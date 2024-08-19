4 至 8 週
離乳期
幼貓體格快速發育並來到了斷奶期，這正是幼貓向母貓和其他手足學習的重要成長階段。
健康
在這段期間，寵物會進入「免疫力空窗期」。此時，幼貓從母貓身上獲得的抗體不再充足，無法保證有完整的防禦力，可是抗體過高又導致疫苗效用欠佳，因此幼貓就比較容易生病。睡眠有助於增強免疫力，因此請務必為幼貓準備一個溫暖舒適又安靜的環境，讓牠們好好睡覺維持健康。
營養
大約兩週後，幼貓的乳牙就會發育，並且開始斷奶。經過一段時間，幼貓就會開始對母親的固體食物表現出興趣，並且開始從只喝母乳的飲食進行轉換。牠們的消化系統尚未發育成熟，這表示您務必要為牠們準備容易消化的食物，以因應這個階段的營養需求。
行為
接下來，幼貓將開始與牠們的同伴有更多的互動，且開始互相為對方整理毛髮。牠們會開始積極地玩遊戲，跑步、猛撲和偷偷靠近等行為也跟著出現，此時牠們的視力已完全發育成熟。
發育
四週齡時，嗅覺已完全發育成熟，聽力也發育良好。到第六和第七週時，他們開始發展出成年貓咪的睡眠模式、運動能力和社交互動。透過與兄弟姐妹的互動發展出重要的社交技能，並經由觀察母親的行為來進行學習。
飼養環境
當幼貓開始動身摸索環境時，請務必為環境做好「幼貓糾察」。這段期間也是學習的關鍵，因此請務必跟幼貓玩玩具，讓牠們的大腦接受其他刺激。讓幼貓定期與不同的人類逗玩和互動，有助於牠們成年後養成自信心。