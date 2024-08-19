在這段期間，寵物會進入「免疫力空窗期」。此時，幼貓從母貓身上獲得的抗體不再充足，無法保證有完整的防禦力，可是抗體過高又導致疫苗效用欠佳，因此幼貓就比較容易生病。睡眠有助於增強免疫力，因此請務必為幼貓準備一個溫暖舒適又安靜的環境，讓牠們好好睡覺維持健康。