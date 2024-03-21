貓血尿該怎麼辦？帶您認識5大貓血尿原因和照顧方式！

貓血尿會自己好嗎？貓血尿多久會好？母貓血尿機率比公貓低？本文將為您說明貓咪尿血尿5大原因、7大症狀、康復時間、診斷及治療方式，並分享貓咪血尿的4個日常照護小秘訣，幫您為貓咪健康把關！

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目錄

一、貓咪尿血尿有徵兆嗎？公貓血尿機率居然比母貓高！

二、為什麼貓咪會尿血尿？了解5種貓血尿原因！

三、貓血尿會自己好嗎？貓血尿該如何治療？

四、貓咪有血尿該如何照顧？

五、貓血尿檢測「相對過飽和度 RSS」是什麼？

 

一、貓咪尿血尿有徵兆嗎？公貓血尿機率居然比母貓高！

 

（一）7種貓血尿症狀讓您簡單判別貓咪健康


所有飼主最希望的莫過於毛孩們能夠健康快樂的生活，但是忽然看到貴氣慵懶的貓咪尿液出現血色，毛爸媽們內心不免都會感到擔憂。

貓咪尿液出現血色就代表身體有問題嗎？其實就和人類一樣，在正常情況下，健康貓咪所排出的尿液應該呈現淺黃色，而根據貓咪飲水量的多寡，尿液顏色會有或深或淺的差異，這些變化都還屬於正常現象，但當貓咪血尿呈現鮮紅色、粉紅色、橙色或棕色等不正常顏色時，代表著貓咪身體健康正在發出警報。

貓咪血尿狀況有時肉眼可清楚可見，有時僅有淡淡的血絲，若非仔細觀察相當容易忽視。貓血尿通常會伴隨以下7種症狀，飼主可透過觀察貓咪排尿情況儘早發現，以免延誤了治療時機：

  • 排尿用力
  • 蹲貓砂盆的時間變久
  • 貓咪頻尿伴隨血尿
  • 嘔吐
  • 食慾不振
  • 頻繁舔舐外生殖器
  • 喝水量變多

 

（二）貓咪健康迷思解惑：母貓血尿機率為何比公貓低？


另外有些飼主會發現，公貓的血尿問題似乎比母貓還常發生，這樣的發現其實並非偶然！

雖然公貓和母貓都會出現血尿狀況，但由於公貓的尿道又窄又長，一旦出現結石問題，尿道就很容易被堵塞，導致排尿時疼痛、尿中有血的狀況。若堵塞狀況嚴重，甚至會引發急性腎衰竭及尿毒症，危及貓咪的生命。

為了預防事態惡化，每日觀察貓咪的排尿狀況可說是每個飼主必修的課題之一。除了教導大家辨識貓咪血尿伴隨症狀，接下來將深入探討貓咪血尿的可能原因，並提供相關護理方法，帶各位毛爸媽們從日常照顧著手，預防貓咪血尿發生。

 

二、為什麼貓咪會尿血尿？了解5種貓血尿原因！

 

導致貓咪血尿原因有很多，主要取決於身體的哪個部位出現潛在健康問題，而除了生病以外，其他環境因素也有可能導致貓咪尿血尿。以下就帶大家了解造成貓咪血尿的原因究竟有哪些。

 

（一）貓咪的泌尿道感染


當貓的泌尿道受到細菌、真菌、寄生蟲甚至病毒感染時，就會造成貓咪尿液呈現混濁且帶血的症狀，並伴隨排尿次數頻繁但量少的狀況。

（二）貓咪罹患自發性膀胱炎


貓自發性膀胱炎（feline idiopathic cystitis, FIC）是由多種生理及心理的因素交互作用所引發的疾病，也是貓咪最常見的泌尿道疾病之一。當貓咪膀胱發炎時，膀胱內的痛覺神經會變得敏感，造成血尿、排尿疼痛或頻繁舔舐生殖器等現象出現。

（三）貓咪壓力過大


血尿其實也跟貓咪的緊張情緒息息相關，搬家、劇烈天氣變化、家中出現新成員等日常生活的改變，或是多貓家庭相處狀況不佳，都會造成貓咪精神緊繃，並出現排尿異常、亂尿尿、過度理毛、食慾減少、體重減輕等貓壓力大症狀。


（四）貓咪的膀胱內有結石


當尿液濃度過高時，貓咪尿液中會產生結晶，結晶會隨著時間逐漸增大變成結石，會造成貓咪排尿時感到疼痛並出現血尿的情況。


（五）貓不愛喝水


貓咪天生不太喜歡喝水，這是因為在野外時，牠們通常透過獵食的獵物身上的水分來補充自己的水份需求，而當貓咪成為家貓後，牠們不再須要親自覓食，因此也無法像以前那樣輕鬆地從獵物身上取得水分。

一旦貓咪喝水量長時間不足，就容易對腎臟和泌尿系統造成損害，進而導致血尿狀況發生。

三、貓血尿會自己好嗎？貓血尿該如何治療？

 

（一）貓血尿會自己好嗎？什麼情況該帶貓咪去看醫生？


許多毛爸媽們會誤以為貓咪有血尿時，會明顯看到尿液中有血或血塊，其實多數輕微的貓血尿狀況是要透過專業儀器才能檢測出來，這也導致當飼主發現問題並帶貓咪去獸醫院時，貓咪的病情往往已經相當嚴重。

為了把握最佳治療時機，建議飼主一定要養成觀察貓咪排尿狀況的習慣，一旦開始懷疑貓咪可能有泌尿道問題時，就可以開始收集貓咪尿液樣本，並帶到獸醫院進行檢查。

獸醫診斷血尿的第一步是了解貓咪的詳細症狀史、過去醫療問題、目前服用的藥物以及徹底的身體檢查。告訴獸醫您正在給貓服用的任何補充劑或食物非常重要，因為其中一些可能會影響尿液檢測。

