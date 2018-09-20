對貓有毒的植物、食物、化合物有哪些？誤食怎麼辦？
對貓有毒的植物、對貓有毒的食物，甚至是藥物與化學物質等家庭用品，都是居家常見的種類，本文為您整理對貓有毒之物的清單，歡迎貓友們了解與收藏！
一、哪些對貓有毒的植物絕對不能碰？
您的愛貓大多時候會避免吃到可能使自己生病的東西；貓對於苦味非常敏感，而牠們不能碰的有毒物質大多帶有苦味。然而卻常常看到貓接觸到百合或其他對貓有毒的花／植物等毒性。
為了以防萬一，最好避免在您的花園裡種植對貓有害植物，或在家中擺放對貓有毒的植物。這類植物包括：
- 槲寄生、冬青、常春藤和聖誕紅
- 仙客來，紫藤和杜鵑花
- 甜豆、番茄和百合
假設你好奇「多肉植物對貓有毒嗎？或是薄荷對貓有毒嗎？」等這類問題，建議您諮詢專業獸醫師，這份對貓有毒植物清單並未詳盡羅列一切，因此只要是您不確定的東西，就不要讓愛貓接觸到，避免碰到會造成傷害的貓植物毒素，而除非與獸醫師討論過，否則除了常規飲食之外，不要餵牠們吃其他食品。
二、對貓有毒的食物有哪些？請讓愛貓遠離這6大類！
人類吃的一些食物對貓來說可能是有毒的，不但會使牠們出現病症，嚴重一點還會損傷器官，以下統整6大對貓有毒食物類別，請貓友們務必注意：
（一）可可鹼由於含有可可鹼，巧克力對犬貓都具有毒性。巧克力顏色越深，可可鹼含量就越高。根據食入巧克力的數量和類型，您的愛貓可能會出現心律不整、顫抖、癲癇發作甚至死亡的狀況。
（二）辛香料洋蔥和大蒜都會導致貓身體出狀況，它們可能造成紅血球分解並導致貧血；還會造成愛貓腸胃不適，進而引發腹瀉。
（三）葡萄葡萄和葡萄乾同樣屬於對貓有毒的食物，將導致貓腎功能衰竭，早期的症狀為反覆嘔吐和過動。
（四）部分蛋白質雖然蛋白質在貓食物中占有舉足輕重的地位，但某些類型的蛋白質卻可能危害其健康。例如：用生雞蛋餵食您的愛貓會讓牠面臨食物中毒的風險，由於蛋清中存在一種叫做抗生物素蛋白的蛋白質，它還會阻礙貓咪吸收維生素 B 群中生物素的能力。
另外，如果您的愛貓吃了大量的肝臟，容易造成維生素 A 中毒，且會對骨骼帶來負面影響並帶來骨質疏鬆的風險。
（五）人類的剩菜飯請避免以殘羹剩飯餵食您的愛貓，這會鼓勵貓向人乞食，使牠們體重增加甚至損害牠們的消化系統。高脂肪或油炸食品可能對你的愛貓太油膩，並可能導致腹瀉。 酒精和咖啡因不適合牠們，將人類攝取這類物質後所感受到的套用在體積小得多的貓身上，則會出現更劇烈的影響，並且可能造成嚴重的傷害。
（六）乳製品雖然貓喝牛奶是一般人既定的印象，但在斷奶後，您的愛貓對乳糖的不耐受會逐漸加劇，飲用牛奶可能會讓貓受消化不良，受腸胃不適所苦。
（同場加映：10 種不可以給犬吃的有毒食物）
三、貓不能碰的有毒藥品和化學物質
您的愛貓生理上對某些化學物質和化合物特別敏感，牠們的身體碰到這些物質不一定能適當排毒，可能會因此而生病甚至死亡。了解您的愛貓不能碰哪些有毒食品和其他物質，就能更妥善保護牠們不致生病或受苦。
您的愛貓對於家用產品中存在的特定化合物會產生不良反應，包括：
- 撲熱息痛（解熱鎮痛藥）、阿斯匹靈和普服芬（止痛退燒藥）。
- 酚類消毒劑，像是常用來清潔廁所的清潔劑，以及像是石油溶劑油這類溶劑也對貓有害。
- 某些殺蟲劑中存在的防蛀劑，以及乙二醇（防凍劑）同樣對貓都是有毒的。
請您務必讓這些產品遠離您的愛貓，放在牠們不容易接觸到的地方。
若您認為愛貓吃下了有毒物質，請立即與您的獸醫師聯繫，他們會告訴您最適合採取的行動；此外請確保您已做好完善的預防措施，讓愛寵遠離有毒物質、食物或植物。
尋找一位獸醫師
如果您對愛貓的健康有任何疑慮，不妨參考獸醫師的專業建議。
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