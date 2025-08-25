健康的餵食份量其實比您想像中的要來得小
許多寵物主人其實都過度餵食自己的貓咪。也就是說，許多貓咪都吃得太多，而這不只可能導致牠們體重增加，還可能會引發其他健康問題。
適合我家貓咪的食物份量是多少？
要維持健康體重，就必須讓貓咪在透過食物攝取和消耗的能量之間取得平衡。
首先，建議您依照您選擇的貓食餵食指南。但是，在決定食物份量時，您也要考慮許多其他因素，貓咪的餵食份量建議通常只是指導原則。
首先，請考慮貓咪的活動量；牠們是否經常走動、在戶外長時間停留，還是大多時候都在室內靜靜待著？貓咪的運動量將決定牠們一天所需的能量多寡。
接下來，貓咪是否已經絕育？絕育與否會影響貓咪所需的食物份量多寡。絕育會改變牠們的新陳代謝，也會改變牠們消化食物的方式。記得一定要密切注意牠們體態或活動的任何變化，並依照這些變化調整牠們的食物份量。
首先，建議您依照您選擇的貓食餵食指南。但是，在決定食物份量時，您也要考慮許多其他因素，貓咪的餵食份量建議通常只是指導原則。
首先，請考慮貓咪的活動量；牠們是否經常走動、在戶外長時間停留，還是大多時候都在室內靜靜待著？貓咪的運動量將決定牠們一天所需的能量多寡。
接下來，貓咪是否已經絕育？絕育與否會影響貓咪所需的食物份量多寡。絕育會改變牠們的新陳代謝，也會改變牠們消化食物的方式。記得一定要密切注意牠們體態或活動的任何變化，並依照這些變化調整牠們的食物份量。
貓的飲食習慣對其體重有何影響
貓的飲食內容、進食方式及生活方式，都對牠們的身心健康有很大的影響。
家貓與人類或犬隻的進食習慣截然不同。有些貓不喜歡一天吃兩三次主餐，而是喜歡少量多餐、隨意進食。因此，很重要的一點是不要過量餵食。您可以改為計算出貓一天所需的正確食物份量，然後將其分成多份小餐，或者也可以在白天的時候將碗留著，讓貓依照自己的喜好隨時去進食。
食物玩具是讓貓發揮狩獵本能的另一種好方式，也可以讓牠們在進食的時候更有活力。
家貓與人類或犬隻的進食習慣截然不同。有些貓不喜歡一天吃兩三次主餐，而是喜歡少量多餐、隨意進食。因此，很重要的一點是不要過量餵食。您可以改為計算出貓一天所需的正確食物份量，然後將其分成多份小餐，或者也可以在白天的時候將碗留著，讓貓依照自己的喜好隨時去進食。
食物玩具是讓貓發揮狩獵本能的另一種好方式，也可以讓牠們在進食的時候更有活力。
為什麼我家貓咪會乞食？
您的貓咪是否一直乞食？雖然牠們有乞食的行為，但這並不代表牠們感到肚子餓。這種行為可能是一種習慣、覺得無聊或想要引起注意。如果因為乞食就給予食物或零食，只會強化這種行為。
話雖如此，持續乞食也可能是疾病的徵兆，也可能是您的貓咪沒有從食物中獲得所需的營養。蠕蟲等寄生蟲感染可能引起食慾增加、飢餓感持續的症狀，有時還會有體重減輕的情況。
如果這種行為持續，或牠們總是感到飢餓，請諮詢您的獸醫師，以協助您確認或排除任何潛在的問題，或進行全面的營養評估。
話雖如此，持續乞食也可能是疾病的徵兆，也可能是您的貓咪沒有從食物中獲得所需的營養。蠕蟲等寄生蟲感染可能引起食慾增加、飢餓感持續的症狀，有時還會有體重減輕的情況。
如果這種行為持續，或牠們總是感到飢餓，請諮詢您的獸醫師，以協助您確認或排除任何潛在的問題，或進行全面的營養評估。
提供貓咪適當餵食份量的秘訣
提供貓咪健康餵食份量也許感覺很困難，但是您可以注意幾個部分，避免過度餵食。
首先，將牠們的食物份量分成小份，少量多餐。如果您餵貓咪吃乾糧，請使用磅秤小心計量每餐份量，並讓牠們隨時都可以再次食用，直到下次用餐為止。
其次，如果貓咪在下次用餐前就已經吃光了所有的食物，請不要當牠們的碗空了就馬上補滿食物。這可以避免您過度餵食。同樣的，也請您不要餵食貓咪任何人類食物，因為就算只是少量，也可能佔牠們日常能量需求中很大一部分。
如果要給貓咪吃零食，在計算每日份量時，請務必將這些額外的熱量也計算進去，這一點很重要。零食不應超過貓咪每日食物份量的 10%。您可以使用貓咪的乾糧來做為零食，這樣您就不用擔心貓咪的營養是否均衡，還可以讓牠們維持攝取適量的熱量。
首先，將牠們的食物份量分成小份，少量多餐。如果您餵貓咪吃乾糧，請使用磅秤小心計量每餐份量，並讓牠們隨時都可以再次食用，直到下次用餐為止。
其次，如果貓咪在下次用餐前就已經吃光了所有的食物，請不要當牠們的碗空了就馬上補滿食物。這可以避免您過度餵食。同樣的，也請您不要餵食貓咪任何人類食物，因為就算只是少量，也可能佔牠們日常能量需求中很大一部分。
如果要給貓咪吃零食，在計算每日份量時，請務必將這些額外的熱量也計算進去，這一點很重要。零食不應超過貓咪每日食物份量的 10%。您可以使用貓咪的乾糧來做為零食，這樣您就不用擔心貓咪的營養是否均衡，還可以讓牠們維持攝取適量的熱量。