幼犬什麼時候該換吃成犬飼料？

幼犬 飼料 和成犬 飼料 有何不同？

根據美國飼料品管協會（AAFCO），相較於成犬飼料，幼犬飼料應當含有較高的蛋白質、脂肪、鈣、磷，這些營養素除了可以提供幼犬日常活動所需的熱量以外，還有助於肌肉和骨骼的生長。有些幼犬飼料也會添加Omega-3脂肪酸，幫助幼犬有更好的腦部、眼睛發育。¹

值得注意的是，某些大型犬幼犬會需要特製的幼犬飼料，減少其中的脂肪、鈣、磷含量，原因在於調整牠們的成長速度。相較於中小型幼犬的發育期介於10到12個月，大型犬幼犬會有更長的發育期，介於大約18到24個月，但他們的成長速率仍然高於其他一般犬種，當身體成長過快，就有可能產生發育相關的疾病，例如：髖關節發育不良（Hip Dysplasia）、肘關節發育不良（Elbow Dysplasia）、分離性骨軟骨炎（Osteochondritis Dissecans）。²

3 大 要素 找到換糧時機點

準備要將幼犬飼料轉換為成犬飼料時，時機點非常重要，太快或太慢都有可能造成負面影響。找對時機點，才不會讓狗狗錯過成長所需的營養，避免骨骼、關節、腦部、眼睛的發育不良或過度發育。以下是幼犬換糧時要特別留意的三大要素：¹







1. 體型

一般來說，小型犬會比大型犬更快發育為成犬。若依照體型，將不同品種分類為不超過 10 公斤的小型犬、介於11-25 公斤中型犬、26-44 公斤的大型犬，長為成犬的時間大約為：

（1）小型犬：像是吉娃娃、約克夏、巴哥犬...等品種，大約會在10到12個月之間發育為成犬。

（2）中型犬：像是史賓格犬、澳洲牧羊犬、邊境牧羊犬...等品種，大約會在12到15個月之間成年。

（3）大型犬：像是拳師犬、大丹犬...等品種，牠們的發育時間不僅比較長，平均時間也分佈比較廣，從15到24個月都有可能。

幼犬長為成犬的時間取決於不同體型犬種的成長期長度；大型犬完全成年所需的時間比體型較小的犬種長，因此在完全成年之前都需要持續食用幼犬飼料，請與您的獸醫諮詢討論成長狀況，以確保牠們維持正常的發育速度，讓肌肉和骨骼能夠正常發育。

2. 活動量

幼犬飼料含有較高的熱量密度，以符合幼犬高速成長期與每日活動量的需求。當幼犬成年後，熱量需求逐漸下降時，若還是持續餵食幼犬飼料，很可能會造成體重失控的問題，建議還是要與您的獸醫師諮詢，時刻關注您的愛犬成長狀況。

3. 結紮和生育

另一個影響換糧時機點的要素，就是狗狗是否結紮。如果在成長到80%成犬體型之前，狗狗就完成了結紮，牠們的熱量需求會在結紮手術後顯著降低，降低幅度有時會達到30%之多。³

了解更多狗狗結紮流程與注意事項：公狗、母狗結紮術前後照護與影響

從幼犬 飼料 到成犬 飼料 的轉換適應期

找到時機點、準備開始換糧時，還有一件事情需要注意，就是要給狗狗充份的適應期。過於快速的換糧，可能會引發狗狗的腸胃不適，造成嘔吐、腹瀉...等不良反應，因此換糧時，最好安排大約七天的適應期，循序漸進讓狗狗習慣新飼料：⁴

．第一天：新加入的成犬飼料與幼犬飼料比例約為1：3，包括25%成犬飼料和75%幼犬飼料。

．第三天：稍微提高新加入的成犬飼料比例，讓其比例變為成犬和幼犬飼料各半。

．第五天：持續提高新加入的成犬飼料比例，讓其比例變成75%成犬飼料和25%幼犬飼料。

．第七天：正式將所有飼料轉換成100% 的成犬營養配方。

從幼犬飼料到成犬飼料，絕對不只是換個口味如此簡單而已！找到最佳的換糧時機點，並且記得留給狗狗充份的適應期，才能讓牠們健健康康地長大。

¹ https://www.petmd.com/dog/nutrition/when-should-you-switch-puppy-adult-dog-food

² https://www.petmd.com/dog/nutrition/best-puppy-food-large-breeds

³ https://www.royalcanin.com/au/dogs/nutrition-for-life/neutered

⁴ https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/when-does-my-puppy-become-an-adult-dog