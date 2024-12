5 preguntas para la Dra. Chavatte-Palmer



- ¿Le gustan más los perros o los gatos?

Tenemos 4 gatos y 4 perros, así que creo que se puede decir que soy una persona amante de perros y de gatos. Vivimos en una granja con 18 caballos y varias gallinas, así que también soy amante de los caballos y las gallinas. Mi sueño era tener una granja con espacio para todos los animales que quisiera, y ahí es donde vivimos. Todos los gatos son rescatados, y todos los perros excepto uno. Hace años vi un Boyero de Berna en casa de un amigo y me enamoré, así que tuve que conseguir uno. Se llama Peach.

- ¿Qué cambiaría para los animales, si tuviera una varita mágica?

Depende de qué animal, pero me aseguraría de que estuvieran bien criados y alimentados, y de que se mantuvieran en condiciones que garantizaran su bienestar en el sentido científico de la palabra, y que pudieran expresar realmente quiénes son como especie. ¿No es ésa la definición del verdadero bienestar animal?

- ¿Cuál es la palabra más extraña de su vida laboral cotidiana?

Creo que es DOHaD. En inglés, significa Developmental Origins of Health and Disease (Orígenes del Desarrollo de la Salud y la Enfermedad). En francés, debería ser Les origines développementales de la santé et des maladies, o ODSEM. Pero nosotros lo llamamos “DOHaD” incluso en francés.

- ¿Qué raza o especie sería usted si tuviera cuatro patas?

No hay otra opción, me gustaría ser como Peach, nuestro Boyero de Berna, tan simpático y hermoso. Todo el mundo me querría y me cuidaría mucho. Aportaría felicidad a la gente y sería un perro de corazón ligero y sin preocupaciones. Por supuesto, no me dedicaría a la investigación; al fin y al cabo, sería un perro, ¡no me han entrenado para ser científica!

- ¿A qué se dedicaría si no fuera científica?

¿Puedo decir que sería veterinaria, pero en la práctica clínica? Es que me gustan mucho los animales. Si no, habría sido chef. Sin duda. Inventar, crear y recrear, y llegar al fondo de un sabor... experimentar y compartir mis hallazgos con la gente... qué curioso, es lo mismo que hago ahora en la investigación con mi equipo, pero en una cocina.