Seguridad en los alimentos para mascotas: Preguntas para hacerle a tu fabricante
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Si no estás seguro sobre cómo evaluar la comida de tu perro o gato, la ayuda está al alcance de la mano. La Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) ha creado un kit de herramientas de nutrición con preguntas clave para hacerles a los fabricantes, a fin de verificar la calidad y la seguridad de los alimentos para mascotas.
¿Es segura la comida de mi mascota?
Tanto la Asociación Norteamericana de Hospitales de Animales (AAHA) como la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) publicaron las Pautas de Evaluación Nutricional, que proporcionan un marco destinado a las recomendaciones para todos los perros y gatos.
El kit de herramientas de nutrición de la WSAVA incluye las "Recomendaciones sobre la selección de los alimentos para mascotas". Este recurso proporciona las preguntas clave que debemos hacerles a los fabricantes de alimentos para mascotas.
Preguntas de la WSAVA que debés hacer1
- ¿Empleás a un nutricionista calificado a tiempo completo?
- Cuál es el nombre y cuáles son las aptitudes de ese nutricionista?
- ¿Quién formula tus dietas y cuáles son sus credenciales?
- ¿Tus dietas se prueban mediante ensayos sobre alimentación de la Asociación de Funcionarios Norteamericanos para el Control de la Alimentación (AAFCO) o mediante formulación para cumplir con los perfiles de nutrientes de la AAFCO? (N.B.: los requisitos nutricionales de la Federación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas se tienen en cuenta en Europa).
- ¿Qué tipo de investigación de productos se llevó a cabo?
- ¿Los resultados se publican en revistas con evaluaciones de expertos?
The Royal Canin responde
Nutricionistas calificados
Preguntas de WSAVA: ¿Empleás a un nutricionista calificado a tiempo completo? ¿Cuál es el nombre y cuáles son las aptitudes de ese nutricionista? ¿Quién formula tus dietas?
Royal Canin es una empresa mundial que ofrece fórmulas nutricionales para perros y gatos en más de 91 países con instalaciones de fabricación de última generación ubicadas en todo el mundo.
Las formulaciones son desarrolladas por un equipo de nutricionistas veterinarios certificados, nutricionistas con doctorado y asociados de Royal Canin con maestría en nutrición de animales pequeños. Estos equipos se encuentran principalmente en el Royal Canin Research Campus en Aimargues, Francia, pero también contamos con nutricionistas altamente calificados en muchos otros países.
Desde nuestro campus en Aimargues, el equipo de nutricionistas desarrolla y prueba nuevas fórmulas realizando investigaciones y utilizando conocimientos de todo el mundo. Nuestro enfoque abierto y colaborativo nos permite contribuir y beneficiarnos de los conocimientos científicos y de observación más recientes en el campo de la nutrición de las mascotas. Esto incluye la cooperación continua con el Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Reino Unido) y el Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, EE. UU.).
Pruebas de dietas
Pregunta de WSAVA: ¿Tus dietas se prueban mediante ensayos sobre alimentación de la AAFCO o por formulación para cumplir con los perfiles de nutrientes de la AAFCO?
La ciencia y la observación son la base de la manera en que formulamos nuestras dietas. Disponemos de dos centros de mascotas propios para realizar investigaciones sobre palatabilidad y digestibilidad. Se observa y estudia continuamente a los animales que viven en estos centros desde el punto de vista de su salud y bienestar. Si bien realizamos análisis sobre sus conductas alimenticias, nunca realizamos pruebas intrusivas.
El respeto por la salud y el bienestar de perros y gatos es la esencia de la filosofía de Royal Canin, lo que prohíbe cualquier experimento animal intrusivo. Las únicas pruebas que realizamos son para establecer la preferencia, palatabilidad y digestibilidad de los alimentos. Los perros y los gatos evalúan la palatabilidad y la digestibilidad. Las reacciones de estos "catadores profesionales" se observan con atención.
Cuando se trata de realizar ensayos sobre alimentación, Royal Canin respeta los estándares nutricionales a nivel mundial. Además de los estándares de la AAFCO y la FEDIAF, también se respetan los requisitos nutricionales establecidos por el Consejo Nacional de Investigación (NRC). En Europa, las características nutricionales de las dietas veterinarias se establecen en la Directiva 2008/38/CE (directiva PARNUT). Desarrollamos más de 200 fórmulas diferentes, incluidos productos húmedos y secos tanto para gatos como para perros.
La gran mayoría están validados y cumplen con los perfiles de nutrientes o los ensayos sobre alimentación de la AFFCO y la FEDIAF, en los casos en que estos son los reguladores nutricionales más relevantes. Formulamos una serie de productos terapéuticos o clínicos específicos, como nuestras fórmulas de soporte hepático y renal, que tienen niveles de nutrientes adaptados de manera muy precisa para satisfacer las necesidades únicas de perros y gatos con este tipo de afecciones. Algunas dietas impiden cumplir con las pautas de adecuación de nutrientes de la AAFCO para el mantenimiento adulto. Para estas dietas, ayudar a controlar las enfermedades es más importante que cumplir con los perfiles de nutrientes de la AAFCO.
