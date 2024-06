Términos Generales de la Plataforma “VET SERVICES” ​

A. ROYAL CANIN ARGENTINA S.A, con domicilio en Panamericana 27961, B1611GGF, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina, CUIT 30-60487128-6 (en adelante, “Royal Canin”) proporciona una plataforma denominada “Vet Sevices” que incluye un servicio digital llamado “Smart Reco” (la “Plataforma”) diseñada exclusivamente para Veterinarios (conforme se define más adelante).

La Plataforma está diseñada para apoyar a los Veterinarios en su práctica diaria a través de un algoritmo basado en muchos años de conocimiento científico centrado en la recomendación nutricional (para el catálogo de productos Royal Canin), es decir, ayudar al Veterinario a encontrar la mejor recomendación nutricional vinculada al perfil de la mascota y/o Animal de Compañía (conforme se define más adelante).

La Plataforma es una herramienta de apoyo y asistencia para Veterinarios, pero en ninguna circunstancia se la debe considerar sustituto del conocimiento profesional, la experiencia, la opinión y los diagnósticos individuales e independientes que debe realizar un Veterinario. Los Veterinarios tienen el conocimiento, la experiencia y la información necesarios en lo que respecta a la salud y la historia clínica de los Animales de Compañía que examinan y tratan. Solo los Veterinarios en contacto directo con cada Animal de Compañía pueden diagnosticar adecuadamente su situación y recomendarles a los Propietarios de Animales de Compañía el tratamiento correcto en forma completamente independiente y en conformidad con las normas y obligaciones que rigen la profesión.

La Plataforma de RC es independiente del sistema de gestión de información utilizado en la práctica veterinaria denominado "My Vete", donde se puede acceder a la Plataforma de RC.

AL ACEPTAR LOS TÉRMINOS DE USO Y ACCEDER A LA PLATAFORMA DE RC A TRAVÉS DE MY VETE, USTED ACEPTA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:

DEFINICIONES:

 Recomendaciones de Alimentación: recomendaciones nutricionales generadas automáticamente sobre la base de los datos del Animal de Compañía proporcionados en la Plataforma por el Veterinario como parte de ciertos Servicios, que pueden ser compartidas con los Propietarios de animales de compañía mediante impresión o envío por correo electrónico bajo el criterio y la responsabilidad exclusiva del Veterinario. Las recomendaciones emitidas por la Plataforma y emanadas por Royal Canin no son obligatorias, ni vinculantes para el Veterinario e incluyen productos nutricionales comercializados por Royal Canin

 Términos Generales o Términos y Condiciones: significa este documento que detalla las condiciones generales aplicables a toda la Plataforma. Los Términos Generales rigen todos los Servicios proporcionados a través de la Plataforma, salvo en los puntos expresamente modificados o reemplazados por los Términos Específicos.

 LPDP: significa la Ley N°25.326 de Protección de Datos Personales y las resoluciones emitidas por la Agencia de Acceso la Información Pública (AAIP).

 Violación de Seguridad de Datos: (1) cualquier acceso no autorizado o adquisición de datos que compromete la seguridad, confidencialidad o integridad de los datos personales, o (2) cualquier divulgación no autorizada, acceso o uso de datos personales, o (3) cualquier intrusión no autorizada a sistemas que contienen datos personales que derive en un acceso no autorizado o un acceso que excede el nivel de acceso autorizado, (4) cualquier uso o adquisición de datos no autorizado o consentido.

 PIMS: significa el Sistema de gestión de información de práctica local proporcionado por un tercero (My Vete) donde uno o más veterinarios, junto con otros miembros del equipo veterinario, brindan servicios de clínica veterinaria y donde el Usuario puede acceder a la Plataforma.

 Administrador de Cuenta: significa un Veterinario que atiende un Consultorio Veterinario y es responsable de gestionar y permitir el acceso de los miembros de su equipo veterinario a la Cuenta de veterinario.

 Animal de Compañía: significa un gato y/o un perro perteneciente a un Propietario del Animal de Compañía que es examinado en consulta por el Veterinario.

 Propietario: significa el propietario de un Animal de Compañía que es cliente del Veterinario.

 Servicio/s: significa la aplicación específica diseñada para apoyar a los Veterinarios en su práctica diaria al proporcionar una recomendación nutricional para la mascota que está disponible en la Plataforma y sujeta a estos Términos de uso.

