我們的1年等於貓狗的7年，所以定期帶寵物做健康檢查很重要！ | 沐愛動物醫院 林家佑院長

關於「寵物的健康檢查」，獸醫師想告訴你：

為什麼犬貓需要做健康檢查？

多久要帶犬貓做一次健康檢查？

健康檢查會有哪些項目？

帶犬貓做健康檢查前有哪些注意事項？

為什麼犬貓需要做健康檢查？

由於犬貓的平均壽命約人類的1/5到1/7，也就是說，同樣經過一年，犬貓的身體相當於人類的身體經過5～7年的變化，其退化程度當然更快。因此，飼主一年帶犬貓做一次健檢，其實等同於人類5～7年檢查一次。

再來就是犬貓無法說話來明確表達牠們的感受，耐痛程度又高（尤其是貓咪），飼主也非專業人士；當牠們的身體出現問題時，飼主很容易會不小心忽略了牠們發出的求救訊號。因此，唯有定期帶犬貓做健檢，才是有效確保牠們身體及健康狀況最好的方式，也是飼主負責任的表現。

多久要帶犬貓做一次健康檢查？

l 幼年階段（1歲以前）：主要與主治獸醫師討論並配合預防針的注射時程

l 成年階段（1-7歲）：約一年檢查一次

l 老年階段（7歲以上）：需要檢查地較為頻繁，可以視寵物的體型（大型犬通常老化得比中小型犬更快）、狀況及飼主的能力範圍，約6～9個月檢查一次。



健康檢查會有哪些項目？