狗狗初老症狀有哪些？4大不可忽略常見疾病，及早發現及早治療

當您的愛犬年紀越來越大，牠們可能會開始出現一些常見的初老症狀、健康疾病，而這些疾病都是與狗狗重要器官功能和體能開始降低所致。這些健康狀況雖然棘手，但可以治療，因此請務必在發現疾病時先與您的獸醫師溝通。

老狗疾病 1：白內障與視力降低

狗狗與人一樣，眼角膜的細胞會隨著時間逐漸累積，然後出現白內障，最後眼睛變得混濁不清。然後牠們的眼睛會出現藍色色調，並伴隨視力逐漸退化的情況，對牠們的日常生活造成影響。

此外，糖尿病、血糖過高、狗狗體重過於肥胖，皆容易發生白內障的情況，因此照顧老狗時幫助其維持理想體重，是預防白內障等相關疾病的好方法。定期到獸醫院檢查，有助於及早發現此健康狀況；在 80% 的病例中，罹患白內障的初期都可以進行手術治療。

老狗疾病 2：甲狀腺功能減退

甲狀腺功能減退症（狗狗甲狀腺低下）是狗狗常見的荷爾蒙相關疾病，當甲狀腺功能開始降低，就可能會罹患這種疾病。雖然目前還不清楚罹患甲狀腺功能減退症的原因，但我們知道這與狗狗的免疫系統「攻擊」甲狀腺，並導致甲狀腺功能受損有關；或者可能是因為甲狀腺亢奮的治療所致。

如果熟齡犬罹患甲狀腺功能減退症，即使有在控制飲食，牠們的體重仍會增加。牠們可能會不願意運動，而且會虛弱和焦慮。就連毛髮也會受到影響，變得黯淡、乾燥，還會掉毛，伴隨油脂過度分泌及皮膚搔癢的情況發生。