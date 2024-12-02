讓您的愛貓進行結紮手術，對貓咪的健康和行為上都有諸多已知的好處。但是，您知道結紮也會讓您的愛貓更容易發生體重增加的情況嗎？



結紮會影響到貓咪的新陳代謝，進而影響到牠們須攝取的食物量。手術後的2天內，貓咪的食慾可能會提高20%！與結紮手術相關的賀爾蒙變化，同樣也意味著愛貓在結紮後的每日卡路里攝取量應減少30%–這可是牠們每日飲食量的三分之一！我們必須調整牠們的飼料，確保牠們能保持在最佳體態。