 Términos y Condiciones: significa los Términos Generales y los Términos Específicos de forma conjunta y aplicables a cada Servicio.

 Veterinario/s o Usuario/s: significa un veterinario que ejerce su profesión en el Consultorio veterinario o, excepcionalmente, otros miembros del Consultorio veterinario que actúan exclusivamente en nombre del Veterinario y bajo su estricta supervisión y responsabilidad, que están autorizados a usar la Plataforma ya sea a través de un acuerdo directo con Royal Canin o en virtud del acceso otorgado por el Administrador de Cuenta y bajo su estricta responsabilidad. Cuando corresponda, el Veterinario puede designar también a un Estudiante de veterinaria.

 Contenido de Usuario: marcas comerciales, derechos de autor, logo, nombre comercial, nombres de compañías, documentos, datos e información cargados por el Veterinario en la Plataforma en relación con el Consultorio veterinario, los Animales de compañía y los Propietarios de animales de compañía, incluido cualquier material escrito, en particular comentarios introducidos por el Veterinario y, cuando corresponda, modificaciones de los resultados generados o calculados por la Plataforma, exclusivamente bajo la responsabilidad de un Veterinario.

 Cuenta de Veterinario: cuenta individual de un Veterinario que le permite acceder a Smart Reco una vez aceptados los Términos y Condiciones.

 Consultorio Veterinario: una entidad jurídica o un consultorio veterinario registrado en la Plataforma donde uno o más Veterinarios, junto con otros miembros del equipo veterinario, proporcionan servicios veterinarios.

 Estudiante de Veterinaria: Estudiante de veterinaria autorizado a usar la Plataforma con el servicio Smart Reco bajo la supervisión de un Veterinario únicamente para fines informativos y educativos en relación con la nutrición de los Animales de compañía, en conformidad con las disposiciones del artículo 3.

 RC o RCA o ROYAL CANIN: Significa ROYAL CANIN ARGENTINA S.A.

Artículo 1: Aceptación de los Términos y Condiciones.

El Usuario puede utilizar la Plataforma de RC y el Servicio bajo la exclusiva responsabilidad del Administrador de Cuenta. Cuando la Cuenta de Veterinario sea usada por alguien que es miembro de su equipo veterinario o de su Consultorio Veterinario o de un Estudiante de Veterinaria, el Veterinario será el responsable por estos en su carácter de Administrador de Cuenta.

El registro de la Cuenta PIMS y la navegación en la Plataforma están sujetos a la plena aceptación de los Términos de Uso por parte del Usuario. Los Términos de uso deben ser leídos atentamente y aceptados por el Usuario antes del primer acceso del Usuario a la Plataforma. Se solicita al Usuario que lea atentamente y acepte los Términos de uso al acceder al PIMS.

Los Términos Generales conforman un acuerdo contractual entre Royal Canin y el Veterinario.

Si el Veterinario se niega a quedar obligado contractualmente por los Términos y Condiciones, el Veterinario no podrá acceder al Servicio sin que ello genere ningún derecho a compensación por tal motivo.

Los Términos Generales están disponibles en cualquier momento en la Plataforma. Artículo 2 - Registro en la Plataforma - Independencia

El presente Artículo se refiere únicamente al registro y acceso a la Plataforma para Veterinarios. Para Estudiantes de Veterinaria, consultar el artículo 3.

2.1 Condiciones para registro del Veterinario

Salvo en los casos indicados en el Artículo 3, los Veterinarios habilitados a registrarse en la Plataforma deben ser Veterinarios acreditados que se comprometan a usar la Plataforma para fines estrictamente profesionales, quienes pueden ser: (a) personas físicas, debidamente registradas y acreditadas por el organismo regulador profesional competente, que ejercen la medicina y cirugía animal en forma individual e independiente, en conformidad con las leyes, normas y reglamentaciones aplicables; o (b) entidades jurídicas, debidamente registradas y acreditadas por el organismo regulador profesional

competente, que ejercen la medicina y cirugía animal en conformidad con las leyes, normas y reglamentaciones aplicables.

Al acceder a la Plataforma, el Usuario primero debe iniciar sesión en su Cuenta PIMS para lo cual el Usuario proporciona información verdadera, correcta, actualizada y completa sobre su identidad.

