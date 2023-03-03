疫情封鎖下的「養狗潮」：請好好了解牠們—台灣常見品種犬介紹｜宋子揚 專業獸醫

在飼養狗狗貓咪的過程中，也會需要面對許多可能與現實層面互相牴觸的狀況；因為每一隻毛孩都是一條寶貴的生命，當我們下定決心準備好要對一條生命負責時，才是真的準備好了！

以下整理了11種台灣最常見的狗狗品種，並將每種狗狗的基本資料、飼養時的注意事項，以及牠們先天容易罹患的疾病列出來。 建議想成為狗爸媽的你，確認自己有辦法負責牠的一輩子後，再做決定喔！

【迷你犬】體重4公斤以下

▍吉娃娃 Chihuahua