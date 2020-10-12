Seguridad en los alimentos para mascotas: Preguntas para hacerle a tu fabricante

Desde nuestro campus en Aimargues, el equipo de nutricionistas desarrolla y prueba nuevas fórmulas realizando investigaciones y utilizando conocimientos de todo el mundo. Nuestro enfoque abierto y colaborativo nos permite contribuir y beneficiarnos de los conocimientos científicos y de observación más recientes en el campo de la nutrición de las mascotas. Esto incluye la cooperación continua con el Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Reino Unido) y el Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, EE. UU.).

Pruebas de dietas

Pregunta de WSAVA: ¿Tus dietas se prueban mediante ensayos sobre alimentación de la AAFCO o por formulación para cumplir con los perfiles de nutrientes de la AAFCO?

La ciencia y la observación son la base de la manera en que formulamos nuestras dietas. Disponemos de dos centros de mascotas propios para realizar investigaciones sobre palatabilidad y digestibilidad. Se observa y estudia continuamente a los animales que viven en estos centros desde el punto de vista de su salud y bienestar. Si bien realizamos análisis sobre sus conductas alimenticias, nunca realizamos pruebas intrusivas.

El respeto por la salud y el bienestar de perros y gatos es la esencia de la filosofía de Royal Canin, lo que prohíbe cualquier experimento animal intrusivo. Las únicas pruebas que realizamos son para establecer la preferencia, palatabilidad y digestibilidad de los alimentos. Los perros y los gatos evalúan la palatabilidad y la digestibilidad. Las reacciones de estos "catadores profesionales" se observan con atención.

Cuando se trata de realizar ensayos sobre alimentación, Royal Canin respeta los estándares nutricionales a nivel mundial. Además de los estándares de la AAFCO y la FEDIAF, también se respetan los requisitos nutricionales establecidos por el Consejo Nacional de Investigación (NRC). En Europa, las características nutricionales de las dietas veterinarias se establecen en la Directiva 2008/38/CE (directiva PARNUT). Desarrollamos más de 200 fórmulas diferentes, incluidos productos húmedos y secos tanto para gatos como para perros.

La gran mayoría están validados y cumplen con los perfiles de nutrientes o los ensayos sobre alimentación de la AFFCO y la FEDIAF, en los casos en que estos son los reguladores nutricionales más relevantes. Formulamos una serie de productos terapéuticos o clínicos específicos, como nuestras fórmulas de soporte hepático y renal, que tienen niveles de nutrientes adaptados de manera muy precisa para satisfacer las necesidades únicas de perros y gatos con este tipo de afecciones. Algunas dietas impiden cumplir con las pautas de adecuación de nutrientes de la AAFCO para el mantenimiento adulto. Para estas dietas, ayudar a controlar las enfermedades es más importante que cumplir con los perfiles de nutrientes de la AAFCO.

En esos casos, todas las fórmulas atraviesan pruebas de productos alternativos y se demuestra que son seguras a través de ensayos clínicos que prueban que son efectivas en el tratamiento de los procesos de la enfermedad para los que se diseñaron. Todas se proporcionaron como alimento a perros o gatos en ensayos a largo plazo, y han ayudado a los perros y gatos a crecer saludablemente. Estas dietas se reconocen fácilmente, ya que están etiquetadas como alimentación intermitente o suplementaria.