El Veterinario (a) garantiza la veracidad, precisión y completitud de la información proporcionada a Royal Canin y será exclusivamente responsable por cualquier error, omisión y actualización; (b) se compromete a actualizar sin demora los datos personales y la información proporcionada cuando sea necesario; y (c) cuando deje de estar debidamente registrado, habilitado y acreditado para ejercer la medicina veterinaria, debe (i) notificar a Royal Canin al siguiente correo electrónico [email protected] y (ii) dejar de usar la Plataforma inmediatamente siendo el exclusivo responsable por los daños y perjuicios que esto pueda ocasionarle a Royal Canin.

Cualquier persona física que se registre en nombre de una persona jurídica con la cual esté vinculada garantiza que tiene las autorizaciones para dicho fin. De no ser así, la persona física podrá ser demandada judicialmente tanto por dicha entidad jurídica como por RCA.

2.2 Acceso a la Plataforma a través de la Cuenta PIMS

Una vez aceptados los Términos Generales, el Veterinario (a) que haya iniciado sesión en la Cuenta PIMS utilizando un nombre de usuario y una contraseña que son personales y quedan bajo la exclusiva custodia del Veterinario, podrá acceder a la Plataforma a través de una sección o botón dedicado del PIMS; (b) debe tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad, la seguridad y el uso correcto de la Cuenta PIMS del Usuario, con el fin de prevenir que sean divulgados o usados por partes no autorizadas; y (c) es exclusivamente responsable por el uso que haga cualquier otra persona Cuenta PIMS del Usuario y de cualquier operación realizada a través de la Cuenta PIMS del Usuario en la Plataforma. Se asumirá que cualquier conexión a la Cuenta PIMS y/o transmisión de datos mediante el uso de la Cuenta PIMS ha sido realizada por el titular de dicha cuenta y bajo exclusiva responsabilidad del Veterinario. En caso de uso fraudulento de la Cuenta PIMS, el Veterinario se compromete a informar a Royal Canin por escrito lo antes posible y tomar todas las acciones preventivas que estuvieran a su alcance para mitigar dicho uso indebido.

Si el titular de la Cuenta PIMS es una persona jurídica, se designa a un Administrador de Cuenta, que tiene la facultad de otorgarles acceso a la Cuenta PIMS a otros usuarios que integran el Consultorio Veterinario. Solo se les puede otorgar acceso a la Plataforma a personas físicas que se desempeñan como Veterinarios en el Consultorio Veterinario. En forma excepcional, otros miembros del equipo veterinario del Consultorio veterinario pueden acceder a la Plataforma, exclusivamente en nombre del Veterinario y bajo su estricta supervisión y responsabilidad.

El titular de la Cuenta PIMS es totalmente responsable por cualquier uso de la Cuenta PIMS y garantiza y declara que el Veterinario se compromete a utilizar la Plataforma adecuadamente y a cumplir con los Términos y Condiciones.

2.3 Independencia del Veterinario

Royal Canin se compromete a permitir que los Veterinarios respeten las normas y los altos estándares que rigen la labor del Veterinario en lo que respecta al ejercicio de la medicina veterinaria y la ética

profesional, en particular, mantener su criterio profesional independiente y objetivo, el cual no puede ser suplantado por la Plataforma y los Servicios brindados por la Plataforma.

Artículo 3: Registro y Uso de la Plataforma por parte de Estudiantes de Veterinaria

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, el acceso a la Plataforma y su uso por parte de Estudiantes de Veterinaria se rigen exclusivamente por las disposiciones del presente artículo.

Los Estudiantes de Veterinaria solo pueden ser autorizados a acceder a la Plataforma directamente por Royal Canin o por un Administrador de cuenta, bajo su supervisión.

Los Estudiantes de Veterinaria solo están autorizados a usar la Plataforma para su uso personal y únicamente con fines informativos y educativos. Los Estudiantes de Veterinaria no están autorizados en ningún caso a usar la Plataforma para proporcionar un diagnóstico o Recomendaciones de Alimentación a los Propietarios de Animales de Compañía. La Recomendación de Alimentación solo la puede proporcionar el Administrador de Cuenta o el Veterinario con la ayuda de los Estudiantes de Veterinaria. La actuación de los Estudiantes de Veterinaria que usen la Plataforma estará bajo la supervisión y autorización directa de un Veterinario como parte de una pasantía. El Veterinario será exclusivamente responsable por cualquier uso de la Plataforma que realicen los Estudiantes de veterinaria.

