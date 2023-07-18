毛孩大便特別臭？專業獸醫3關鍵破除便臭迷思！

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即使毛孩們的便便臭氣熏天，盡責的「鏟屎官」依舊毫無怨言地為愛寵收拾殘局。但有時候飼主們仍會覺得疑惑：我家毛孩的大便是否比較臭？當更換飼料時，是否會加劇便便臭味？甚至有謠言吃法國皇家飼料的毛孩大便會特別臭？

事實上，透過觀察毛孩的糞便狀況，可以得知不少資訊，而這些觀察結果，不僅僅是關於便便臭味的問題。以下蔡哲獸醫師將從三個論點出發，帶您一舉破除便臭迷思！

論點1：便臭與毛孩的吸收、消化率有關

當毛孩的腸胃正常運作，順利吸收了食物當中大部份的營養素，就可能會排出較少、軟硬適中、而且氣味較淡的糞便。而大便為什麼會比較臭？和人類相同，當毛孩們從飲食攝取到較豐富的蛋白質，便便含氮量和硫化物會增加，因此變得比較臭。[1]



如果在替毛孩更換飼料時，發現便便變得比較臭，可能是因為每種飼料的蛋白質含量不同，造成毛孩食用後的代謝差異。飼主需要注意的是，大部份市售飼料、包括法國皇家的每款飼料，都是依照毛孩體型大小、品種、年紀和活動量不同，設計出合適的營養配方及餵食量。若沒有依照包裝袋的餵食建議或醫囑正確餵食，也有可能導致蛋白質消化不完全，而讓便便聞起來更臭。



毛孩吃進體內的食物，決定了牠們糞便的狀態，因此飼主在購買飼料時更要精挑細選。其中一個需要注意的細節，就是飼料的「消化率」。所謂消化率，是指食物能夠被毛孩消化吸收的比率。如果食物不好消化，即便再豐富、再合適的營養素，毛孩們也無法有效吸收。

法國皇家® 的每款飼料都是經由皇家專業團隊研發，精準調配營養素比例，嚴選消化率90%以上的優質蛋白質（L.I.P）幫助腸道健康、降低便臭。並且針對不同體型、品種、年紀的犬貓量身訂製專屬營養配方、飼料的顆粒大小與形狀，讓毛孩們都能將吃進去的營養順利吸收！[2]

蔡哲獸醫師小提醒： 容易消化的高品質蛋白質非常重要，可以支持毛孩體內的細胞生長。使用高品質蛋白質食材製作的食物，可以維持消化系統健康，避免消化道敏感的問題惡化。

論點2：飲食中的纖維素，也會影響吸收消化以及糞便量

除了蛋白質之外，毛孩的食物中纖維素含量多寡，也會對吸收和消化產生影響。纖維素是支持腸道運作的重要營養素之一，根據是否溶於水的特性，分為水溶性纖維（soluble fiber）和非水溶性纖維（insoluble fiber）。兩者在腸道裡分別扮演不同的角色，而攝取過多也會導致不同的影響。



根據美國犬類俱樂部（American Kennel Club），攝取過多水溶性纖維會產生較多氣體，甚至可能導致腹瀉。這種情況通常發生在食物中的水溶性纖維突然增加，或是首次出現在食物中的時候。因此，若要調整毛孩的飲食，建議是循序漸進地換食，讓牠們更好適應新食物。[3]



另一方面，若是攝取過多非水溶性纖維，可能會影響食物的整體營養價值，並導致毛孩體重下降、毛髮品質變差，甚至出現嘔吐、脹氣、腹瀉等症狀，需要謹慎控制攝取量。[3]

蔡哲獸醫師小提醒： 攝取適量的纖維素能幫助毛孩的腸道自然蠕動，形成良好的糞便品質。

論點3：除了臭味以外，其他狀態也很重要

除了臭味以外，毛孩糞便的其他狀態也很重要！從糞便的排出量、形狀、顏色等皆能反映出毛孩消化系統是否正常運作。為了更明確的對照糞便狀態，可以參考世界通用的「布里斯托大便分類法」（Bristol Stool Scale）做初步判斷。



布里斯托皇家醫院（Bristol Royal Infirmary）於1997年提出布里斯托大便分類法，將糞便分成七個種類，藉此反應出觀察對象當下的身體狀況。儘管此分類法主要用於人類，不過寵物也同樣適用。[4]



根據布里斯托大便分類法，史丹佛大學醫學院（Stanford Medicine）用更好理解的比喻方式，分別描述了七種狀態：[5]



1. 第一型像「兔子大便」：粒粒分明的顆粒塊狀，近似堅果的大小。

2. 第二型像「一串葡萄」：形狀近似香腸，但表面凹凸不平、帶有塊狀。

3. 第三型像「玉米棒」：形狀近似香腸，但表面有裂痕。

4. 第四型像「香腸」：形狀像是香腸或捲成蛇狀，而且狀態柔軟光滑。

5. 第五型像「雞塊」：呈現表面光滑的柔軟塊狀。

6. 第六型像「麵糊」：邊緣破碎、形狀蓬鬆，呈現糊狀。

7. 第七型像「湯汁」：黏稠的泥狀、為完全液體狀。



在這七種狀態當中，第一、二種狀態可能會有排出困難，而且可能會有便秘問題；第三、四種狀態是理想的便便型態，代表毛孩身體很健康。如果表面有點裂痕，仍屬於健康範圍，但建議要再讓毛孩多補充一點水份；第五、六、七種型態可能會伴隨腹瀉的狀況，飼主需特別留意毛孩的活動力和食慾是否正常，稍有不對勁請盡快帶去獸醫院檢查。

蔡哲獸醫師小提醒： 當您的毛孩糞便出現不正常的形態時，有可能是缺乏特定營養素，也可能隱藏未知的疾病，諮詢專業獸醫師可幫助您分辨這兩者的不同。



無論毛孩是第一次發生糞便形態異常，或是長期的問題，根據診斷和個別狀況而定，獸醫師都能為您推薦適合的營養方案，幫助毛孩維持健康。





綜合以上三個論點，可以了解到毛孩大便的味道會受到多種因素影響，包括食物營養成分、飼主餵養方式與份量，以及毛孩其他身體狀況等。法國皇家® 的每款食品都是針對貓犬健康需求量身設計，採用極易消化的原料，其中包括好消化的蛋白質，並同時添加益生元，以確保消化健康。因此，排除不當餵食的情況，法國皇家的食品不太可能會導致糞便鬆軟或惡臭。



身為一位負責任的飼主，除了每天任勞任怨為毛孩收拾殘局之外，更應該要有正確的餵養知識、選擇適合毛孩年齡、品種、體型或身體狀況的飲食，並隨時留意毛孩的便便狀態，才能真正幫助毛孩遠離大便臭味及健康問題！







醫師介紹｜蔡哲 獸醫師 專長：犬貓家醫科、軟組織外科

經歷：尼古拉動物醫院 主治醫師、太陽動物醫院 院長

學歷：嘉義大學 學士 具備賽德克族的韌性及原住民的熱情，將族裡最美好的溫暖帶給動物們，並立志給予主人及動物在生病後依然有良好的生活品質，就憑藉著這些力量及信仰讓蔡醫師在小動物醫療裡不斷進修學習。

資料來源：

[1] https://reurl.cc/94QOVx

[2] https://reurl.cc/3xZjxO

[4] https://www.royalcanin.com/tw/dogs/health-and-wellbeing/5-common-causes-of-diarrhea-in-dogs-and-how-to-treat-it

[5] https://pediatricsurgery.stanford.edu/Conditions/BowelManagement/bristol-stool-form-scale.html