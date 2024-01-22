了解狗狗的生理構造、生活習性，挑選適合的食物｜姚勝隆 專業獸醫
當我們在吃東西時，狗狗總是會用充滿炙熱的眼神看著我們手上的食物，看在眼裡的毛爸媽多少會於心不忍地偷偷地塞一、兩塊食物給狗狗吃，看到狗狗開心雀躍的模樣更是欲罷不能地餵牠吃更多。但是人類與狗狗的生理構造及代謝不同，相對的營養需求也不一樣；此外，「狗狗到底是雜食性動物還是肉食性動物？」這個問題也一直存在著爭議。
其實只要從狗狗的基本生理結構去抽絲剝繭，就可以知道什麼食物內容對牠們來說是最適合的。
隆安動物醫院的姚勝隆院長表示：「雖然狗狗在科學分類上屬『食肉目–犬科』，但不代表狗狗在生理構造和飲食習慣上屬於肉食性動物。原始狗狗祖先的生活偏向『找到什麼吃什麼』，假如獵食到草食性動物，牠們也會把胃中尚未消化完全的草一起吃進肚子裡；再經過長期演化後（包含被人類豢養、餵食），讓狗狗擁有獨特的消化結構，不論肉類菜類都可以消化並加以吸收使用，所以我認為用『雜食性動物』形容狗狗可能會更為貼切。
我們可以再從其他生理結構來佐證狗狗是『雜食性動物』：
第一個是『牙齒結構』，狗狗的臼齒跟貓咪比起來相對平坦許多，也和豬的牙齒結構很像（豬是雜食性動物），主要是用來磨碎骨頭和植物纖維。
第二個是『腸胃長度』，腸道與身長的比例也常常被用來分辨草食性、雜食性或肉食性動物；狗狗的腸道是身長是6倍，而人大概是4、5倍。
第三個是『對營養素的需求』，不同於貓咪，狗狗的身體跟人類一樣，可以將植物中的β-胡蘿蔔素轉化成維生素A；而且狗狗的消化系統可以消化澱粉，更能被腸道吸收。這兩點是與『肉食性動物』最不一樣的地方。」
腸胃問題一直都是動物醫院中最常見的就診原因之一，對於這個現象姚勝隆院長表示：「因為腸胃問題來我動物醫院的狗狗比例，大約有7成以上是因為飲食不當而引起腸胃相關疾病，而這些都與飼主習慣餵食人類吃的食物有關。
雖然當食物中的脂肪含量過少的話（AAFCO建議成犬飲食中脂肪含量9-15%），會降低狗狗身體對其他脂溶性維他命（A、D、E、K）的吸收率；但高油脂的食物會對狗狗的胰臟帶來很大的負擔，而人類食物很難避免『過多油脂』這件事，這也是為什麼很多長期吃人類食物的狗狗容易得到胰臟炎的原因。
如果真的疼愛你家的毛孩，就不要給牠們吃人類的食物，而是要給適合牠們的食物，比方說飼料、罐頭、濕糧等寵物專用的食品。以Royal Canin皇家來說，都是在研究了狗狗貓咪的生理結構、營養需求、飲食習慣、常見敏感問題等多方面向後，再搭配多年的飼餵經驗（實際給狗狗貓咪食用產品後得到的數據及經驗），設計出專門的配方。所以基本上毛孩有任何疾病問題、日常小毛病、甚至是特殊品種，毛爸媽都可以在Royal Canin皇家找到適合的產品。」
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