Royal Canin no tendrá ninguna responsabilidad por ningún uso o ninguna de la Plataforma o Recomendación de Alimentación que realice el Estudiante de Veterinaria en conexión con el uso de la Plataforma.

Artículo 4: Servicios ofrecidos por la Plataforma

4.1 Acceso y uso de los Servicios

El Veterinario o Administrador de Cuenta será libre en todo momento de usar o no usar la totalidad o una parte de los Servicios bajo su propia responsabilidad, en conformidad con las leyes, normas y reglamentaciones aplicables que rigen la práctica de la medicina veterinaria, y de acuerdo con la descripción. de la Plataforma prevista en estos Términos de uso.

Cada Veterinario o Administrador de Cuenta debe aceptar los Términos Generales y los Términos Específicos para el Servicio antes de acceder a la Plataforma y usar el Servicio.

Se asume que cualquier acceso a la Plataforma y/o uso de los Servicios realizado desde una Cuenta de Veterinario se realiza con autorización y bajo total responsabilidad del Veterinario titular de la Cuenta de Veterinario.

Dado que la Plataforma es una herramienta en evolución, el Usuario reconoce que el acceso a la Plataforma puede verse temporalmente interrumpido por razones técnicas, en particular debido a actualizaciones o mantenimiento. Royal Canin no será responsable por ninguna interrupción del Servicio.

4.2 Modificaciones de los Servicios

Los Servicios disponibles en la Plataforma pueden ser modificados o discontinuados en cualquier momento. Royal Canin podrá, a su exclusiva discreción, modificar los Servicios, eliminar o reemplazar ciertos Servicios o proporcionar nuevos Servicios. Si un Servicio es eliminado o reemplazado en forma total o parcial, Royal Canin intentará proporcionarles notificación razonable a los Veterinarios o Administradores de Cuenta con el fin de permitir que estos tomen las medidas necesarias para descargar su información individual de la Plataforma.

Royal Canin no será responsable por ninguna modificación o eliminación total o parcial de los Servicios. Artículo 5: Uso adecuado de los Servicios

El Veterinario o Administrador de Cuenta deberá utilizar la plataforma únicamente para fines profesionales, en estricto cumplimiento de las leyes, normas y reglamentaciones aplicables que rigen la práctica de la medicina veterinaria por parte del Veterinario (en particular las normas de ética y responsabilidad profesional aplicables) y en conformidad con la descripción de la Plataforma proporcionada en los Términos y Condiciones.

El Veterinario o Administrador de Cuenta se compromete a usar Plataforma bajo condiciones normales y razonables y a proporcionar Contenidos de Usuario precisos, completos y actualizados en la Plataforma.

La información proporcionada por el Usuario sobre el Animal de Compañía se cargará automáticamente en la plataforma. En caso de que la información no esté precargada o mapeada en la Plataforma, esta información no se cargará en la Plataforma y el Usuario tendrá que completar la información para poder crear una Recomendación Nutricional. El suministro de información en la Plataforma es realizado por el Usuario con total independencia y bajo su exclusiva responsabilidad.

Si un Veterinario o Administrador de Cuenta considera que las recomendaciones y/o los datos proporcionados automáticamente por la Plataforma en relación con la nutrición y el seguimiento de salud de los Animales de Compañía deben ser modificados (si dicha modificación fuera posible en virtud de los Términos Específicos aplicables), el Veterinario o Administrador de Cuenta introducirá cambios bajo su exclusiva responsabilidad, en conformidad con el examen físico del Animal de Compañía y el criterio profesional independiente del Veterinario, y de acuerdo con las leyes, normas y reglamentaciones aplicables que rigen la práctica de la medicina veterinaria por parte del Veterinario.

Cuando sea posible compartir información o datos de la Plataforma con el Propietario del Animal de Compañía (incluidas las Recomendaciones nutricionales), el Veterinario o Administrador de Cuenta podrá hacerlo en forma totalmente independiente y bajo su exclusiva responsabilidad.

Además, el Veterinario o Administrador de Cuenta se compromete a no ejercer actos o conductas de ninguna naturaleza (en particular, en forma no taxativa, descargar, enviar, difundir, editar, emitir, publicar) que sean contrarios a la legislación argentina aplicable en la materia, infrinjan el orden público argentino, los derechos de terceros, sus normas de ética profesional o la imagen o los derechos de Royal Canin.

