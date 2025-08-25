要維持健康體重，就必須讓貓咪在透過食物攝取和消耗的能量之間取得平衡。

首先，建議您依照您選擇的貓食餵食指南。但是，在決定食物份量時，您也要考慮許多其他因素，貓咪的餵食份量建議通常只是指導原則。

首先，請考慮貓咪的活動量；牠們是否經常走動、在戶外長時間停留，還是大多時候都在室內靜靜待著？貓咪的運動量將決定牠們一天所需的能量多寡。

接下來，貓咪是否已經絕育？絕育與否會影響貓咪所需的食物份量多寡。絕育會改變牠們的新陳代謝，也會改變牠們消化食物的方式。記得一定要密切注意牠們體態或活動的任何變化，並依照這些變化調整牠們的食物份量。