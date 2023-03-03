疫情封鎖下的「養狗潮」：請好好了解牠們—台灣常見品種犬介紹｜宋子揚 專業獸醫

前陣子可能受到在家工作（Work From Home）以及暑假的影響，忽然湧入很多詢問有關「飼養寵物」的問題，所以決定整理出「請好好了解牠們」—常見品種犬的介紹文章給大家參考。

在飼養狗狗貓咪的過程中，也會需要面對許多可能與現實層面互相牴觸的狀況；因為每一隻毛孩都是一條寶貴的生命，當我們下定決心準備好要對一條生命負責時，才是真的準備好了！

以下整理了11種台灣最常見的狗狗品種，並將每種狗狗的基本資料、飼養時的注意事項，以及牠們先天容易罹患的疾病列出來。 建議想成為狗爸媽的你，確認自己有辦法負責牠的一輩子後，再做決定喔！

【迷你犬】體重4公斤以下

▍吉娃娃 Chihuahua

｜基本資料｜

• 原產地：墨西哥

• 體型：[身高] 15~23公分／[體重] 0.5~2.7公斤

• 平均壽命：14-18歲 吉娃娃被認為是世界上最小型的犬種，有分「短毛」與「長毛」兩種；骨架很輕、相對較脆弱；個性屬於敏感、機靈、忠心、警覺性高。

｜飼養注意事項｜

• 嘴巴小、下顎力量也小，在挑選飼料顆粒時需要注意

• 體質較容易變胖，需要注意和控制體重

• 生性怕冷，冬天時要注意保暖措施

｜先天容易罹患的疾病｜

➢ 下顎齒骨脆弱，多留意牙齒保健

➢ 體型小、消化道較短，容易有便祕和其他消化道問題

➢ 身體構造較脆弱，小心前肢骨折、或後膝十字韌帶斷裂

 

▍博美犬 Pomeranian

｜基本資料｜

• 原產地：德國波美拉尼亞地區

• 體型：[身高] 20~28公分／[體重] 1.36~3.2 公斤

• 平均壽命：12-16歲 博美犬最引人注目的就是身上漂亮蓬鬆的毛髮；牠們的學習能力很強，因此很容易訓練；個性屬於活潑、敏感、愛撒嬌、警覺性高。

｜飼養注意事項｜

  • 因為擁有厚厚的底毛，需要每天梳毛整理；多攝取有益皮膚毛髮生長的營養素，比方EPA、DHA、優良蛋白質等

• 需要高度關注，極需毛爸媽的陪伴（嚴重的話甚至會產生分離焦慮症）

• 骨頭較細，需避免從高處往下跳或撞擊到頭部

｜先天容易罹患的疾病｜

  ➢ 毛髮厚實，容易有皮膚方面的疾病

➢ 關節容易脫臼，要多加留意

 

▍約克夏 Yorkshire Terrier

｜基本資料｜

• 原產地：英國

• 體型：[身高] 22~24公分／[體重] 2~3公斤

• 平均壽命：14-16歲 約克夏的特徵是直又細長的毛髮，多為三種顏色；個性屬於好動活潑、愛撒嬌、忠心、固執、勇敢。

｜飼養注意事項｜

• 每天需要花較多時間整理毛髮

• 需要定期帶去美容院才能保持外表的美觀

• 因為聰明、但固執，有時候可能會不願意服從指令

｜先天容易罹患的疾病｜

➢ 因皮脂分泌較旺盛，容易罹患皮膚病（ex：黴菌感染）

➢ 老年容易得到腎臟相關疾病，要特別注意飲食內容

➢ 容易有膝蓋骨脫臼的問題，要多加留意

 

