幼犬咬人的原因和解法：新手狗主人必讀指南

您是否正經歷家中幼犬一直咬人的困擾？無論開心地追著您腳後跟咬、在玩耍中無法控制力道的咬手，都是幼犬成長過程中極為常見的行為，特別是在換牙期。飼主該如何訓練幼犬不咬人？以下「三三二指南」可幫助飼主與愛犬和平度過咬咬時期。

目錄：

一、想訓練幼犬不亂咬人，必須從了解原因開始！以下為幼犬咬人三大動機：

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1. 經歷換牙期



2. 好奇探索欲

3. 遊戲行為（飼主的教育）



二、如何訓練幼犬不咬人？必試三大方法：

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1. 提供適合啃咬的玩具

2. 進行「遊戲中斷」訓練

3. 社會化的重要性

三、耐心應對幼犬咬人時期，飼主須建立兩大關鍵認知：





1. 幼犬咬人階段是必然但暫時的

2. 適時尋求專業協助