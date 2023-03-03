疫情封鎖下的「養狗潮」：請好好了解牠們—台灣常見品種犬介紹｜宋子揚 專業獸醫
在飼養狗狗貓咪的過程中，也會需要面對許多可能與現實層面互相牴觸的狀況；因為每一隻毛孩都是一條寶貴的生命，當我們下定決心準備好要對一條生命負責時，才是真的準備好了！
以下整理了11種台灣最常見的狗狗品種，並將每種狗狗的基本資料、飼養時的注意事項，以及牠們先天容易罹患的疾病列出來。 建議想成為狗爸媽的你，確認自己有辦法負責牠的一輩子後，再做決定喔！
【迷你犬】體重4公斤以下
▍吉娃娃 Chihuahua
｜基本資料｜
• 原產地：墨西哥
• 體型：[身高] 15~23公分／[體重] 0.5~2.7公斤
• 平均壽命：14-18歲 吉娃娃被認為是世界上最小型的犬種，有分「短毛」與「長毛」兩種；骨架很輕、相對較脆弱；個性屬於敏感、機靈、忠心、警覺性高。
｜飼養注意事項｜
• 嘴巴小、下顎力量也小，在挑選飼料顆粒時需要注意
• 體質較容易變胖，需要注意和控制體重
• 生性怕冷，冬天時要注意保暖措施
｜先天容易罹患的疾病｜
➢ 下顎齒骨脆弱，多留意牙齒保健
➢ 體型小、消化道較短，容易有便祕和其他消化道問題
➢ 身體構造較脆弱，小心前肢骨折、或後膝十字韌帶斷裂
▍博美犬 Pomeranian
｜基本資料｜
• 原產地：德國波美拉尼亞地區
• 體型：[身高] 20~28公分／[體重] 1.36~3.2 公斤
• 平均壽命：12-16歲 博美犬最引人注目的就是身上漂亮蓬鬆的毛髮；牠們的學習能力很強，因此很容易訓練；個性屬於活潑、敏感、愛撒嬌、警覺性高。
｜飼養注意事項｜
• 因為擁有厚厚的底毛，需要每天梳毛整理；多攝取有益皮膚毛髮生長的營養素，比方EPA、DHA、優良蛋白質等
• 需要高度關注，極需毛爸媽的陪伴（嚴重的話甚至會產生分離焦慮症）
• 骨頭較細，需避免從高處往下跳或撞擊到頭部
｜先天容易罹患的疾病｜
➢ 毛髮厚實，容易有皮膚方面的疾病
➢ 關節容易脫臼，要多加留意
▍約克夏 Yorkshire Terrier
｜基本資料｜
• 原產地：英國
• 體型：[身高] 22~24公分／[體重] 2~3公斤
• 平均壽命：14-16歲 約克夏的特徵是直又細長的毛髮，多為三種顏色；個性屬於好動活潑、愛撒嬌、忠心、固執、勇敢。
｜飼養注意事項｜
• 每天需要花較多時間整理毛髮
• 需要定期帶去美容院才能保持外表的美觀
• 因為聰明、但固執，有時候可能會不願意服從指令
｜先天容易罹患的疾病｜
➢ 因皮脂分泌較旺盛，容易罹患皮膚病（ex：黴菌感染）
➢ 老年容易得到腎臟相關疾病，要特別注意飲食內容
➢ 容易有膝蓋骨脫臼的問題，要多加留意
▍馬爾濟斯 Maltese
｜基本資料｜
• 原產地：義大利馬爾他島
• 體型：[身高] 20~30公分／[體重] 1.8~3.7公斤
• 平均壽命：12-15歲
馬爾濟斯最大的特色在於美麗潔白的長毛、黑溜溜的眼睛和小鼻子，是常常可以在選美比賽上看到的犬種；個性屬於溫和乖巧、黏人、敏感、活潑好客。
