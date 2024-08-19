緬因貓幼貓坐在白色背景前的黑白照片
4 至 8 週

離乳期

幼貓體格快速發育並來到了斷奶期，這正是幼貓向母貓和其他手足學習的重要成長階段。

健康

在這段期間，寵物會進入「免疫力空窗期」。此時，幼貓從母貓身上獲得的抗體不再充足，無法保證有完整的防禦力，可是抗體過高又導致疫苗效用欠佳，因此幼貓就比較容易生病。睡眠有助於增強免疫力，因此請務必為幼貓準備一個溫暖舒適又安靜的環境，讓牠們好好睡覺維持健康。
幼貓睡在客廳裡

營養

大約兩週後，幼貓的乳牙就會發育，並且開始斷奶。經過一段時間，幼貓就會開始對母親的固體食物表現出興趣，並且開始從只喝母乳的飲食進行轉換。牠們的消化系統尚未發育成熟，這表示您務必要為牠們準備容易消化的食物，以因應這個階段的營養需求。
在室內以瓶子餵食幼貓

行為

接下來，幼貓將開始與牠們的同伴有更多的互動，且開始互相為對方整理毛髮。牠們會開始積極地玩遊戲，跑步、猛撲和偷偷靠近等行為也跟著出現，此時牠們的視力已完全發育成熟。
英國短毛貓幼貓躺在室內

發育

四週齡時，嗅覺已完全發育成熟，聽力也發育良好。到第六和第七週時，他們開始發展出成年貓咪的睡眠模式、運動能力和社交互動。透過與兄弟姐妹的互動發展出重要的社交技能，並經由觀察母親的行為來進行學習。
成年貓和幼貓在花園裡玩耍

飼養環境

當幼貓開始動身摸索環境時，請務必為環境做好「幼貓糾察」。這段期間也是學習的關鍵，因此請務必跟幼貓玩玩具，讓牠們的大腦接受其他刺激。讓幼貓定期與不同的人類逗玩和互動，有助於牠們成年後養成自信心。
幼貓在室內玩耍

離乳期相關文章

Adult cat sitting outdoors in long grass.

貓咪年齡到何時才算成年？幼貓年齡和成長特徵介紹

Kitten cats walking outdoors in long grass.

幼貓成長的 5 個關鍵里程碑

貓咪

幼貓的健康體重是多少？了解幼貓生長周期、標準體重與餵食時間表

Adult cat lying down on owners knee while being groomed with a red brush.

如何幫幼貓洗澡？幫幼貓清潔梳毛的7個步驟

為您的幼貓量身訂製的營養配方

我們的營養配方幫助幼貓建立自然抵抗力、支持牠們健康成長並有助於消化系統的發育。
幼貓專屬產品系列
伯曼貓幼貓躺在白色背景前的黑白照片
出生 4 週

新生期

新生的幼貓會待在母親安全而溫暖的身邊，與兄弟姊妹在一起。牠們大多時間都在睡覺和餵食。
新生階段
英國短毛貓幼貓站在白色背景前的黑白照片
2-4 個月

快速成長期

幼貓開始了解自己所在的世界，並發展往後一輩子的各種行為。
下一個階段