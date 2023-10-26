幼犬什麼時候該換吃成犬飼料？

不同成長階段的狗狗，都有各自不同的營養需求。因此當幼犬在歲月更迭之際悄悄長大，飼主們需要留意一個重要的問題：「什麼時候該幫幼犬換成犬飼料？」 這個問題的答案牽涉到許多不同因素，而且即便找出換糧時機，也需要給予狗狗足夠的適應期，避免引起腸胃不適，才能帶領牠們順利換糧。
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幼犬吃飼料

幼犬飼料和成犬飼料有何不同？

根據美國飼料管協會（AAFCO），相較於成犬飼料，幼犬飼料應當含有較高的蛋白質、脂肪、鈣、磷，這些營養素除了可以提供幼犬日常活動所需的熱量以外，還有助於肌肉骨骼生長。有些幼犬飼料也會添加Omega-3脂肪酸，幫助幼犬有更好的腦部、眼睛發育。¹

值得注意的是，某些大型犬幼犬會需要特製的幼犬飼料，減少其中的脂肪、鈣、磷含量，原因在於調整們的成長速度。相較於中小型幼犬的發育期介於1012個月，大型犬幼犬會更長的發育期，介於大約1824個月，但他們的成長速率仍然高於其他一般犬種，當身體成長過快，就有可能產生發育相關的疾病，例如：髖關節發育不良（Hip Dysplasia）、肘關節發育不良（Elbow Dysplasia）、分離性骨軟骨炎（Osteochondritis Dissecans）。²

 

3要素找到換糧時機點

準備要將幼犬飼料轉換為成犬飼料時，時機點非常重要，太快或太慢都有可能造成負面影響。找對時機點，才不會讓狗狗錯過成長所需的營養，避免骨骼、關節、腦部、眼睛的發育不良或過度發育。以下是幼犬換糧時要特別留意的三大要素：¹


1. 體型

一般來說，小型犬會比大型犬更快發育為成犬。若依照體型，將不同品種分類為不超過 10 公斤的小型犬、介於11-25 公斤中型犬、26-44 公斤的大型犬，長為成犬的時間大約為：

1）小型犬：像是吉娃娃、約克夏、巴哥犬...等品種，大約會在1012個月之間發育成犬。

2）中型犬：像是史賓格犬、澳洲牧羊犬、邊境牧羊犬...等品種，大約會在1215個月之間成年

3）大型犬：像是拳師犬、大丹犬...等品種，們的發育時間不僅比較長，平均時間也分佈比較廣，從1524個月都有可能

幼犬長為成犬的時間取決於不同體型犬種的成長期長度；大型犬完全成年所需的時間比體型較小的犬種長，因此在完全成年之前都需要持續食用幼犬飼料請與您的獸醫諮詢討論成長狀況，以確保們維持正常的發育速度，讓肌肉和骨骼能夠正常發育。  

 

2. 活動量

幼犬飼料含有較高的熱量密度，以符合幼犬高速成長期與每日活動量的需求。幼犬成年後，熱量需求逐漸下降時，若還是持續餵食幼犬飼料，很可能會造成體重失控的問題，建議還是要與您的獸醫師諮詢，時刻關注您的愛犬成長狀況。

 

3. 結紮和生育

另一個影響換糧時機點的素，就是狗狗是否結紮。如果在成長到80%成犬體型之前，狗狗就完成了結紮，們的熱量需求會在結紮手術後顯著降低，降低幅度有時會達到30%之多。³

了解更多狗狗結紮流程與注意事項：公狗、母狗結紮術前後照護與影響

 

從幼犬飼料到成犬飼料的轉換適應期

找到時機點、準備開始換糧時，還有一件事情需要注意，就是要給狗狗充份的適應期。過於快速的換糧，可能會引發狗狗的腸胃不適，造成嘔吐、腹瀉...等不良反應，因此換糧時，最好安排大約七天的適應期，循序漸進讓狗狗習慣新飼料：⁴

．第一天：新加入的成犬飼料與幼犬飼料比例約為13，包括25%成犬飼料75%幼犬飼料

．第三天：稍微提高新加入的成犬飼料比例，讓其比例變為成犬幼犬飼料各半。

．第五天：持續提高新加入的成犬飼料比例，讓其比例變成75%成犬飼料25%幼犬飼料

．第七天：正式將所有飼料轉換成100% 的成犬營養配方

 

從幼犬飼料到成犬飼料，絕對不只是換個口味如此簡單而已！找到最佳的換糧時機點，並且記得留給狗狗充份的適應期，才能讓牠們健健康康地長大。

 

¹ https://www.petmd.com/dog/nutrition/when-should-you-switch-puppy-adult-dog-food

² https://www.petmd.com/dog/nutrition/best-puppy-food-large-breeds

³ https://www.royalcanin.com/au/dogs/nutrition-for-life/neutered

https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/when-does-my-puppy-become-an-adult-dog

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