｜飼養注意事項｜
• 嘴巴小又容易挑食，最好提供適口性佳、小顆粒的飼料
• 每天需要花較多時間整理毛髮，尤其是眼睛、嘴巴兩處的毛髮清潔，同時觀察眼淚、眼屎是否過多
• 需要定期帶去美容院才能保持外表的美觀
• 骨頭較細，需避免從高處往下跳或撞擊到頭部
｜先天容易罹患的疾病｜
➢ 毛髮長又多，容易有皮膚方面的疾病
➢ 容易有「心臟瓣膜病變」的心臟病
➢ 年紀變大後，容易發生後腿膝關節十字韌帶易位
【小型犬】體重5-10公斤
▍臘腸犬 Dachshund
｜基本資料｜
• 原產地：德國
• 體型：[身高] 26~37公分／[體重] 4~7公斤
• 平均壽命：12-14歲
臘腸犬一共分為九種，每種都有各自的體型和毛色；雖然腿不長，但卻非常活潑好動，以前主要是被飼養用來獵捕老鼠、兔子、土撥鼠等小動物，所以嗅覺很靈敏；個性屬於溫和、黏人、忠心、頑皮。
｜飼養注意事項｜
• 天生脊椎長、短腿，脊椎的負擔較重，需要避免上下樓梯、跳躍、站立等動作
• 體質較容易變胖，需要注意控制體重
｜先天容易罹患的疾病｜
➢老年時眼睛容易有白內障
➢容易出現椎間盤易位、長骨刺等疾病
➢體內容易有結石
▍迷你貴賓犬 Poodle
｜基本資料｜
• 原產地：法國
• 體型：[身高] 25~28公分／[體重] 4~6公斤
• 平均壽命：12-14歲 貴賓犬分成「玩具型」、「迷你型」、「標準型（俗稱巨型貴賓犬）」，台灣最常見的是迷你型；非常聰明，是狗狗智商中排名第二；個性屬於溫馴、忠心、貼心、友善、機警。
｜飼養注意事項｜
• 因為聰明，所以更怕孤獨，需要隨時有人陪伴生活
• 容易堆積耳垢，要勤加清潔耳部
• 毛髮捲曲，需要加強梳理
｜先天容易罹患的疾病｜
➢幼犬時期容易前肢骨折，需避免跳躍動作
➢老年時要特別注意後膝十字韌帶易位
➢皮膚較敏感，容易有皮膚相關疾病
▍西施犬 Shih Tzu
｜基本資料｜
原產地：中國 體型：[身高] 23~27公分／[體重] 4~7.5公斤
平均壽命：12-15歲
西施犬有一層平直的外層毛，和適量的內層毛，多半有多種毛色，頭型寬，有粗粗的腳掌；個性屬於敏捷、活潑、貪吃、固執。
｜飼養注意事項｜
扁臉、下顎較短，在挑選飼料時最好選擇非扁平狀的顆粒，較方便牠們啃咬進食 較貪吃，要注意體重控制，以免過度肥胖；環境清潔也要做好，避免吃到髒東西導致腸胃炎
｜先天容易罹患的疾病｜
眼窩較淺，容易有遺傳性眼球脫垂症狀 容易有眼周發炎、淚垢問題，需將眼周較長的毛剪掉或綁起來 老年時容易有椎間盤疾病、呼吸道疾病和氣管塌陷問題
▍迷你雪納瑞 Miniature Schnauzer
｜基本資料｜
• 原產地：德國
• 體型：[身高] 30~36公分／[體重] 5.4~9公斤
• 平均壽命：12-15歲
雪納瑞分成「迷你型」、「標準型」、「巨型」，台灣較常見的是迷你型和標準型；其品種名稱源自於德文
「Schnauze」，意思是「大鬍子」，濃密的鬍鬚就是牠的特色；相較其他犬種，雪納瑞可能得到的先天疾病較多；個性屬於活潑、調皮、忠心。
｜飼養注意事項｜
• 皮膚較敏感，容易有皮膚相關疾病
