符合生命階段的營養配方

貓咪的一生中，營養需求一直在變化。貓咪的生命階段或年齡是挑選貓飼料時最重要的考量因素之一。貓咪一生的某些階段裡（例如：幼貓的成長期），需要特定含量的關鍵營養素來達到最佳健康狀態。從幼貓到老貓，法國皇家為您的愛貓在各個生命階段中，提供專屬的營養方案。現在就一起瞭解，貓咪不同的生命階段有哪些不同的營養需求。