獸醫師分享提升貓咪喝水意願的7大妙招！
貓咪喝水頻率為什麼這麼低？貓一天要喝多少水？如何讓貓多喝水？法國皇家將剖析貓不喝水的常見原因，並帶您學會如何計算每日貓咪飲水量，最後獸醫師還分享增加貓喝水量的7個實用妙招！
目錄
一、為什麼我家貓咪喝水頻率這麼低？揭秘貓不喝水的6大原因
貓咪靈動、可愛的神情動作總吸引飼主忍不住觀察牠們的一舉一動，但在貓咪的日常行為中，「喝水」卻是一個相對少見的畫面。這樣的情況讓人忍不住疑惑：我家貓咪為什麼都不喝水呢？
原因1.貓咪天性不愛喝水
貓咪喝水頻率不高的很大原因，在於其天性本就不愛喝水。而這樣的習慣可以追溯自貓咪祖先在野外的生存模式。
多數貓咪祖先為「非洲野貓」，牠們生活在水源較少的沙漠地帶，不易取水的環境導致貓咪較習慣於獵物身上攝取水分。因此即使成為了家貓，貓咪不愛主動喝水的習慣也早已刻在骨子裡。
而因應此習慣，貓咪的身體也逐漸演化，所需的水分本就相對狗狗要來得低，故當貓咪已攝取足夠的水分時，牠們便不會再主動去喝水。在「不愛主動喝水+水分攝取需求本就不高」的雙重影響以下，造就了貓咪喝水頻率不高的結果。
除了天性使然外，個性纖細的貓咪也可能因下列情況，降低喝水的頻率。
原因2.貓咪不喜歡放水的器皿
敏感、細心的貓咪對於生活周遭的事物都擁有特定的喜好，如果家中所準備的器皿材質、高度或碗口大小湊巧與自家寶貝的喜好並不相符的話，就有可能因此而減少喝水的頻率。
原因3.水不夠乾淨
愛乾淨的貓咪對於水質是否乾淨也相當注重，當水碗的水帶有一些污垢、異味或細菌，牠們便有可能因此而降低喝水意願。
原因4.放水的位置不佳
天性敏感的貓咪，容易受到外界環境變化而影響情緒及行為。如果放水的位置正好臨近洗衣機、冰箱、電視等會發出噪音或震動的大型電器旁，可能會讓貓咪感到不安，從而影響牠們的飲水意願。
原因5.貓咪患有牙齒疾病
當貓咪患有牙齦炎、口腔炎等牙齒疾病時，會因為疼痛導致進食意願下降，並間接影響其飲水頻率。
原因6.貓咪腸胃不適
患有腸胃炎、胰臟炎、癌症等疾病的貓咪，同樣也會因疼痛而不再主動攝取水分。
長期缺乏水分攝取可能導致貓咪罹患血尿、尿道炎、膀胱炎、腎衰竭或腎結石等疾病。為了幫助飼主們守護愛寵的健康，以下段落就讓獸醫師帶您學會如何精準計算貓咪所需飲水量，以及增進喝水頻率的小妙招。
二、貓一天要喝多少水？簡單公式帶您輕鬆算每日貓咪飲水量
以一般成貓來說，我們可以使用以下簡易公式來計算貓咪一天所需飲水量：
每日飲水量計算法：貓咪的理想體重x50c.c.
不過因為現在的飼主可能會乾濕糧交替餵食，因此除了日常中喝的水之外，也要同步將貓咪飲食中所含的水量加入計算，才能精準判斷貓咪是否有達到每日建議飲水量。
舉例來說，一隻4公斤的貓咪每天應該喝最少200毫升的水，而若以乾糧為主食，由於乾糧中的含水量僅有10％，需要透過直接喝水來補充水分的比例就會較高；相對地，濕糧有高達80%的水分，因此以濕糧為主食的貓咪需要飲用的水量就會較少。
👉🏻延伸閱讀：如何幫貓咪保持理想體重
三、如何讓貓多喝水？7種方法教您增加貓喝水頻率
如何讓貓咪多喝水？若是想要愛貓無虞，飼主們必須從日常著手提升貓咪喝水頻率，以下就由獸醫師為大家整理7種增進貓咪喝水意願的實用方法：
方法1.增加水碗數量
建議飼主可在家中多放幾個水碗，讓貓咪更容易接近水源，進而提高喝水意願。
方法2.保持水源乾淨
建議飼主可透過每天更換水碗中的水並清洗裝水器皿，藉由保持水源乾淨，避免貓咪因水質問題而拒絕喝水。
方法3.將放水和飼料的碗分開放
多數貓咪偏愛飲用遠離食物位置的水源，建議毛爸們也可藉由避免將水碗和食物碗放在一起，以免貓咪可能因氣味混雜而不願喝水。
方法4.將水碗放在安靜的地方
若水碗擺放於洗衣機、電視等家電附近，或是人來人往的客廳，很容易讓貓咪感到情緒緊張。建議飼主可將水碗的位置更換到家中相對不容易被打擾的地方，讓貓咪得以安心喝水。
方法5.提供各種不同材質和尺寸的水碗
挑剔的貓咪有時會因為水碗不符合喜好而拒絕喝水，飼主可藉由多準備各種不同材質和尺寸的水碗，讓貓咪自行選擇最喜歡的水源。特別是在多貓的家庭中，不同的材質和尺寸可以滿足每隻貓咪不同的喜好。
多數貓咪對於由特定材料製成的碗的偏好似乎並不明顯，但在尺寸方面貓咪通常喜歡小直徑（< 15 公分）的水碗，較小的尺寸的碗可以幫助貓用鬍鬚識別碗的邊緣和水面。
方法6.餵食方式改為乾濕混合餵食
為了讓不愛主動喝水的貓咪多攝取水分，毛爸媽們可嘗試透過「乾濕混合餵食」的方式調整貓咪日常飲食。
方式可以增加飲食多樣性、減少挑嘴問題，亦能讓牠們同時享有食用乾糧（適當調製配方的乾糧可讓貓咪在咀嚼時順便潔牙）、濕糧（以更符合天性的方法補水）的好處，可謂一舉多得。
方法7.使用貓咪自動飲水機
比起靜置於碗中的水，貓咪更偏好飲用流動的水。飼主可以考慮準備一台貓咪自動喝水器，模擬流動的水流，吸引貓咪的注意，進而增加牠們喝水頻率。
由於貓咪喜歡在不同的地方喝水，因此必須注意不要讓牠們接觸到有害物質。包括裝有咖啡、茶或能量飲料的杯子，務必要放在牠們碰不到的地方。
醫師介紹｜魏立寧 獸醫師
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專長：小動物眼科
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經歷：2018 - 台大動物醫院眼科主治醫師、2019 - 遠見動物醫院眼科主治醫師
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學歷：國立臺灣大學獸醫學系、國立臺灣大學臨床動物醫學研究所
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