Esta pregunta surge todo el tiempo cuando los tutores de mascotas averiguan cómo alimentar a los gatos y a los perros por separado. Si bien tu gato o perro no presentará ningún daño duradero si come un poco de las croquetas del otro, es importante saber que cada animal tiene una alimentación diferente porque tienen diferentes necesidades nutricionales. Por ejemplo, los gatos necesitan el aminoácido taurina, por lo cuál no sería recomendable para su salud que consuman un alimento para perros. Del mismo modo, el alimento de los felinos suele tener un contenido muy alto de grasas y, por lo tanto, puede provocar un aumento de peso indeseable en los perros. Por lo tanto, es un hábito que no debe fomentarse.

Sea cual sea el escenario al que te enfrentes, hay dos formas de detenerlo.