吳安妮獸醫師小提醒

（二）醫師如何診斷貓咪血尿？貓咪血尿如何治療？


前往醫院後，獸醫師通常會透過以下3種方式進行貓血尿檢測：

  • 尿液檢查：確認是否有感染、發炎狀況。
  • 腹部超音波檢查：檢測腎臟、尿道、膀胱是否有異常狀況。
  • X光檢查：確認尿道中是否有結石產生。

透過以上檢測方式找出病因後，獸醫師便會對症下藥進行治療。如果是由結石阻塞所造成的血尿問題，會需要透過手術來疏通尿道；若是泌尿道感染，則會藉注射抗生素進行治療；若是因壓力造成的自發性膀胱炎，則會採取服用止痛藥、抗焦慮藥物來舒緩貓咪發炎反應及緊張的情緒。

 

（三）貓血尿多久會好？


貓咪血尿治療時間會根據情況嚴重與否而不同，若貓只是有輕微血尿，可能只需要數週即可完成治療；如果是情況較嚴重的血尿症狀，就可能需要長達數個月的治療時間，才能完全根治。

雖然目前對貓咪血尿的確切治療時間尚無定論，但飼主仍可以透過積極配合治療計畫和日常照護，協助貓咪維持身體健康。至於貓咪血尿該如何照顧？怎麼從日常中預防貓血尿呢？下個段落將為您逐一說明。

 

四、貓咪有血尿該如何照顧？

 

（一）減輕貓咪壓力


壓力是引起貓咪泌尿道疾病的原因之一，飼主可透過觀察並消除可能使貓咪感到壓力的日常因素，來降低患病機率。

舉例來說，若是多貓家庭，就應該要提供每隻貓咪自己的獨立空間，並確保貓砂盆數量要比貓的總數還要多一個；如果貓咪本身容易緊張，則可以多佈置幾個讓貓咪能夠躲藏的避難所，並準備舒壓道具，如貓薄荷、木天蓼、貓咪費洛蒙等，幫助貓咪放鬆身心。

 

（二）讓貓咪維持足夠飲水量


飲水量不足會造成貓咪尿液濃度提升，進而形成尿結石、血尿等問題，因此監督不愛喝水的貓咪多喝水也是飼主們的重要責任之一。

以一般成貓來說，可以使用簡易公式「貓咪的理想體重x50c.c.」來計算貓咪一天所需飲水量。不過因為現在的飼主可能會乾濕糧交替餵食，因此除了日常中喝的水之外，也要同步將貓咪飲食中所含的水量加入計算，才能更準確地判斷貓咪是否有達到每日建議飲水量。

👉🏻延伸閱讀：如何幫貓咪保持理想體重

 

（三）注意貓咪飲食中的鎂含量


高鎂食物會導致貓咪膀胱內酸鹼值改變，形成容易產生結石的環境，因此當貓咪出現血尿時，飲食上除了要避免多鹽、重口味的食物，也應特別避免含鎂量較高的食物，以避免結石狀況逐漸惡化。

 

（四）補充貓營養品


市面上有許多幫助維持泌尿道健康的貓保健食品，毛爸媽可透過定期給貓咪食用來實踐日常保健。不過要注意的是，在給貓咪食用前請務必要先諮詢過獸醫師，以免對貓咪健康造成影響。

五、貓血尿檢測「相對過飽和度 RSS」是什麼？


由於貓咪血尿最常出現的原因為泌尿道疾病所引起，因此我們需要遵循醫師建議挑選貓咪營養配方，並透過「相對過飽和度（簡稱RSS）」來評測其成分是否能幫助維持貓咪泌尿道健康。

國外研究結果，可發現若磷酸鎂RSS值小於1，便可以幫助體內結石溶解[1]；而營養配方中低RSS值則可以幫助維持於介穩狀態，使貓咪的身體保持在不易形成結石的環境[2][3]，並成功維持泌尿道健康。

最後再次呼籲，處方飼料的成分是為了滿足特定營養需求而設計的，貿然讓貓咪食用可能導致原本健康的貓咪無法獲得完整營養，因此若想讓貓咪嘗試食用處方飼料，一定要經由獸醫師的評估後才能進行更換喔！

 

👉延伸閱讀：

 

  1. Houston DM, Weese HE, Evason MD, et al. A diet with a struvite relative supersaturation less than 1 is effective in dissolving struvite stones in vivo. Br J Nutr 2011;106 Suppl 1:S90-S92.
  2. Lulich JP, Osborne CA, Lekcharoensuk C, et al. Effects of diet on urine composition of cats with calcium oxalate urolithiasis. J Am Anim Hosp Assoc 2004;40:185-191.
  3. Stevenson AE, Blackburn JM, Markwell PJ, et al. Nutrient Intake and Urine Composition in Calcium Oxalate Stone-Forming Dogs: Comparison with Healthy Dogs and Impact of Dietary Modification. Vet Ther 2004;5(3):218-231.

醫師介紹｜吳安妮 獸醫師

  • 專長：一般內科、皮膚科
  • 經歷：台灣大學附設動物醫院實習醫師，台北慈愛動物醫院夜間急診醫師，現為伊亞動物醫院院長。
  • 學歷：國立嘉義大學獸醫系畢業

從小的志願就是當獸醫，希望犬貓健康也快樂。真正成為獸醫師之後經歷太多生老病死，遠離急診在自己的家鄉開了一間獸醫院。我的獸醫哲理：不斷進修才能幫助動物，Do No Harm也避免過度醫療。

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