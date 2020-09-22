Por su gran labor que no tuvo freno durante la pandemia en 2020, La Escuela de Perros Guía Argentinos fue invitada a participar del documental HÉROES INVISIBLES, producido por Story Lab, en el que se relató como continuaron entrenando a los perros lazarillos con mucho esfuerzo, a pesar de la cuarentena dispuesta en el país. El mismo fue transmitido el 20 de septiembre de 2020.

Desde ROYAL CANIN tuvimos el honor de acompañarlos en la filmación del documental en el cual pudieron mostrar su gran trabajo y su continuidad, a pesar de las circunstancias.

