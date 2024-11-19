皇家懂寵團
寵愛故事，懂牠所需
人物故事1
人物故事2
人物故事3
人物故事4
食在放心，上百次檢驗
只為打造最懂牠的營養
原料採購
為追求最高等級的品質及食品安全標準，Royal Canin持續密切關注產品的整體製造過程，從開始生產，至最終成品出廠，一直密切留意每項程序以達到高品質及安全性。
生產製作
Royal Canin產品以提供寵物「精準的營養」聞名。為了製造精準營養的寵物食品，如何準確測量各種原料是相當重要的一環，微小的營養差異就足以影響貓犬的健康，如果過量添加某些成分，可能會危害寵物健康。
研究與開發
Royal Canin的所有產品，是由全球領先的營養學専家團隊於法國總公司開發，不論是在何處生產製造，皆符合相同規格，其品質及特性都不會改變。我們透過長期觀察位於法國艾馬爾格及美國俄亥俄州路易斯堡的寵物中心所飼育的貓犬，並研究其獨特性，從而開發出最適合的產品。
只需 3 分鐘
找到最適合您愛寵的精準營養配方
1
回答幾個有關您愛寵的問題
2
獲得量身訂製的營養配方推薦
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解鎖愛寵的健康追蹤
法國皇家飼料表面油亮的秘密
我們的油亮，是看得見的健康好油。懂得「好油」的營養價值，一起為寵物健康精準把關！
法國皇家的飼料表面油亮的原因？
飼料表面的油光，是來自高品質魚油、藻油和琉璃苣油，富含Omega3、Omega6等不飽和脂肪酸，以及EPA和DHA，是寵物不可或缺的營養成分！
為了不讓烘烤的高溫破壞不飽和脂肪酸的健康，我們特別將噴灑好油的步驟移到最後一步。這些好油能有效呵護毛孩皮膚與毛髮健康，對於心臟功能較弱的寵物品種，也能維持心臟功能健康。
如何判斷飼料到底油不油？
仔細查看飼料外包裝上的營養成分表，才能做出最精確的判斷唷！
無穀飼料能避免食物過敏嗎？
了解穀物的營養價值，才能讓寵物吃得開心、飼主更安心！
穀物飼料真的容易讓毛孩過敏？
研究顯示，85%的食物過敏來自動物性蛋白質，沒有科學數據明確表示穀物飼料與食物過敏有正相關！
法國皇家穀物飼料的優點？
毛孩和人類一樣，需要均衡飲食維繫健康，在法國皇家的穀物飼料中，含有多種營養成分，高品質植物性蛋白質、維生素E、維生素B群⋯⋯幫助毛寶貝消化系統順暢、維持健康免疫力。
在製作過程中，我們特別將穀物磨碎後加工，剔除外殼，保留最營養的部份，讓毛孩更好吸收！穀物飼料的營養對毛孩們至關重要。
研究顯示，85%的食物過敏來自動物性蛋白質，沒有科學數據明確表示穀物飼料與食物過敏有正相關！
法國皇家穀物飼料的優點？
毛孩和人類一樣，需要均衡飲食維繫健康，在法國皇家的穀物飼料中，含有多種營養成分，高品質植物性蛋白質、維生素E、維生素B群⋯⋯幫助毛寶貝消化系統順暢、維持健康免疫力。
在製作過程中，我們特別將穀物磨碎後加工，剔除外殼，保留最營養的部份，讓毛孩更好吸收！穀物飼料的營養對毛孩們至關重要。
這些關鍵直接影響適口性！
除了注意營養均衡，適口性一樣很重要！
如何兼顧營養價值與適口性？
首先需要瞭解牠們的生理結構，再從不同的感官體驗著手研究。以味覺而言，毛孩味蕾細胞遠低於人類，純粹以味道吸引是不夠的，再來是口感，咀嚼習性、顆粒大小和形狀都會影響進食慾望。
毛孩的嗅覺比人類敏銳數倍！法國皇家透過烘焙製程提升香氣，再依照不同品種和年齡的進食習慣與口腔構造，設計出數百款為貓犬量身訂製的飼料！
遇上毛孩進食瓶頸時，不妨從牠的需求和生理結構著手研究，懂得適口性的重要，用營養守護毛孩健康！
首先需要瞭解牠們的生理結構，再從不同的感官體驗著手研究。以味覺而言，毛孩味蕾細胞遠低於人類，純粹以味道吸引是不夠的，再來是口感，咀嚼習性、顆粒大小和形狀都會影響進食慾望。
毛孩的嗅覺比人類敏銳數倍！法國皇家透過烘焙製程提升香氣，再依照不同品種和年齡的進食習慣與口腔構造，設計出數百款為貓犬量身訂製的飼料！
遇上毛孩進食瓶頸時，不妨從牠的需求和生理結構著手研究，懂得適口性的重要，用營養守護毛孩健康！