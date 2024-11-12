幼犬咬人的原因和解法：新手狗主人必讀指南
Reading time5min
您是否正經歷家中幼犬一直咬人的困擾？無論開心地追著您腳後跟咬、在玩耍中無法控制力道的咬手，都是幼犬成長過程中極為常見的行為，特別是在換牙期。飼主該如何訓練幼犬不咬人？以下「三三二指南」可幫助飼主與愛犬和平度過咬咬時期。
目錄：
一、想訓練幼犬不亂咬人，必須從了解原因開始！以下為幼犬咬人三大動機：
1. 經歷換牙期幼犬在3到6個月大時，乳牙會開始脫落，並逐漸換成恆齒。這個階段，口腔會有不舒服或發癢的狀況，導致牠們想透過咬東西來緩解。因此，飼主應特別關注幼犬的換牙情況，並帶去給專業獸醫師檢查，幫助牠們舒緩不適感。想知道更多幼犬到成犬的成長過程，點此了解更多幼犬成長階段。
幼犬在成長過程中對周圍的環境總是充滿好奇，聞、舔及啃咬都是牠們探索世界的一種方式。幼犬會根據啃咬後的狀況，例如物體的味道、質地或反應，幼犬可能會繼續咬、改變咬合力道，或停止啃咬。因此飼主應採取對應的行為，幫助牠們了解什麼東西可以咬、什麼不可以咬，降低幼犬咬人的頻率。
2. 好奇探索欲
3. 遊戲行為（飼主的教育）幼犬與同伴玩耍時，啃咬是正常的互動方式之一，但在與人類互動時，卻常因為用力過猛而誤咬傷人。透過理解幼犬的日常遊戲模式，能幫助飼主教育幼犬拿捏遊戲分寸。
延伸閱讀：了解幼犬的行為背後的意義
二、如何訓練幼犬不咬人？必試三大方法：
1. 提供適合啃咬的玩具準備一些軟硬適中的玩具，將幼犬咬人的慾望轉移到物品上。選擇玩具時，應避免有鈕扣或繩結等裝飾，防止幼犬誤食。
2. 進行「遊戲中斷」訓練當幼犬在玩耍中咬到主飼主時，應立即停止遊戲，並用堅定的語氣表達「禁止咬人」的訊息。當幼犬咬人行為隨著指示停止時，飼主應立刻給予獎勵。透過重複練習，幼犬會逐漸形成認知：咬人會造成遊戲結束，不咬人就能繼續玩耍，正向強化牠們自制的行為模式。
延伸閱讀：幼犬訓練指南：邊玩邊學效果加倍
3. 社會化的重要性幼犬早期的社會化對於行為發展至關重要。讓牠們接觸多元環境或和其他狗狗互動，能幫助牠們學習控制咬合的力道，從而養成合宜的社交與遊戲行為。
延伸閱讀：認識四大黃金法則，快速協助幼犬社會化
三、耐心應對幼犬咬人時期，飼主須建立兩大關鍵認知：
1. 幼犬咬人階段是必然但暫時的隨著幼犬逐漸成長，在換牙期與探索期過後，啃咬行為便會自然減少。話雖如此，還是需要飼主的持續訓練與耐心引導，才能訓練幼犬日後不會出現咬人的行為。
2. 適時尋求專業協助如果飼主實行上述方法仍不見改善，幼犬咬人行為演變成攻擊性，建議尋求專業醫師及寵物訓練師的協助，他們能提供針對幼犬個性化的建議和訓練方案，更有效率地幫助飼主解決問題。 幼犬咬人的行為雖然會隨著年齡逐漸減少，但在這段時間內，正確的訓練和引導仍然至關重要。透過提供適當的咬咬玩具、使用正向強化技巧、以及進行良好的社會化訓練，幫助牠們養成良好的行為習慣。持續且耐心的訓練不僅能加深您與幼犬之間的信任，還能建立更加更深厚的感情。
參考文獻資料：
https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/how-to-train-your-puppy
https://www.petmd.com/dog/training/puppy-biting
https://www.akc.org/expert-advice/training/stop-puppy-biting/
https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/how-to-socialise-a-puppy
分享此頁面