狗狗初老症狀有哪些？4大不可忽略常見疾病，及早發現及早治療
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當您的愛犬年紀越來越大，牠們可能會開始出現一些常見的初老症狀、健康疾病，而這些疾病都是與狗狗重要器官功能和體能開始降低所致。這些健康狀況雖然棘手，但可以治療，因此請務必在發現疾病時先與您的獸醫師溝通。
老狗疾病 1：白內障與視力降低
狗狗與人一樣，眼角膜的細胞會隨著時間逐漸累積，然後出現白內障，最後眼睛變得混濁不清。然後牠們的眼睛會出現藍色色調，並伴隨視力逐漸退化的情況，對牠們的日常生活造成影響。
此外，糖尿病、血糖過高、狗狗體重過於肥胖，皆容易發生白內障的情況，因此照顧老狗時幫助其維持理想體重，是預防白內障等相關疾病的好方法。定期到獸醫院檢查，有助於及早發現此健康狀況；在 80% 的病例中，罹患白內障的初期都可以進行手術治療。
老狗疾病 2：甲狀腺功能減退
甲狀腺功能減退症（狗狗甲狀腺低下）是狗狗常見的荷爾蒙相關疾病，當甲狀腺功能開始降低，就可能會罹患這種疾病。雖然目前還不清楚罹患甲狀腺功能減退症的原因，但我們知道這與狗狗的免疫系統「攻擊」甲狀腺，並導致甲狀腺功能受損有關；或者可能是因為甲狀腺亢奮的治療所致。
如果熟齡犬罹患甲狀腺功能減退症，即使有在控制飲食，牠們的體重仍會增加。牠們可能會不願意運動，而且會虛弱和焦慮。就連毛髮也會受到影響，變得黯淡、乾燥，還會掉毛，伴隨油脂過度分泌及皮膚搔癢的情況發生。
老狗疾病 3：關節炎
關節炎是年長的狗狗跛行的常見原因，這是由於包覆關節的軟骨逐漸退化所引起。遺憾的是，關節退化目前無法治癒，因為隨著牠們的老化，細胞再生速度也會變慢，但接受治療有助於緩解疼痛並減緩疾病進展的速度。
有時會將關節疼痛或不良於行視為只是狗狗老了的現象，不過，如果您發現愛犬特別難以行走，應帶牠去看獸醫師，或許能幫助舒緩不適。
當狗狗體重過重就更容易罹患骨關節炎，因為關節受壓更大，因此，讓狗狗保持理想體重是最佳的預防措施。您還可以在牠們的食物當中添加有助於關節健康的特定營養素，例如助消炎的 Omega 3 脂肪酸，或訂製有臨床效果的複合營養素 (例如薑黃素、膠原蛋白和綠茶多酚)、葡萄糖胺及軟骨素給狗狗吃。
老狗疾病 4：認知功能障礙
隨著愛犬愈趨年長，您可能會發現牠們的行為開始有些變化。雖然部分變化可歸因於老化，但也可能是認知功能障礙，這種情況與人類罹患的阿茲海默症（失智）類似。
老狗的血管會隨著年紀越大而越退化，因此大腦的血流量與含氧量也會減少。這就會影響其行為，造成狗狗出現迷失方向、喪失認知能力、健忘、睡眠中斷，甚至焦慮不安或充滿敵意等狗狗老化症狀。
這種情況對狗狗來說可能會非常不適，但有方法可以緩解。定時帶狗狗出門短程散步，幫助牠們複習小時候學過的指令。維持牠們的日常生活作息來減少壓力，可以考慮準備富含抗氧化劑的食物，這類食物能夠保護細胞防止自由基破壞。
雖然狗狗會越來越年長，但不代表一定要為這些常見的病痛所苦。若您發現愛犬出現這些症狀，請帶牠們去看獸醫師，確保其獲得最適合的照顧。
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