Al usar la Plataforma, el Veterinario o Administrador de Cuenta se compromete (en forma no taxativa) a no: (a) descargar, subir, difundir o reenviar deliberadamente cualquier información o dato que incluya o constituya un virus informático o cualquier otro código o programa informático concebido

para interrumpir, destruir, distorsionar o limitar las características de cualquier software, computadora, servicio o herramienta de comunicación en línea; (b) descargar, subir, difundir o reenviar deliberadamente cualquier dato falso, ilegal, inapropiado o contenido inadecuado; (c) interrumpir, ralentizar, bloquear o alterar el flujo normal de intercambio de datos a través de la Plataforma; y (d) reproducir, copiar, vender, intercambiar, revender o usar cualquier parte de la Plataforma o los Servicios para fines comerciales.

Artículo 6: Duración y rescisión

Los Términos y Condiciones entrarán en vigor en la fecha en que sean aceptados por el Usuario y permanecerán en vigor por un período indefinido.

Ambas partes tendrán derecho a rescindir los presentes Términos y Condiciones por cualquier causa (salvo en caso de rescisión por mala conducta según se especifica más adelante) mediante notificación escrita a la otra parte, que puede ser enviada con 30 días de antelación al siguiente correo electrónico: [email protected].

En caso de que una de las partes rescinda el acuerdo por cualquier causa, Royal Canin cancelará el acceso del Veterinario o Administrador de Cuenta a la Plataforma una vez finalizado el plazo de preaviso indicado en el párrafo anterior.

Artículo 7: Gratuidad

Royal Canin no le cobrará al Veterinario o Administrador de Cuenta un arancel, honorarios, o canon por el uso de la Plataforma.

Artículo 8: Responsabilidad

8.1 Responsabilidad de Royal Canin

El Veterinario o Administrador de Cuenta reconoce y acepta que Royal Canin no garantiza la accesibilidad y el funcionamiento adecuado permanente de la Plataforma. Por razones técnicas, es posible que se produzcan interrupciones en la Plataforma.

Royal Canin no tendrá ninguna responsabilidad en caso de que no esté disponible la Plataforma debido a un defecto o problema técnico u otra razón, por ejemplo (en forma no taxativa), congestión de tráfico de Internet, falla de los proveedores del servicio de Internet, error humano o eléctrico, intervención maliciosa, fallas de software o hardware y/o fuerza mayor.

Royal Canin proporciona información y asistencia especialmente en relación con la nutrición y la condición de salud de los Animales de Compañía a través de la Plataforma con el servicio Smart Reco sobre la base de la información de salud proporcionada por el Veterinario o Administrador de Cuenta en la Plataforma. Dicha información y asistencia se proporcionan en carácter de primera recomendación y no deben, en ningún caso, reemplazar el conocimiento, criterio y diagnóstico profesional independiente del Veterinario quien es el único responsable por el adecuado asesoramiento a realizar a los Propietarios de los Animales de Compañía en base a su criterio profesional. Royal Canin no será responsable si la información o asistencia proporcionada parece ser





inadecuada o si la condición de salud de un Animal de Compañía no es compatible con la información y asistencia proporcionada en la Plataforma.

Royal Canin no será responsable por ningún daño directo, indirecto o especial (pérdida de datos, pérdida financiera, responsabilidad profesional, lucro cesante, pérdida de oportunidad) que el Veterinario y/o Administrador de Cuenta y/o los Propietarios de Animales de Compañía puedan sufrir como resultado del uso de la Plataforma, por cualquier razón, por ejemplo (en forma no taxativa), por acceder o no poder acceder a la Plataforma, por usar o no poder usar la Plataforma por el funcionamiento o mal funcionamiento de la totalidad o una parte de Smart Reco. Esto es aplicable especialmente a los daños que puedan derivar de contenidos inadecuados, en particular recomendaciones nutricionales, errores, lentitud o interrupción en la transmisión, pérdida, desaparición o alteración de datos, virus informático, sea cual sea su origen, intrusiones por parte de terceros, etc.

Royal Canin no tendrá ninguna responsabilidad en relación con los Contenidos de Usuario, que son proporcionados por el Veterinario o Administrador de Cuenta bajo su exclusiva responsabilidad, con pleno conocimiento de las condiciones.

