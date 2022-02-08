我們的1年等於貓狗的7年，所以定期帶寵物做健康檢查很重要！ | 沐愛動物醫院 林家佑院長
關於「寵物的健康檢查」，獸醫師想告訴你：
為什麼犬貓需要做健康檢查？
多久要帶犬貓做一次健康檢查？
健康檢查會有哪些項目？
帶犬貓做健康檢查前有哪些注意事項？
為什麼犬貓需要做健康檢查？
由於犬貓的平均壽命約人類的1/5到1/7，也就是說，同樣經過一年，犬貓的身體相當於人類的身體經過5～7年的變化，其退化程度當然更快。因此，飼主一年帶犬貓做一次健檢，其實等同於人類5～7年檢查一次。
再來就是犬貓無法說話來明確表達牠們的感受，耐痛程度又高（尤其是貓咪），飼主也非專業人士；當牠們的身體出現問題時，飼主很容易會不小心忽略了牠們發出的求救訊號。因此，唯有定期帶犬貓做健檢，才是有效確保牠們身體及健康狀況最好的方式，也是飼主負責任的表現。
多久要帶犬貓做一次健康檢查？
l 幼年階段（1歲以前）：主要與主治獸醫師討論並配合預防針的注射時程
l 成年階段（1-7歲）：約一年檢查一次
l 老年階段（7歲以上）：需要檢查地較為頻繁，可以視寵物的體型（大型犬通常老化得比中小型犬更快）、狀況及飼主的能力範圍，約6～9個月檢查一次。
健康檢查會有哪些項目？
一、問診：如相關病史、飲食狀況、排便尿狀況、疫苗施打、居住環境等
不要小看這些看似平淡的資訊，這些都是能讓獸醫師快速了解犬貓平時的飲食習慣和生活習慣；任何小細節，都可以讓獸醫師對犬貓有多一層的了解，甚至能更即時地發現犬貓可能有什麼潛在的問題！
二、基本理學檢查：如體重、體溫、呼吸速率、血壓、視診、聽診及觸診等
獸醫師首先會透過肉眼、聽診器、檢耳鏡、肛溫計等輔助工具進行非侵入性的檢查，可以初步了解及發現犬貓身體的一些異常現象，並做為臨床診斷的參考。
Ÿ 視診：觀察犬貓的五官、毛髮、體態、步態、精神狀況等
Ÿ 聽診：確認是否有不正常的雜音或心臟方面的問題
Ÿ 觸診：觸摸前後腳的肌肉，以及拉伸看關節
三、血液檢查
如果在基本理學檢查的過程中有發現或懷疑的問題，獸醫師會建議犬貓做進一步的血液檢查，包含總血球計數、血清生化檢查、寄生蟲檢驗、內分泌檢驗等，一次大約抽取2c.c的血量即可。
Ÿ 總血球計數：評估發炎反應凝血功能，是否有貧血
Ÿ 血清生化檢查：確認肝臟、腎臟、胰臟等器官是否健康
四、進階檢查：如X光、超音波、糞檢、尿檢等
X光、超音波主要用於檢查犬貓的骨骼型態是否完整、軟組織是否有病變、胸腹腔內是否有異常的團塊或結石等等。舉例來說：脊椎或關節問題除了仰賴獸醫師的視診及觸診外，透過檢視X光片能看出更完整的骨骼結構及問題。
五、營養評估與建議
就像人類做完健康檢查，醫師會針對檢查報告訴你「需要少喝酒」、「可以多補充B群和魚油」。同樣地，獸醫師也會針對檢查數據提供犬貓需要的營養、飲食內容或產品。舉例來說：有泌尿道風險的貓咪，就需要多補充水分，盡量少攝取含有過多鈣、磷、鎂等離子的食物。
除了營養評估外，獸醫師也會針對犬貓問題或疾病給予其他建議，例如：狗狗一直搔抓腹部的皮膚可能是因為牠長期趴地的區域或狗窩太髒，或是被寄生蟲叮咬；其實只要把環境清潔乾淨、或是給予除蟲產品，從根源解決，問題就可以少一半。
帶犬貓做健康檢查前有哪些注意事項？
因為每隻犬貓的身體及健康狀況都不同，通常獸醫師會在做完基本的理學檢查後，再評估是否會需要進一步做血液、X光、超音波等，主要依檢查項目會有不同的事前準備，獸醫師也會提前告知飼主需要協助配合的事項，例如：需要禁水禁食12小時、需要蒐集尿液或糞便等等。
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