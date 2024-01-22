了解狗狗的生理構造、生活習性，挑選適合的食物｜姚勝隆 專業獸醫

當我們在吃東西時，狗狗總是會用充滿炙熱的眼神看著我們手上的食物，看在眼裡的毛爸媽多少會於心不忍地偷偷地塞一、兩塊食物給狗狗吃，看到狗狗開心雀躍的模樣更是欲罷不能地餵牠吃更多。但是人類與狗狗的生理構造及代謝不同，相對的營養需求也不一樣；此外，「狗狗到底是雜食性動物還是肉食性動物？」這個問題也一直存在著爭議。

其實只要從狗狗的基本生理結構去抽絲剝繭，就可以知道什麼食物內容對牠們來說是最適合的。

隆安動物醫院的姚勝隆院長表示：「雖然狗狗在科學分類上屬『食肉目–犬科』，但不代表狗狗在生理構造和飲食習慣上屬於肉食性動物。原始狗狗祖先的生活偏向『找到什麼吃什麼』，假如獵食到草食性動物，牠們也會把胃中尚未消化完全的草一起吃進肚子裡；再經過長期演化後（包含被人類豢養、餵食），讓狗狗擁有獨特的消化結構，不論肉類菜類都可以消化並加以吸收使用，所以我認為用『雜食性動物』形容狗狗可能會更為貼切。