法國皇家的飼料表面油亮的原因？

飼料表面的油光，是來自高品質魚油、藻油和琉璃苣油，富含Omega3、Omega6等不飽和脂肪酸，以及EPA和DHA，是寵物不可或缺的營養成分！



​為了不讓烘烤的高溫破壞不飽和脂肪酸的健康，我們特別將噴灑好油的步驟移到最後一步。這些好油能有效呵護毛孩皮膚與毛髮健康，對於心臟功能較弱的寵物品種，也能維持心臟功能健康。



如何判斷飼料到底油不油？

仔細查看飼料外包裝上的營養成分表，才能做出最精確的判斷唷！

