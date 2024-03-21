貓血尿該怎麼辦？帶您認識5大貓血尿原因和照顧方式！

目錄

一、貓咪尿血尿有徵兆嗎？公貓血尿機率居然比母貓高！

二、為什麼貓咪會尿血尿？了解5種貓血尿原因！

三、貓血尿會自己好嗎？貓血尿該如何治療？

四、貓咪有血尿該如何照顧？

五、貓血尿檢測「相對過飽和度 RSS」是什麼？

一、貓咪尿血尿有徵兆嗎？公貓血尿機率居然比母貓高！

（一）7種貓血尿症狀讓您簡單判別貓咪健康



所有飼主最希望的莫過於毛孩們能夠健康快樂的生活，但是忽然看到貴氣慵懶的貓咪尿液出現血色，毛爸媽們內心不免都會感到擔憂。

貓咪尿液出現血色就代表身體有問題嗎？其實就和人類一樣，在正常情況下，健康貓咪所排出的尿液應該呈現淺黃色，而根據貓咪飲水量的多寡，尿液顏色會有或深或淺的差異，這些變化都還屬於正常現象，但當貓咪血尿呈現鮮紅色、粉紅色、橙色或棕色等不正常顏色時，代表著貓咪身體健康正在發出警報。

貓咪血尿狀況有時肉眼可清楚可見，有時僅有淡淡的血絲，若非仔細觀察相當容易忽視。貓血尿通常會伴隨以下7種症狀，飼主可透過觀察貓咪排尿情況儘早發現，以免延誤了治療時機：

排尿用力

蹲貓砂盆的時間變久

貓咪頻尿伴隨血尿

嘔吐

食慾不振

頻繁舔舐外生殖器

喝水量變多

（二）貓咪健康迷思解惑：母貓血尿機率為何比公貓低？



另外有些飼主會發現，公貓的血尿問題似乎比母貓還常發生，這樣的發現其實並非偶然！



雖然公貓和母貓都會出現血尿狀況，但由於公貓的尿道又窄又長，一旦出現結石問題，尿道就很容易被堵塞，導致排尿時疼痛、尿中有血的狀況。若堵塞狀況嚴重，甚至會引發急性腎衰竭及尿毒症，危及貓咪的生命。



為了預防事態惡化，每日觀察貓咪的排尿狀況可說是每個飼主必修的課題之一。除了教導大家辨識貓咪血尿伴隨症狀，接下來將深入探討貓咪血尿的可能原因，並提供相關護理方法，帶各位毛爸媽們從日常照顧著手，預防貓咪血尿發生。



二、為什麼貓咪會尿血尿？了解5種貓血尿原因！



導致貓咪血尿原因有很多，主要取決於身體的哪個部位出現潛在健康問題，而除了生病以外，其他環境因素也有可能導致貓咪尿血尿。以下就帶大家了解造成貓咪血尿的原因究竟有哪些。



（一）貓咪的泌尿道感染



當貓的泌尿道受到細菌、真菌、寄生蟲甚至病毒感染時，就會造成貓咪尿液呈現混濁且帶血的症狀，並伴隨排尿次數頻繁但量少的狀況。





（二）貓咪罹患自發性膀胱炎



貓自發性膀胱炎（feline idiopathic cystitis, FIC）是由多種生理及心理的因素交互作用所引發的疾病，也是貓咪最常見的泌尿道疾病之一。當貓咪膀胱發炎時，膀胱內的痛覺神經會變得敏感，造成血尿、排尿疼痛或頻繁舔舐生殖器等現象出現。





（三）貓咪壓力過大



血尿其實也跟貓咪的緊張情緒息息相關，搬家、劇烈天氣變化、家中出現新成員等日常生活的改變，或是多貓家庭相處狀況不佳，都會造成貓咪精神緊繃，並出現排尿異常、亂尿尿、過度理毛、食慾減少、體重減輕等貓壓力大症狀。





（四）貓咪的膀胱內有結石



當尿液濃度過高時，貓咪尿液中會產生結晶，結晶會隨著時間逐漸增大變成結石，會造成貓咪排尿時感到疼痛並出現血尿的情況。





（五）貓不愛喝水



貓咪天生不太喜歡喝水，這是因為在野外時，牠們通常透過獵食的獵物身上的水分來補充自己的水份需求，而當貓咪成為家貓後，牠們不再須要親自覓食，因此也無法像以前那樣輕鬆地從獵物身上取得水分。



一旦貓咪喝水量長時間不足，就容易對腎臟和泌尿系統造成損害，進而導致血尿狀況發生。