▍馬爾濟斯 Maltese

｜基本資料｜

• 原產地：義大利馬爾他島

• 體型：[身高] 20~30公分／[體重] 1.8~3.7公斤

• 平均壽命：12-15歲

馬爾濟斯最大的特色在於美麗潔白的長毛、黑溜溜的眼睛和小鼻子，是常常可以在選美比賽上看到的犬種；個性屬於溫和乖巧、黏人、敏感、活潑好客。

｜飼養注意事項｜

• 嘴巴小又容易挑食，最好提供適口性佳、小顆粒的飼料

• 每天需要花較多時間整理毛髮，尤其是眼睛、嘴巴兩處的毛髮清潔，同時觀察眼淚、眼屎是否過多

• 需要定期帶去美容院才能保持外表的美觀

• 骨頭較細，需避免從高處往下跳或撞擊到頭部

｜先天容易罹患的疾病｜

➢ 毛髮長又多，容易有皮膚方面的疾病

➢ 容易有「心臟瓣膜病變」的心臟病

➢ 年紀變大後，容易發生後腿膝關節十字韌帶易位

 

【小型犬】體重5-10公斤

▍臘腸犬 Dachshund

 ｜基本資料｜

• 原產地：德國

• 體型：[身高] 26~37公分／[體重] 4~7公斤

• 平均壽命：12-14歲

臘腸犬一共分為九種，每種都有各自的體型和毛色；雖然腿不長，但卻非常活潑好動，以前主要是被飼養用來獵捕老鼠、兔子、土撥鼠等小動物，所以嗅覺很靈敏；個性屬於溫和、黏人、忠心、頑皮。

｜飼養注意事項｜

• 天生脊椎長、短腿，脊椎的負擔較重，需要避免上下樓梯、跳躍、站立等動作

• 體質較容易變胖，需要注意控制體重

｜先天容易罹患的疾病｜

➢老年時眼睛容易有白內障

➢容易出現椎間盤易位、長骨刺等疾病

➢體內容易有結石

 

▍迷你貴賓犬 Poodle

｜基本資料｜

• 原產地：法國

• 體型：[身高] 25~28公分／[體重] 4~6公斤

• 平均壽命：12-14歲 貴賓犬分成「玩具型」、「迷你型」、「標準型（俗稱巨型貴賓犬）」，台灣最常見的是迷你型；非常聰明，是狗狗智商中排名第二；個性屬於溫馴、忠心、貼心、友善、機警。

｜飼養注意事項｜

• 因為聰明，所以更怕孤獨，需要隨時有人陪伴生活

• 容易堆積耳垢，要勤加清潔耳部

• 毛髮捲曲，需要加強梳理

｜先天容易罹患的疾病｜

➢幼犬時期容易前肢骨折，需避免跳躍動作

➢老年時要特別注意後膝十字韌帶易位

➢皮膚較敏感，容易有皮膚相關疾病

 

▍西施犬 Shih Tzu

 ｜基本資料｜

原產地：中國 體型：[身高] 23~27公分／[體重] 4~7.5公斤

平均壽命：12-15歲

西施犬有一層平直的外層毛，和適量的內層毛，多半有多種毛色，頭型寬，有粗粗的腳掌；個性屬於敏捷、活潑、貪吃、固執。

｜飼養注意事項｜

扁臉、下顎較短，在挑選飼料時最好選擇非扁平狀的顆粒，較方便牠們啃咬進食  較貪吃，要注意體重控制，以免過度肥胖；環境清潔也要做好，避免吃到髒東西導致腸胃炎

｜先天容易罹患的疾病｜

眼窩較淺，容易有遺傳性眼球脫垂症狀 容易有眼周發炎、淚垢問題，需將眼周較長的毛剪掉或綁起來 老年時容易有椎間盤疾病、呼吸道疾病和氣管塌陷問題

 

▍迷你雪納瑞 Miniature Schnauzer

｜基本資料｜

• 原產地：德國

• 體型：[身高] 30~36公分／[體重] 5.4~9公斤

• 平均壽命：12-15歲

雪納瑞分成「迷你型」、「標準型」、「巨型」，台灣較常見的是迷你型和標準型；其品種名稱源自於德文

「Schnauze」，意思是「大鬍子」，濃密的鬍鬚就是牠的特色；相較其他犬種，雪納瑞可能得到的先天疾病較多；個性屬於活潑、調皮、忠心。

｜飼養注意事項｜

• 皮膚較敏感，容易有皮膚相關疾病

• 體質較容易變胖，需要注意和控制體重

｜先天容易罹患的疾病｜

➢老年時容易罹患白內障

➢容易有急性胰臟炎，注意平日飲食內容

➢容易有內分泌問題（甲狀腺分泌不足）

➢容易罹患結石（膽、腎、牙結石等）

➢容易罹患腫瘤

 