8.2 Responsabilidad del Usuario

El Veterinario o Administrador de Cuenta es exclusivamente responsable de (a) cumplir con las normas aplicables y jurídicamente vinculantes que rigen la ética profesional veterinaria; (b) la decisión de registrarse en la Plataforma y usar Smart Reco; (c) el diagnóstico y tratamiento de la condición médica y el estado de salud de los Animales de Compañía (solo los Veterinarios pueden examinar físicamente a los Animales de Compañía y tratarlos); (d) la elección de compartir con los Propietarios de Animales de Compañía cierta información o las recomendaciones proporcionadas por la Plataforma; (e) la precisión y confiabilidad del Contenido de Usuario subido a la Plataforma, por ejemplo, en forma no taxativa, (i) datos e información sobre los Animales de Compañía, sus características, historia clínica y estado de salud; (ii) datos e información sobre los Propietarios de Animales de Compañía; y (iii) cuando corresponda, comentarios y modificaciones discrecionales de los datos proporcionados o calculados automáticamente por la Plataforma como parte de los Servicios; (f) el cumplimiento de sus propios contratos con los Propietarios de Animales de Compañía; y (g) cualquier daño directo y/o indirecto sufrido por un Propietario de Animal de Compañía o un tercero como resultado de cualquier información proporcionada por la Plataforma, incluidas las Recomendaciones nutricionales que sólo buscan ser una herramienta de apoyo y asistencia para Veterinarios.

El Veterinario o Administrador de Cuenta (a) deberá indemnizar, mantener indemne y defender a Royal Canin contra cualquier acción, procedimiento, reclamo, queja o demanda, por parte de cualquier persona (incluidos los Propietarios de Animales de Compañía) que surja o derive de la actividad del Veterinario o Administrador de Cuenta o del uso de la Plataforma; y (b) se compromete a cubrir todos los costos, los honorarios de abogados y expertos y todos los daños que Royal Canin se vea obligada a pagar en este contexto como resultado de una decisión judicial relativa a la formación, el cumplimiento y/o la rescisión de un contrato concluido entre el Veterinario o Administrador de Cuenta y un Propietario de Animal de Compañía, sin perjuicio de la indemnización por daños que Royal Canin pueda reclamar por parte del Veterinario o Administrador de Cuenta.

Artículo 9: Propiedad intelectual





9.1 Contenidos de Royal Canin

Todos los derechos de propiedad intelectual en relación con la Plataforma y sus contenidos (textos, imágenes, videos, bases de datos, sonidos, fotografías, nombres comerciales, logos, marcas comerciales, etc.), excluyendo el Contenido de Usuario, son y serán propiedad de Royal Canin y/o sus filiales, o están sujetos a licencias y/o autorizaciones otorgadas a Royal Canin por parte de terceros.

El Veterinario o Administrador de Cuenta solo está autorizado a usar la Plataforma y sus contenidos en conformidad con los Términos y Condiciones. Salvo por los contenidos destinados específicamente a ser compartidos con los Propietarios de Animales de Compañía, el Veterinario o Administrador de Cuenta no puede realizar ningún acto que pudiera afectar los antedichos derechos de propiedad intelectual, entre otros y a modo enunciativo reproducir, ceder, poner a disposición del público, ejecutar, publicar o modificar cualquier parte de la Plataforma y su contenido sin consentimiento previo por escrito de Royal Canin.

9.2 Contenido de Usuario

Como parte del uso de la Plataforma, el Veterinario o Administrador de Cuenta podrá subir Contenido de Usuario. El Veterinario o Administrador de Cuenta otorga a Royal Canin y sus filiales licencia mundial, no exclusiva y libre de regalías, por la totalidad del plazo de los derechos de propiedad intelectual relacionados y por el tiempo máximo autorizado por la normativa aplicable, para utilizar el Contenido de usuario por cualquier razón en conexión con la prestación de los Servicios. Además, Royal Canin deberá poder usar el Contenido de usuario para fines de promoción y publicidad de la Plataforma ante terceros.

El Veterinario o Administrador de Cuenta declara y garantiza que el Contenido de Usuario no está sujeto a derechos de terceros, entre ellos, derechos de propiedad intelectual o derechos de privacidad. El Veterinario o Administrador de Cuenta deberá indemnizar según corresponda, proteger y mantener indemne a Royal Canin en relación con cualquier demanda o acción legal de un tercero en relación con el uso del Contenido de Usuario por parte de Royal Canin dentro del alcance de la licencia.