• 體質較容易變胖，需要注意和控制體重
｜先天容易罹患的疾病｜
➢老年時容易罹患白內障
➢容易有急性胰臟炎，注意平日飲食內容
➢容易有內分泌問題（甲狀腺分泌不足）
➢容易罹患結石（膽、腎、牙結石等）
➢容易罹患腫瘤
▍柴犬 Shiba Inu
｜基本資料｜
• 原產地：日本
• 體型：[身高] 35~40公分／[體重] 9~14公斤
• 平均壽命：12-15歲
柴犬外觀杏眼、立耳、捲尾，擁有一身厚實的雙層毛髮，毛色多為橘白相間、黑白相間或白色；雖然體型不大，但擁有強健的肌肉和骨骼；個性屬於沉穩、忠誠、地域性與攻擊性較強。
｜飼養注意事項｜
• 毛層、毛量多，換毛快、脫毛現象厲害，要加強整理
• 食量不大，而且相對容易挑食
｜先天容易罹患的疾病｜
➢容易因遺傳、眼瞼內翻等原因，導致睫毛倒插
➢視網膜容易退化，到老年時甚至會忽然失明
➢老年也較容易得到認知障礙症候群（俗稱失智症）
【大型犬】體重26公斤以上
▍拉布拉多 Labrador Retriever
｜基本資料｜
•原產地：英國
•體型：[身高] 57~62公分／[體重] 25~34公斤
•平均壽命：10-12歲 拉布拉多是短毛犬，毛色有米白色和黑色；幼犬時大多愛玩，但隨著成年性格會逐漸穩重，是許多工作犬（ex：導盲犬、搜救犬）的首選犬種；個性屬於溫馴、友善、聰明、服從性高、忠心。
｜飼養注意事項｜
•體力好，每天都需要大量運動來消耗精力
•較貪吃、食量很大，需要好好控制飲食內容並適當運動
•大型犬通病：因為體型成長快速，骨頭需要承受較多負擔，18個月後身體才算發育成熟；成熟期後再進行激烈的運動比較妥當
｜先天容易罹患的疾病｜
➢ 一歲後成犬容易罹患異位性皮膚炎
➢ 髖關節容易受傷脫臼，老年時容易有退化性關節炎
➢ 容易罹患腫瘤，如：淋巴瘤、血管肉瘤
▍黃金獵犬 Golden Retriever
｜基本資料｜
•原產地：英國蘇格蘭
•體型：[身高] 54~61公分／[體重] 27~36公斤
•平均壽命：10-13歲 黃金獵犬擁有美麗的大波浪長髮及濃密的內層毛髮，毛色有淺金色、深金色和奶油色；雖然對很多事都充滿好奇又愛玩，但溫柔又善於討好別人，所以很常擔任狗醫生的角色；個性屬於活潑好動、聰明、服從性高、忠心、社交能力強。
｜飼養注意事項｜
•體力好，每天都需要大量運動來消耗精力
•大型犬通病：因為體型成長快速，骨頭需要承受較多負擔，18個月後身體才算發育成熟；成熟期後再進行激烈的運動比較妥當
•因為內層毛濃密，如果天氣潮濕容易聚積水氣，提供細菌、黴菌溫床引起皮膚問題
｜先天容易罹患的疾病｜
➢ 毛髮厚實，容易有皮膚方面的疾病
➢ 如果髖關節發育不良，容易受傷脫臼，老年時容易有退化性關節炎
➢ 容易罹患腫瘤，如：淋巴瘤、血管肉瘤
這邊也要提醒毛爸媽：所有飼養環節裡面「吃」是最重要的！所以毛爸媽首要任務就是負責把關牠們的飲食內容：依據狗狗的健康狀況和需求選擇飼料才是最好的選擇。
最後，不論飼養什麼寵物，都必須要在飼養前務必做好功課，確認自身的環境、經濟、個性及心理素質都能負擔後，再把寵物帶回家喔！
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