對貓有毒的植物、食物、化合物有哪些？誤食怎麼辦？

一、哪些對貓有毒的植物絕對不能碰？

您的愛貓大多時候會避免吃到可能使自己生病的東西；貓對於苦味非常敏感，而牠們不能碰的有毒物質大多帶有苦味。然而卻常常看到貓接觸到百合或其他對貓有毒的花／植物等毒性。



為了以防萬一，最好避免在您的花園裡種植對貓有害植物，或在家中擺放對貓有毒的植物。這類植物包括：

槲寄生、冬青、常春藤和聖誕紅

仙客來，紫藤和杜鵑花

甜豆、番茄和百合

假設你好奇「多肉植物對貓有毒嗎？或是薄荷對貓有毒嗎？」等這類問題，建議您諮詢專業獸醫師，這份對貓有毒植物清單並未詳盡羅列一切，因此只要是您不確定的東西，就不要讓愛貓接觸到，避免碰到會造成傷害的貓植物毒素，而除非與獸醫師討論過，否則除了常規飲食之外，不要餵牠們吃其他食品。

二、對貓有毒的食物有哪些？請讓愛貓遠離這6大類！

人類吃的一些食物對貓來說可能是有毒的，不但會使牠們出現病症，嚴重一點還會損傷器官，以下統整6大對貓有毒食物類別，請貓友們務必注意：







（一）可可鹼

（二）辛香料

（三）葡萄

（四）部分蛋白質

（五）人類的剩菜飯

（六）乳製品

三、貓不能碰的有毒藥品和化學物質

撲熱息痛（解熱鎮痛藥）、阿斯匹靈和普服芬（止痛退燒藥）。

酚類消毒劑，像是常用來清潔廁所的清潔劑，以及像是石油溶劑油這類溶劑也對貓有害。

某些殺蟲劑中存在的防蛀劑，以及乙二醇（防凍劑）同樣對貓都是有毒的。

您的愛貓生理上對某些化學物質和化合物特別敏感，牠們的身體碰到這些物質不一定能適當排毒，可能會因此而生病甚至死亡。了解您的愛貓不能碰哪些有毒食品和其他物質，就能更妥善保護牠們不致生病或受苦。您的愛貓對於家用產品中存在的特定化合物會產生不良反應，包括：



請您務必讓這些產品遠離您的愛貓，放在牠們不容易接觸到的地方。





若您認為愛貓吃下了有毒物質，請立即與您的獸醫師聯繫，他們會告訴您最適合採取的行動；此外請確保您已做好完善的預防措施，讓愛寵遠離有毒物質、食物或植物。