Artículo 10: Protección de datos personales

10.1 Datos personales de los Propietarios de Animales de Compañía

El Veterinario o Administrador de Cuenta podrá recolectar y procesar ciertos Datos personales relativos a los Propietarios de Animales de Compañía a través de la Plataforma, en particular para garantizar el monitoreo de los Animales de Compañía, la gestión de la clínica y para compartir información valiosa como Recomendaciones de Alimentación con los Propietarios de Animales de Compañía, como parte de los Servicios.

En este contexto, y bajo la comprensión de que el Veterinario o Administrador de Cuenta y ROYAL CANIN ARGENTINA S.A pueden ambos ser considerados responsables y/o procesadores de los datos personales proporcionados por los Propietarios de los Animales de Compañía y que estos serán compartidos entre ambos en virtud de los Términos y Condiciones:

1. el Veterinario o Administrador de Cuenta y ROYAL CANIN ARGENTINA S.A no actuarán como responsables o procesadores conjuntos.





2. el Veterinario o Administrador de Cuenta y ROYAL CANIN ARGENTINA S.A garantizarán ambos el pleno cumplimiento de la LPDP con respecto a sus obligaciones de procesamiento de datos en virtud del presente Términos y Condiciones. La Política de procesamiento de datos de Mars (https://www.mars.com/legal-argentina) puede ser usada como lista de control para verificar el cumplimiento de estos requisitos.

3. el Veterinario o Administrador de Cuenta y ROYAL CANIN ARGENTINA S.A evitarán realizar cualquier acción que pueda poner a la otra parte en situación de incumplimiento de sus obligaciones de protección de datos en virtud de la LPDP.

4. el Veterinario o Administrador de Cuenta y ROYAL CANIN ARGENTINA S.A asistirán razonablemente a la otra parte con su propio cumplimiento de LPDP de datos cuando sea necesario y estén en posición de hacerlo.

5. el Veterinario o Administrador de Cuenta notificará inmediatamente a ROYAL CANIN ARGENTINA S.A si sabe, descubre o sospecha razonablemente que se ha producido una Violación de la Seguridad de Datos.

6. Si surge una situación en la que resulta apropiado para la relación que las partes sean debidamente caracterizadas como 'responsable de datos' y 'procesador de datos', esto será acordado previamente. En dichas circunstancias, si al Veterinario o Administrador de Cuenta se le asigna el carácter de 'procesador de datos', se aplicará la Política de procesamiento de datos de Mars y la normativa LPDP.

El Veterinario o Administrador de Cuenta, siendo la parte que recolecta los datos personales de los Propietarios de Animales de Compañía, declara, garantiza y promete que tiene todos los derechos, consentimientos y fundamentos jurídicos para recopilar y proporcionar datos personales a ROYAL CANIN ARGENTINA S.A y/o terceros aplicables y para permitir que dichas partes procesen y usen los datos personales en su nombre, conforme lo dispuesto por el artículo 5 de la LPDP. El Veterinario o Administrador de Cuenta deberá obtener el consentimiento expreso, libre e informado de los Propietarios de Animales de Compañía para recolectar y compartir sus datos personales en la Plataforma y con Royal Canin. El Veterinario o Administrador de Cuenta deberá indemnizar a ROYAL CANIN ARGENTINA S.A frente a todo reclamo (judicial y/o extrajudicial) con motivo y/o en ocasión de que el Veterinario o Administrador de Cuenta no tenga derechos legales para recolectar, usar y compartir los datos personales.

El Veterinario o Administrador de Cuenta no podrá usar los datos personales de los Propietarios de Animales de Compañía en nombre de Royal Canin y deberá indemnizar, defender y mantener indemne a Royal Canin en caso de que reciba demandas o acciones judiciales o extrajudiciales de Propietarios de Animales de compañía en relación con cualquier uso de sus datos personales por parte del Veterinario o Administrador de Cuenta.

Para más información acerca del procesamiento de Datos personales de los Propietarios de Animales de Compañía realizado por la Plataforma en nombre del Veterinario o Administrador de Cuenta, sírvase consultar el Acuerdo de procesamiento de datos disponible en la Plataforma.

10.2 Datos personales del Usuario





Los datos personales del Usuario se procesarán en conformidad con la Política de privacidad de Mars.

