貓咪喝水教戰守則！獸醫師分享提升貓咪喝水意願的7大妙招！

原因1.貓咪天性不愛喝水

貓咪喝水頻率不高的很大原因，在於其天性本就不愛喝水。而這樣的習慣可以追溯自貓咪祖先在野外的生存模式。

多數貓咪祖先為「非洲野貓」，牠們生活在水源較少的沙漠地帶，不易取水的環境導致貓咪較習慣於獵物身上攝取水分。因此即使成為了家貓，貓咪不愛主動喝水的習慣也早已刻在骨子裡。

而因應此習慣，貓咪的身體也逐漸演化，所需的水分本就相對狗狗要來得低，故當貓咪已攝取足夠的水分時，牠們便不會再主動去喝水。在「不愛主動喝水+水分攝取需求本就不高」的雙重影響以下，造就了貓咪喝水頻率不高的結果。

除了天性使然外，個性纖細的貓咪也可能因下列情況，降低喝水的頻率。

原因2.貓咪不喜歡放水的器皿

敏感、細心的貓咪對於生活周遭的事物都擁有特定的喜好，如果家中所準備的器皿材質、高度或碗口大小湊巧與自家寶貝的喜好並不相符的話，就有可能因此而減少喝水的頻率。

原因3.水不夠乾淨

愛乾淨的貓咪對於水質是否乾淨也相當注重，當水碗的水帶有一些污垢、異味或細菌，牠們便有可能因此而降低喝水意願。

原因4.放水的位置不佳

天性敏感的貓咪，容易受到外界環境變化而影響情緒及行為。如果放水的位置正好臨近洗衣機、冰箱、電視等會發出噪音或震動的大型電器旁，可能會讓貓咪感到不安，從而影響牠們的飲水意願。

原因5.貓咪患有牙齒疾病

當貓咪患有牙齦炎、口腔炎等牙齒疾病時，會因為疼痛導致進食意願下降，並間接影響其飲水頻率。

原因6.貓咪腸胃不適

患有腸胃炎、胰臟炎、癌症等疾病的貓咪，同樣也會因疼痛而不再主動攝取水分。

長期缺乏水分攝取可能導致貓咪罹患血尿、尿道炎、膀胱炎、腎衰竭或腎結石等疾病。為了幫助飼主們守護愛寵的健康，以下段落就讓獸醫師帶您學會如何精準計算貓咪所需飲水量，以及增進喝水頻率的小妙招。

二、貓一天要喝多少水？簡單公式帶您輕鬆算每日貓咪飲水量

以一般成貓來說，我們可以使用以下簡易公式來計算貓咪一天所需飲水量：

每日飲水量計算法：貓咪的理想體重x50c.c.

不過因為現在的飼主可能會乾濕糧交替餵食，因此除了日常中喝的水之外，也要同步將貓咪飲食中所含的水量加入計算，才能精準判斷貓咪是否有達到每日建議飲水量。

舉例來說，一隻4公斤的貓咪每天應該喝最少200毫升的水，而若以乾糧為主食，由於乾糧中的含水量僅有10％，需要透過直接喝水來補充水分的比例就會較高；相對地，濕糧有高達80%的水分，因此以濕糧為主食的貓咪需要飲用的水量就會較少。