En esos casos, todas las fórmulas atraviesan pruebas de productos alternativos y se demuestra que son seguras a través de ensayos clínicos que prueban que son efectivas en el tratamiento de los procesos de la enfermedad para los que se diseñaron. Todas se proporcionaron como alimento a perros o gatos en ensayos a largo plazo, y han ayudado a los perros y gatos a crecer saludablemente. Estas dietas se reconocen fácilmente, ya que están etiquetadas como alimentación intermitente o suplementaria.
Control de calidad e investigación de productos
Preguntas de WSAVA: ¿Qué medidas de control de calidad específicas utilizás para garantizar la consistencia y la calidad de los ingredientes y del producto final? ¿Qué tipo de investigación de productos se llevó a cabo? ¿Los resultados se publican en revistas con evaluaciones de expertos?
Los dueños de las mascotas pueden estar seguros de que Royal Canin ofrece un alimento para mascotas seguro y de alta calidad de principio a fin. Nuestro proceso eficaz de control de calidad puede incluir cualquiera de los siguientes análisis no intrusivos, según el objetivo de la dieta:
- Ensayos de palatabilidad
- Ensayos de digestibilidad
- Ensayos de sobresaturación (urinaria) relativa
- Calidad y consistencia de las heces
- Análisis de aminoácidos
- Análisis de ácidos grasos
- Estudios de toxicología y datos de estabilidad
- Ensayos clínicos de eficacia junto con veterinarios y dueños de mascotas
- Parámetros sanguíneos (cuando corresponda)
- Investigación revisada por expertos
- Ensayos de campo en colaboración con criadores y profesionales
La calidad del producto comienza con la auditoría de cada uno de los ingredientes de todos los proveedores. Obtenemos ingredientes locales siempre que sea posible; sin embargo, la seguridad y la calidad de los ingredientes es nuestra prioridad. Los técnicos capacitados para confirmar la calidad y seguridad deben examinar cada ingrediente antes de que ingrese en las instalaciones.
Una prueba clave de la seguridad del producto es la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS), una herramienta analítica que compara la "huella digital" de un ingrediente con una extensa base de datos interna de estándares. Si los resultados de NIRS para el ingrediente que ingresa no coinciden con el estándar, se rechaza el ingrediente antes de descargarlo.
También se completan pruebas adicionales además de la NIRS. Por ejemplo, se realiza la prueba de micotoxinas (para detectar el desarrollo de hongos) en cualquier ingrediente o materia prima que pueda verse afectada y comprometer el bienestar de un perro o un gato.
También nos encargamos del movimiento de empleados por nuestras plantas de fabricación de alimentos para mascotas. La demarcación estricta de zonas es otra forma en que se mantiene la calidad y la seguridad. Esta garantiza que materiales y elementos no deseados que representan un riesgo biológico o físico no se transporten de un área a otra. Las zonas se pueden dividir en áreas dedicadas a lo siguiente:
- Recepción, prueba inicial y procesamiento de materias primas
- Medición inicial y dosificación de materias primas, combinación y trituración
- "Procesamiento térmico" o cocción
- Secado, recubrimiento y enfriamiento (fabricación de alimentos secos)
- Embalaje y almacenamiento
Garantizamos la seguridad en todos lados
Nuestras estrictas medidas de seguridad no terminan allí. Una red de laboratorios de última generación en todo el mundo realiza análisis detallados de todos los ingredientes y productos terminados de nuestras plantas de fabricación. Una red global de laboratorios significa que juntos podemos supervisar las tendencias y alertarnos unos a otros ante posibles problemas. Esto nos permite perfeccionar continuamente la forma en que trabajamos, innovar la manera en que ejercemos la seguridad alimentaria, mejorar los métodos de control de calidad y, en última instancia, fabricar mejores productos.
Las plantas de fabricación de Royal Canin cumplen y superan muchos estándares de garantía de calidad, establecidos tanto por organismos de acreditación externos como por nuestras propias regulaciones Mars Petcare. Algunos de estos incluyen los siguientes:
- Revisiones de seguridad alimentaria mediante el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC)
- Estándar de las buenas prácticas de fabricación y Principios Generales de la Higiene de los Alimentos (GMP/GHP)
- Estándares de seguridad alimentaria y calidad de Mars
Emplear estos estándares estrictos nos permite alcanzar altos niveles de precisión, calidad, progreso ambiental y, lo más importante, seguridad alimentaria. Con más de 500 000 análisis de materias primas y productos terminados por año, nos comprometemos a alimentar a las mascotas solo con el mejor producto que podemos crear.
1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf
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