10.3 El Veterinario o Administrador de Cuenta y los Propietarios de animales de compañía tienen la facultad de ejercer el derecho de acceso a los datos personales en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326. La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Royal Canin podrá utilizar los datos personales del Usuario y de los Propietarios de animales de compañía para proveer los Servicios, fines publicitarios promoción y publicidad y/o enviarle información relevante en forma personalizada. Royal Canin no vende, renta o arrienda a terceros la información proporcionada por los Veterinarios o Administrador de Cuenta y los Propietarios de animales de compañía. Ocasionalmente la información puede ser proporcionada a otras compañías que trabajan en nombre y representación de Royal Canin. El Veterinario o Administrador de Cuenta al aceptar los Términos y Condiciones y los Propietarios de Animales de Compañía al brindar el consentimiento al Veterinario o Administrador de Cuenta aceptan y autorizan expresamente a Royal Canin a utilizar sus datos personales con los alcances referidos previamente.

Artículo 11: Seguro

El Veterinario o Administrador de Cuenta reconoce que ha suscripto una póliza de seguro con una compañía aseguradora de reconocida solvencia y que el Veterinario o Administrador de Cuenta continuará siendo, durante la totalidad del plazo de los Términos y Condiciones, titular de una póliza de seguro que cubre sus riesgos de responsabilidad civil profesional hasta el monto de capital suficiente conforme los estándares imperantes en la actividad de veterinaria. La póliza debe cubrir todos los tipos de daños (físicos, materiales, intangibles, consecuentes o no).

A solicitud de Royal Canin, el Veterinario o Administrador de Cuenta deberá proporcionar un certificado de seguro a Royal Canin en cualquier momento.

Artículo 12: Confidencialidad

El Veterinario o Administrador de Cuenta se compromete a mantener estrictamente la confidencialidad de toda la información relativa a Royal Canin y la Plataforma, salvo la información que sea apropiadamente de dominio público sin mediar acción o culpa del Veterinario o Administrador de Cuenta o que esté directamente destinada a ser compartida con los Propietarios de Animales de Compañía, como las Recomendaciones de Alimentación. El Veterinario o Administrador de Cuenta tomará las medidas necesarias para garantizar que esta obligación sea respetada por el Consultorio Veterinario y cualquier subcontratista.

Las obligaciones de confidencialidad del Veterinario o Administrador de Cuenta se aplicarán durante el uso de la Plataforma y durante un período de 5 años desde la rescisión de los Términos y Condiciones y/o el máximo de tiempo autorizado por la legislación aplicable.

Artículo 13: Modificación de los Términos





El Veterinario o Administrador de Cuenta reconoce y acepta que la Plataforma desarrollada por Royal Canin es una herramienta innovadora de apoyo profesional y evolucionará para agregar, reemplazar o eliminar ciertas funciones.

Royal Canin se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones en cualquier momento.

Cuando el Veterinario o Administrador de Cuenta inicie sesión por primera vez en la Plataforma luego de que se hayan modificado los Términos y Condiciones, se le dará al Veterinario o Administrador de Cuenta la oportunidad de leer y revisar los nuevos Términos y Condiciones, y podrá (i) aceptarlos; o (ii) rechazarlos. Si el Veterinario o Administrador de Cuenta rechaza los nuevos Términos y Condiciones, se inhabilitará el acceso del Veterinario o Administrador de Cuenta a la Plataforma y el Usuario no podrá seguir utilizando los Servicios sin que ello genere ningún tipo de derecho a resarcimiento originado en tal motivo.

Artículo 14: Disposiciones finales

14.1: Disposición general

Si Royal Canin no saca provecho o no exige el cumplimiento de algunas de las disposiciones de los Términos y Condiciones, esto no deberá ser interpretado por del Veterinario o Administrador de Cuenta como una renuncia a dichas disposiciones.

14.2: Independencia de las Partes

Royal Canin y el Veterinario o Administrador de Cuenta son entidades independientes, que actúan en su propio nombre y bajo su exclusiva responsabilidad. Se especifica que el Veterinario o Administrador de Cuenta desempeña su actividad en la Plataforma con total autonomía y bajo su propio riesgo.

14.3: Ley aplicable y jurisdicción

Los Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República Argentina. Cualquier controversia entre Royal Canin y el Veterinario o Administrador de Cuenta que surja de la interpretación, implementación o rescisión de los Términos y Condiciones y no se pueda resolver amigablemente deberá ser dirimida por los tribunales competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin perjuicio de cualquier reclamo incidental o garantía, y lo mismo resultará aplicable en caso de que haya múltiples demandados.