▍柴犬 Shiba Inu

 ｜基本資料｜

• 原產地：日本

• 體型：[身高] 35~40公分／[體重] 9~14公斤

• 平均壽命：12-15歲

柴犬外觀杏眼、立耳、捲尾，擁有一身厚實的雙層毛髮，毛色多為橘白相間、黑白相間或白色；雖然體型不大，但擁有強健的肌肉和骨骼；個性屬於沉穩、忠誠、地域性與攻擊性較強。

｜飼養注意事項｜

• 毛層、毛量多，換毛快、脫毛現象厲害，要加強整理

• 食量不大，而且相對容易挑食

｜先天容易罹患的疾病｜

➢容易因遺傳、眼瞼內翻等原因，導致睫毛倒插

➢視網膜容易退化，到老年時甚至會忽然失明

➢老年也較容易得到認知障礙症候群（俗稱失智症）

 

【大型犬】體重26公斤以上

▍拉布拉多 Labrador Retriever

｜基本資料｜

•原產地：英國

•體型：[身高] 57~62公分／[體重] 25~34公斤

•平均壽命：10-12歲 拉布拉多是短毛犬，毛色有米白色和黑色；幼犬時大多愛玩，但隨著成年性格會逐漸穩重，是許多工作犬（ex：導盲犬、搜救犬）的首選犬種；個性屬於溫馴、友善、聰明、服從性高、忠心。

｜飼養注意事項｜

•體力好，每天都需要大量運動來消耗精力

•較貪吃、食量很大，需要好好控制飲食內容並適當運動

•大型犬通病：因為體型成長快速，骨頭需要承受較多負擔，18個月後身體才算發育成熟；成熟期後再進行激烈的運動比較妥當

｜先天容易罹患的疾病｜

➢ 一歲後成犬容易罹患異位性皮膚炎

➢ 髖關節容易受傷脫臼，老年時容易有退化性關節炎

➢ 容易罹患腫瘤，如：淋巴瘤、血管肉瘤

 

▍黃金獵犬 Golden Retriever

｜基本資料｜

•原產地：英國蘇格蘭

•體型：[身高] 54~61公分／[體重] 27~36公斤

•平均壽命：10-13歲 黃金獵犬擁有美麗的大波浪長髮及濃密的內層毛髮，毛色有淺金色、深金色和奶油色；雖然對很多事都充滿好奇又愛玩，但溫柔又善於討好別人，所以很常擔任狗醫生的角色；個性屬於活潑好動、聰明、服從性高、忠心、社交能力強。

｜飼養注意事項｜

•體力好，每天都需要大量運動來消耗精力

•大型犬通病：因為體型成長快速，骨頭需要承受較多負擔，18個月後身體才算發育成熟；成熟期後再進行激烈的運動比較妥當

•因為內層毛濃密，如果天氣潮濕容易聚積水氣，提供細菌、黴菌溫床引起皮膚問題

｜先天容易罹患的疾病｜

➢ 毛髮厚實，容易有皮膚方面的疾病

➢ 如果髖關節發育不良，容易受傷脫臼，老年時容易有退化性關節炎

➢ 容易罹患腫瘤，如：淋巴瘤、血管肉瘤

 

這邊也要提醒毛爸媽：所有飼養環節裡面「吃」是最重要的！所以毛爸媽首要任務就是負責把關牠們的飲食內容：依據狗狗的健康狀況和需求選擇飼料才是最好的選擇。

 

最後，不論飼養什麼寵物，都必須要在飼養前務必做好功課，確認自身的環境、經濟、個性及心理素質都能負擔後，再把寵物帶回家喔！

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